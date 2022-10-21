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Новости Война
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В какой-то момент Украине и России придется сесть за стол переговоров, - Макрон

макрон

Франция продолжит дипломатические отношения как с Россией, так и с Украиной в надежде приблизить обе стороны к компромиссу.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По словам Макрона, ни Франция, ни какая-либо другая страна не имеют права решать, когда Украина начнет мирные переговоры с Москвой.

"Мы не можем решать за Украину, когда ей нужно начать переговоры с Россией, мы должны поддерживать диалог с каждой из сторон. Это необходимо сделать, потому что в какой-то момент им придется сесть за стол переговоров", – сказал французский президент.

Макрон добавил, что хотя Франция не является стороной конфликта в войне, она и дальше будет поддерживать Украину в ее защите от российского вторжения.

"Мы поддерживаем украинское сопротивление, мы вводим санкции против России, мы разговариваем с украинскими властями и российскими властями, чтобы, когда на местах будут выполнены условия, приемлемые для украинцев, мы могли построить мир", - объяснил он.

Читайте: Трасс и Макрон обсудили последние террористические атаки России по Украине – будут координировать ответ на агрессию РФ

Макрон Эмманюэль (1301) переговоры с Россией (960)


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Топ комментарии
+61
в якийсь момент і ***** ратиці відкине...
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21.10.2022 22:04
+50
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21.10.2022 22:08
+35
А хто ж сперечається)- комусь же ж з кцпні все одно підпис під капітуляцією ставити треба буде.
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21.10.2022 22:06
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Надеюсь, россии к тому моменту не будет.
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22.10.2022 06:06 Ответить
Вот интересно: если бы про переговоры сказали консерваторы - Трамп или Маск - тут бы такая вонь стояла... Но раз сказал Макрон, верный сын неомарксистов-глобалистов, то всё типа нормально. Непонятно что украинцам в воду добавляют что они все вдруг ослепли...
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22.10.2022 06:14 Ответить
Опять этот недотепа запел про компромисс. Да сколько же можно. Зае..ал. Пшли на ..ер с нашей земли, а компромисс только по размеру репараций. После этого граница с рвами, минными полями, глубокой обороной и т.д. И знать мы вас не знаем и знать не хотим на веки вечные......
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22.10.2022 06:28 Ответить
Їманюєль,залізь мовчки на свою стареньку і не гавкай.
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22.10.2022 06:46 Ответить
пуйло продовжує смикати мікрона за мотузочки та виконувати своі забаганки по зв'язках Франціі з московією.
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22.10.2022 07:47 Ответить
Чи не забагато "хитрозроблених посрєдніков", які під цією брехливою позицією зберігають добросусідські відносини з Мордором? І Не треба брехати про ''надєжду", коли вже зруйновано половину України...
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22.10.2022 08:00 Ответить
Повністю згоден з паном Макроном, але після повного звільнення української землі від російських покидьків.
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22.10.2022 08:15 Ответить
В Гаазі поговоримо.
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22.10.2022 08:19 Ответить
Зеленський сказав ясно що говорити буде з наступною владою а не з путіном
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22.10.2022 08:48 Ответить
макарон гандон,какие переговоры?******* их всех надо и пере*******,только так
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22.10.2022 08:52 Ответить
С террористами вроде бы не ведут переговоры?или Кацапия уже не страна террорист?
Может кацапам надо дамбу взорвать или ГЭС.чтоб Макронам всяким дошло?или еще несколько городов стереть с лица земли?
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22.10.2022 08:53 Ответить
Макрон кидается из крайности в крайность, потому что никто не воспринимает всерьез ни его самого, ни его страну. Мальчик который пытается что-то доказать взрослым.
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22.10.2022 09:27 Ответить
Макрон хочет компромисса? Пусть отдаст 4 области Франции Путину
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22.10.2022 09:42 Ответить
Во Франции департаменты.
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22.10.2022 11:31 Ответить
Дорогие партриоты, а вы точно уверены, что после войны Расия провалится в тартарары и за Хутором Михайловский будут плескаться воды Северного Ледовитого океана?
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22.10.2022 11:45 Ответить
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