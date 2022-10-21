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Польша подтягивает военную технику к границе с Беларусью. ВИДЕО

В Польше замечена передислокация военной техники в направлении границы с Беларусью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Польша внезапно подтягивает военную технику к границам с Беларусью", – отметил он.

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Беларусь (7889) Польша (8407) техника (1734)


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Топ комментарии
+83
все по канонам. Скоро Дуда расскажет и покажет на карте откуда белорусия собиралась напасть на Польшу.
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21.10.2022 22:42
+77
Странные эти Поляки. У них угроза нападения с востока, а они войска подтягивают. Нет шоб как умные люди асфальт класть...
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21.10.2022 22:49
+65
Абсолютно адекватная реакция. На границу к Кенигсбергу тоже нужно развернуть части НАТО.
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21.10.2022 22:40
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у люкашенко там срака не подгорает что нато на его бутафорную армию попрет?))))
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21.10.2022 22:38 Ответить
Давно пора .
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21.10.2022 22:38 Ответить
Саме зараз і час. Це для того, щоб лукашенка навіть не думав концентрувати війська на кордоні з Україною. Це велика допомога Україні, щоб зірвати наступ, якщо такий заплановано. Аджелукашенка тепер змушений для балансу теж передислокувати свої сили до кордону з Польщею. І сили мають бути значні. У всякому разі - співставні.
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21.10.2022 23:30 Ответить
Вважаю що то такий договорняк поляків, бульби і нас. Бульба яка не є ******** хосе жити але і перед хуцлом невдобно, нам нах геморой на кордоні з бульбою бо он Херcон вже теплий. Тіпа поляки підтягуються, бульба обсирається шо нада гатовіцца и войск на Украину свободних нет, а москаліа замало для наступу
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21.10.2022 23:54 Ответить
Повністю згоден. Тепер лукашенко 100 разів подумає, а чи не зайде польська армія в Білорусь, якщо він полізе в Україну оголивши свій тил.
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22.10.2022 00:11 Ответить
Ви думаєте, Таракан щє може шось там вирішувати? Я думаю, шо ні. Тепер він в Бєлорашкє така ж балакаюча лялька, як і Янелох у нас. Буде щастя, якшо Лукашенко зуміє знову пропетлять між двух вогнів
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22.10.2022 10:14 Ответить
Дякую братам полякам!
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22.10.2022 10:49 Ответить
Та, блін, точно Україна де-факто в НАТО.
Де юре буде за результатами подій.
Х**ло достало !
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22.10.2022 02:36 Ответить
Абсолютно адекватная реакция. На границу к Кенигсбергу тоже нужно развернуть части НАТО.
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21.10.2022 22:40 Ответить
Это остров в середине НАТО .
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21.10.2022 22:45 Ответить
Вы действительно думаете что кроме вас этого никто не знает?)
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21.10.2022 23:09 Ответить
Гуд, Дуда, Гуд!!! Ти з нами!! Ми запам'ятаємо!!! Дякуємо!
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21.10.2022 22:40 Ответить
Дак что не война то просто сливание в унитаз зомбированих славян... Наши "властиОПГ" так же не хочут подземньіе военньіе заводи завести... а то не дай бог Московию разстреляем...

ВСЕ ЧТО ДЕЛАЕТСЯ _ РАДИ "осушки" от биороботов. что орков что Нас.

Якщо це вам не зрозуміло - задайте конкретне питання: відповім всім, мені 60+ знаю більше ніж Вікі. Сам воював за чеченців щоб вони не лягли під Кремль... А із-за того що таких як я було не більше 0,1% серед слов'ян - чеченці 20 років підсилювали окупаційну владу "озеру" - і як наслідок отримали ВІЙНУ з Нами.

