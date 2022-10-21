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У якийсь момент Україні і Росії доведеться сісти за стіл переговорів, - Макрон

макрон

Франція продовжить дипломатичні відносини як із Росією, так і з Україною, сподіваючись наблизити обидві сторони до компромісу.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За словами Макрона, ні Франція, ні якась інша країна не мають права вирішувати, коли Україна почне мирні переговори з Москвою.

"Ми не можемо вирішувати за Україну, коли їй треба розпочати переговори з Росією, ми маємо підтримувати діалог із кожною зі сторін. Це необхідно зробити, бо в якийсь момент їм доведеться сісти за стіл переговорів", – сказав французький президент.

Макрон додав, що хоча Франція не є стороною конфлікту у війні, вона й надалі підтримуватиме Україну в її захисті від російського вторгнення.

"Ми підтримуємо український спротив, ми вводимо санкції проти Росії, ми розмовляємо з українською владою і російською владою, щоб, коли на місцях буде виконано умови, прийнятні для українців, ми могли побудувати мир", – пояснив він.

Також читайте: Макрон затвердив план підготовки до 2 тисяч українських військових у Франції

Автор: 

Макрон Емманюель (1455) переговори з Росією (1077)


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Топ коментарі
+61
в якийсь момент і ***** ратиці відкине...
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21.10.2022 22:04
+50
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21.10.2022 22:08
+35
А хто ж сперечається)- комусь же ж з кцпні все одно підпис під капітуляцією ставити треба буде.
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21.10.2022 22:06
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Надеюсь, россии к тому моменту не будет.
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22.10.2022 06:06 Відповісти
Вот интересно: если бы про переговоры сказали консерваторы - Трамп или Маск - тут бы такая вонь стояла... Но раз сказал Макрон, верный сын неомарксистов-глобалистов, то всё типа нормально. Непонятно что украинцам в воду добавляют что они все вдруг ослепли...
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22.10.2022 06:14 Відповісти
Опять этот недотепа запел про компромисс. Да сколько же можно. Зае..ал. Пшли на ..ер с нашей земли, а компромисс только по размеру репараций. После этого граница с рвами, минными полями, глубокой обороной и т.д. И знать мы вас не знаем и знать не хотим на веки вечные......
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22.10.2022 06:28 Відповісти
Їманюєль,залізь мовчки на свою стареньку і не гавкай.
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22.10.2022 06:46 Відповісти
пуйло продовжує смикати мікрона за мотузочки та виконувати своі забаганки по зв'язках Франціі з московією.
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22.10.2022 07:47 Відповісти
Чи не забагато "хитрозроблених посрєдніков", які під цією брехливою позицією зберігають добросусідські відносини з Мордором? І Не треба брехати про ''надєжду", коли вже зруйновано половину України...
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22.10.2022 08:00 Відповісти
Повністю згоден з паном Макроном, але після повного звільнення української землі від російських покидьків.
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22.10.2022 08:15 Відповісти
В Гаазі поговоримо.
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22.10.2022 08:19 Відповісти
Зеленський сказав ясно що говорити буде з наступною владою а не з путіном
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22.10.2022 08:48 Відповісти
макарон гандон,какие переговоры?******* их всех надо и пере*******,только так
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22.10.2022 08:52 Відповісти
С террористами вроде бы не ведут переговоры?или Кацапия уже не страна террорист?
Может кацапам надо дамбу взорвать или ГЭС.чтоб Макронам всяким дошло?или еще несколько городов стереть с лица земли?
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22.10.2022 08:53 Відповісти
Макрон кидается из крайности в крайность, потому что никто не воспринимает всерьез ни его самого, ни его страну. Мальчик который пытается что-то доказать взрослым.
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22.10.2022 09:27 Відповісти
Макрон хочет компромисса? Пусть отдаст 4 области Франции Путину
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22.10.2022 09:42 Відповісти
Во Франции департаменты.
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22.10.2022 11:31 Відповісти
Дорогие партриоты, а вы точно уверены, что после войны Расия провалится в тартарары и за Хутором Михайловский будут плескаться воды Северного Ледовитого океана?
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22.10.2022 11:45 Відповісти
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