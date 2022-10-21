Польща підтягує військову техніку до кордону з Білоруссю. ВIДЕО

У Польщі помічена передислокація військової техніки у напряму кордону з Білоруссю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"Польща раптово підтягує військову техніку до кордонів з Білоруссю", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща підписала з Південною Кореєю угоду про закупівлю майже 300 РСЗВ Chunmoo