ІДІОТ - той що не розуміє управління геноциду Землі. Павлик Морозов - манкурт який схилив коліна перез НКВД - та здав своїх рідних щоб їх вбили за патріотизм, як зараз АЗОВ....
Яка скотиняка банить за це? Та яка на Беную та Прокладинку Пороха процює. Чістіть мізки скоріше - 24 рік - кінец цієї епохи. Далі - Киберпанк2077, Корпорації пересядуть на ШІ роботів в Китаї - а слов'ян всіх вистріляють які з голодомору виживуть...
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22.10.2022 15:28 Ответить
все по канонам. Скоро Дуда расскажет и покажет на карте откуда белорусия собиралась напасть на Польшу.
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21.10.2022 22:42 Ответить
Польща у НАТО. Вони не будуть першими нападати. Не тіш себе ідіотськими ілюзіями
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21.10.2022 22:44 Ответить
це був сарказм , нахєр всралась комусь та бульборусія
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21.10.2022 22:49 Ответить
Ніколи не говори ніколи.Не будемо заглядувати далеко в майбутнє. Але присутність на західному кордоні 10-20 тисяч жолнежей Войска Польскєго простимулює бульбашеску обдристатися. Іншими словами вторгнення ************ потішного війська виглядає в деякій мірі самовбивчим маючи на фланзі польський кулак. Пофантазую. Може то таракан сам попросив Дуду:" Пан Анджей!Подсобі нємножка. Ужо ***** задрал. Нападай говоріт і всьо тут. Так ти на нашу общую граніцу подкінь сваіх натовцев і у меня будят отмазка - мол я кагби защіщаю усілєнно общую граніцу".
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21.10.2022 23:00 Ответить
Po co mamy atakować rosjan? Wystarczy zrzucić rosyjskim żołnierzom kilka pralek, sami sie o nie pozabijają Навіщо нам нападати на росіян? Досить кинути кілька пральних машин російським солдатам, вони за них себе вб'ють
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21.10.2022 23:13 Ответить
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21.10.2022 23:28 Ответить
Пан Марек!Так на тому напрямку у Польщі не має кордону з маскєвской ордою, а тільки з бульборейхом.На московітів вам в майбутньому по-любому потрібно націлюватись, щоби повернути після германсько-московської окупації Крулєвєц з округом.
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21.10.2022 23:32 Ответить
Było referendum, Kaliningrad to czeski Kralowac Beer stream z Czech jest już budowany Mieszkam w pobliżu Gdańska, lubię czeskie piwo, bedę miał blisko A pralki jakoś im podrzucimy wspólnie. Niech sie sami o nie zabijają Dodam tylko, że od soboty 26 lutego jestem pewien, że wygracie. Wtedy było już wiadomo, że Wy chcecie walczyć i robicie to bardzo bodrze. A Rosja i jej armia. Co tu mówić. Nie zawiodła. Dno i 100 metrów mułu. My im skopaliśmy dupy w 1920 roku a Wy w 2022. Sława Ukrainie
Був референдум, Калінінград - це чеський Краловац Пивний потік з Чехії вже будується Я живу під Гданськом, мені подобається чеське пиво, я буду пити його поруч А ми скинемо пральні машини разом. Нехай вони вбивають себе за них Дозвольте лише додати, що з суботи, 26 лютого, я впевнений, що ви переможете. Тоді вже було відомо, що ти хочеш битися і дуже сильно це робиш. І Росія, і її армія. Що сказати. Вона не розчарувала. Дно і 100 метрів мулу. Ми їм надерли дупи в 1920, а ви в 2022. Слава Україні
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22.10.2022 00:09 Ответить
Героям Слава!Дякую за відповідь. В свій час в 82-87 роках жив в Польщі в Бялогарді і Лєгніце. Лишились приємні спогади про ті часи і спілкування з вашими людьми. Особливо об"їздив Дольний Шльонск.
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22.10.2022 01:15 Ответить
Ого, я зараз в Легніці мешкаю)
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22.10.2022 01:35 Ответить
Jeszcze jedno. My w rozmowach w Internecie nie używany zwrotu Pan. Ще одне. Ми не вживали словосполучення Господь у розмовах в Інтернеті.
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22.10.2022 00:17 Ответить
Za dużo piwa Ще одне. Ми не вживали словосполучення Господь у розмовах в Інтернеті.
