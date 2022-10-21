У якийсь момент Україні і Росії доведеться сісти за стіл переговорів, - Макрон

Франція продовжить дипломатичні відносини як із Росією, так і з Україною, сподіваючись наблизити обидві сторони до компромісу.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За словами Макрона, ні Франція, ні якась інша країна не мають права вирішувати, коли Україна почне мирні переговори з Москвою.



"Ми не можемо вирішувати за Україну, коли їй треба розпочати переговори з Росією, ми маємо підтримувати діалог із кожною зі сторін. Це необхідно зробити, бо в якийсь момент їм доведеться сісти за стіл переговорів", – сказав французький президент.



Макрон додав, що хоча Франція не є стороною конфлікту у війні, вона й надалі підтримуватиме Україну в її захисті від російського вторгнення.

"Ми підтримуємо український спротив, ми вводимо санкції проти Росії, ми розмовляємо з українською владою і російською владою, щоб, коли на місцях буде виконано умови, прийнятні для українців, ми могли побудувати мир", – пояснив він.

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