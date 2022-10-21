Польща підтягує військову техніку до кордону з Білоруссю. ВIДЕО
У Польщі помічена передислокація військової техніки у напряму кордону з Білоруссю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
"Польща раптово підтягує військову техніку до кордонів з Білоруссю", - зазначив він.
Топ коментарі
+83 Castor Boris
показати весь коментар21.10.2022 22:42
+77 Maxim Ak-Murza
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+65 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар21.10.2022 22:40
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Де юре буде за результатами подій.
Х**ло достало !
властиОПГ" так же не хочут подземньіе военньіе заводи завести... а то не дай бог Московию разстреляем...
ВСЕ ЧТО ДЕЛАЕТСЯ _ РАДИ "осушки" от биороботов. что орков что Нас.
Якщо це вам не зрозуміло - задайте конкретне питання: відповім всім, мені 60+ знаю більше ніж Вікі. Сам воював за чеченців щоб вони не лягли під Кремль... А із-за того що таких як я було не більше 0,1% серед слов'ян - чеченці 20 років підсилювали окупаційну владу "озеру" - і як наслідок отримали ВІЙНУ з Нами.
ІДІОТ - той що не розуміє управління геноциду Землі. Павлик Морозов - манкурт який схилив коліна перез НКВД - та здав своїх рідних щоб їх вбили за патріотизм, як зараз АЗОВ....
Яка скотиняка банить за це? Та яка на Беную та Прокладинку Пороха процює. Чістіть мізки скоріше - 24 рік - кінец цієї епохи. Далі - Киберпанк2077, Корпорації пересядуть на ШІ роботів в Китаї - а слов'ян всіх вистріляють які з голодомору виживуть...
Був референдум, Калінінград - це чеський Краловац Пивний потік з Чехії вже будується Я живу під Гданськом, мені подобається чеське пиво, я буду пити його поруч А ми скинемо пральні машини разом. Нехай вони вбивають себе за них Дозвольте лише додати, що з суботи, 26 лютого, я впевнений, що ви переможете. Тоді вже було відомо, що ти хочеш битися і дуже сильно це робиш. І Росія, і її армія. Що сказати. Вона не розчарувала. Дно і 100 метрів мулу. Ми їм надерли дупи в 1920, а ви в 2022. Слава Україні
- Відсутністю вусів і лисини... А так - обоє Пуціна *******!
развивает конспирологическую теорию про информационное нагнетание ситуации от США. Военный «аналитик» «проанализировал» состояние русских войск и уверял всех зрителей, что никакого вторжения не будет, беспокоиться не о чем. Иначе санкции и «Россия схлопнется в один день».
Несколько дней назад он утверждал, что у русских нет достаточного количества ракет для массированных ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины.
САМ СОБІ ЕКСПЕРТ: як ЖДАНОВ придумував причини ЧОМУ РОСІЯ НЕ НАПАДЕ |
https://youtu.be/3uXPKSVzg5Q
І більшість українців не вірила в напад . ВОТ ТАКОЙ КРОВАВИЙ ДОСВІД . А для когось і останній
А на Україні лад і спокій?...
З нами партія СН і Зе Бох
Таракану тоді прийдеться війська тримати біля кордону Польщі, а не біля українського кордону.
Тоді луці взагалі прийдеться війська розтягнути по всій лінії кордону.
https://pobierak.jeja.pl/images/6/a/6/884886_krym-tez.jpg