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22.10.2022 00:19 Ответить
Дякую брати за допомогу нам у скрутну годину! Ми дітям та онукам розповімо про вашу допомогу та підтримку. Благослави, Господи, Польщу! 🙏🙏🙏
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22.10.2022 10:57 Ответить
Просто это элемент запугивания недогитлера белорусского. Типа двинешь войска В Украине, а мы тут как тут.
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22.10.2022 00:12 Ответить
нападати не будуть - але не дадуть таракану луці оголити західний кордон та кинути свої війська в допогу кацапам на нас....-розумний крок НАТО...
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21.10.2022 23:08 Ответить
Может не Дуда а Тихановская. Заменят флаги на беларузкие и аля ето уже белорузкие ополченцы полк генерала Калиновского.
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21.10.2022 23:34 Ответить
- Скажіть, а чим відрізняється президент Білорусі Тіхановська від президента Білорусі Лукашенка?..
- Відсутністю вусів і лисини... А так - обоє Пуціна *******!
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22.10.2022 03:30 Ответить
Тіхановська попросить:" Дуда ввєді". То чом би й ні.
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22.10.2022 08:21 Ответить
лука трохи зашугався або можуть поляки реально зашугати
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21.10.2022 22:43 Ответить
Ну нормальна ситуація, коли на всяк випадок підтягують техніку для посилення кордонів. Це ж вам не довпойоп із кварталу95, який закликає готуватися до шашлику, коли 200 тисячна армія країни агресора готується до вторгнення.
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21.10.2022 22:43 Ответить
Це для Луки підгон, він же ж відмазується перед х"йлом: как я пойду на Украину, если у меня 100500 мильйонов поляков на границе. Добалакався.. За корабльом піде.
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21.10.2022 22:45 Ответить
Жданов говорит , что удар будет по Луцку и Львову. И у меня возникло подозрение, что Жданов в тех краях не бывал https://trademaster.ua/im/pics/6612887-obzor_runka_zapad_trademaster_2014.jpg
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21.10.2022 22:46 Ответить
Пані Софія! Не слухайте того дуремара жданова. Бо з нього військовий есперт як, вибачайте, з лайна куля. Сьогодні на "Прямому" ввечері була нарізка ; ждановських експертних заключень. Той молодий ведучий грамотно і по поличках довів написане вище мною.
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21.10.2022 23:08 Ответить
Так я тому і написала , що він даже не розуміе яка там місцевість
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21.10.2022 23:10 Ответить
Но я не виключаю , що і генерали російські не дуже розуміють ЯКІ СТРАШНІ БАНДЕРОВСЬКІ МІСЦЯ
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21.10.2022 23:12 Ответить
пані софі, не керуйтесь логікою каца, там його взагалі немає
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21.10.2022 23:21 Ответить
14 февраля Олег Жданов
развивает конспирологическую теорию про информационное нагнетание ситуации от США. Военный «аналитик» «проанализировал» состояние русских войск и уверял всех зрителей, что никакого вторжения не будет, беспокоиться не о чем. Иначе санкции и «Россия схлопнется в один день».
Несколько дней назад он утверждал, что у русских нет достаточного количества ракет для массированных ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины.
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21.10.2022 23:15 Ответить
Надо журналистам це пояснити , бо вони такі дурні
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21.10.2022 23:19 Ответить
Ну от, Жданов це такий самий проект ОП по замилюванню мізків, як і Арестович. З таким самим успіхом можна дивитись астрологів і ТАРО гадалок
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21.10.2022 23:24 Ответить
Це Ермака проект ? БЛИН, а я дивлюсь весь інтернет цім ждановим забит - І ТАКУ ДУРНЮ НЕСЕ ‼️‼️
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21.10.2022 23:36 Ответить
🤣🤣🤣 ПРО « експерта» ЖДАНОВА

САМ СОБІ ЕКСПЕРТ: як ЖДАНОВ придумував причини ЧОМУ РОСІЯ НЕ НАПАДЕ |

https://youtu.be/3uXPKSVzg5Q
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21.10.2022 23:48 Ответить
Не " по Луцку и Львову", а в направлении через Луцк на Львов, отрезать западную границу.
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22.10.2022 11:17 Ответить
Ви, Амфаш, Тєж не бували в тих містах , тому не розуміете абсурд сказаного Ждановим
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22.10.2022 12:00 Ответить
Дорогая София, речь идёт о планах, а не о возможности реализации этих планов.
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22.10.2022 12:10 Ответить
Чому це "раптово".Адекватна реакція адекватного керівництва Польщі .
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21.10.2022 22:49 Ответить
Странные эти Поляки. У них угроза нападения с востока, а они войска подтягивают. Нет шоб как умные люди асфальт класть...
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21.10.2022 22:49 Ответить
До сих пір дивуюсь простим украінцам - хутин на границу подогнал 120 тис к лютому 2022.

І більшість українців не вірила в напад . ВОТ ТАКОЙ КРОВАВИЙ ДОСВІД . А для когось і останній
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21.10.2022 23:17 Ответить
Браво!!!
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21.10.2022 23:55 Ответить
В Києві як подуріли, деруть асфальт. Нема куди подіти гроші? Вже всіх ворогів перемогли?
А на Україні лад і спокій?...
З нами партія СН і Зе Бох
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22.10.2022 01:24 Ответить
Нормальна автодорога має значення для логістики, ти коли-небудь пробував возити снаряди по дорозі з ямами? А своєчасне підвезення снарядів може врятувати життя багатьом бійцям. Окрім того, на достатньо широку автодорогу з твердим покриттям без перепадів висот можна за необхідності посадити літак. Я більше не буду перераховувати переваги нормальної дороги, профани все одно не зрозуміють.
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23.10.2022 01:51 Ответить
У параноика панический приступ ?
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21.10.2022 22:49 Ответить
о теперь им силы перегрупировать НАТО...пусть повозятся нападутненападут на РБ
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21.10.2022 22:53 Ответить
та ще підвезти банки крові та ще б Літва та Латвія також
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21.10.2022 23:51 Ответить
Не думав. що поляки так допоможуть Лукашенкє. 100 % він з ними по якійсь лінії домовився. Маючи колони під кордоном він може нарешті на довгий час відкосити від захцянок )(уйла. І нам допомога. А чуть шо, вони можуть і у відпуску зганяти, бульбу покопати під Мєнськом.
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21.10.2022 22:57 Ответить
ох пся крев, польски жолнеры так и хотят дать дрозда паскудникам московитам
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21.10.2022 23:02 Ответить
А лукаш сидить штани сушить. Полякам треба зброєю побряцкати, щоб цей селюк ще й обісрався .
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21.10.2022 23:10 Ответить
слова материализуются)))
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21.10.2022 23:22 Ответить
Усы у таракана отклеятся...
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21.10.2022 23:27 Ответить
Неужели президент Беларуси Тихановская решила наконец с помощью поляков вернуть свое законное кресло которое самозванец Таракан захватил
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21.10.2022 23:32 Ответить
Хай підтягує.
Таракану тоді прийдеться війська тримати біля кордону Польщі, а не біля українського кордону.
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21.10.2022 23:32 Ответить
Хай ще литва латвія і естонія підтягнуть з півночі.
Тоді луці взагалі прийдеться війська розтягнути по всій лінії кордону.
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21.10.2022 23:33 Ответить
а шо, учєнія
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21.10.2022 23:40 Ответить
Сильнейшая армия НАТО. Это не иранские "мопеды"...
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21.10.2022 23:37 Ответить
Дякуємо братам-полякам,зараз для нас це дуже важлива підтримка,навіть психологічна.
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21.10.2022 23:38 Ответить
зря повелись, имхо
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21.10.2022 23:39 Ответить
Дякуємо!!!
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21.10.2022 23:41 Ответить
Эта бульбафобия какая-то
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22.10.2022 00:00 Ответить
Спасибо, братья-поляки! Настоящие славяне - помогают оттянуть продажных бульбашей от границы с Украиной - теперь у них, проклятых каинов, другие заботы появятся.
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22.10.2022 00:26 Ответить
Поки бульбафюрер прикривав спину ботоксному опаришу, йому загнали пляшку в сраку.
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22.10.2022 00:29 Ответить
Trzeba wyraźnie mówić czego się chce Napis na obrazku: Panie prezydencie Kreml zdobyty. Zełeński: Krym, mówiłem Krym. Треба чітко розуміти, чого ти хочеш На картинці напис: Пане Президенте, Кремль захоплено. Зеленський: Крим, я говорив про Крим.
https://pobierak.jeja.pl/images/6/a/6/884886_krym-tez.jpg
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22.10.2022 00:50 Ответить
Так кремль и Крым - это одно и то же Тюркское слово, означает "крепость".
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22.10.2022 01:31 Ответить
Законоизбраный президент Беларуси Тихановская обратится к Польше за военной помощью и после арт подготовки крылатыми ракетами по всей военной инфраструктуре польские войска зайдут в бульболяндию а с юга полк Калиновского подтянится))
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22.10.2022 02:01 Ответить
ПОЛЯКИ 👍👍👍👍👍👍
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22.10.2022 04:43 Ответить
А було б гарно як би Польща звільнила білорусів. У всякому разі у кацапів точно не має сил цьому протидіяти.
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22.10.2022 07:43 Ответить
Если Польша превентивно нападет на Белорусь,Путин не рискнет задействовать Яо, беспроигрышный вариант.но увы поляки на такое не пойдут, пока белорусы что то реально не учудят.
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23.10.2022 12:09 Ответить
Пора полякам брати Білорусь. Зброю вони рашці віддали. Я думаю за день візьмуть і все, територія НАТО. Кацапія полізе - то вже нападєніє на НАТО А ми вже війська від Білорашки зможемо задіяти для утилізації кацапні. До зими територія НАТО розшириться огого як)))
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29.10.2022 15:00 Ответить
 
 