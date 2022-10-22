РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5323 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
5 768 8

В Кировоградской области раздались взрывы

ракета

Российские ракеты попали в энергетические объекты в Кропивницком и Голованевском районах.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг нанес ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах. Обращаюсь ко всем предприятиям, особенно к владельцам крупных торговых объектов, сетям, общепитам, и прошу всех жителей области существенно сократить потребление электроэнергии", - говорится в сообщении.

Глава КОВА сообщил, что в области уже есть отключение от электроэнергии и о возможных перебоях со снабжением электроэнергии

Читайте на "Цензор.НЕТ": Значительная часть населения покинула Херсон, враг готовит город к уличным боям, - Генштаб

обстрел (27057) Райкович Андрей (21) Кировоградская область (630)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і це ще навіть не балістичні іраньскі ракети які вже завозять до мордору і як кажуть наші віськові незбиваємі нашими пво
показать весь комментарий
22.10.2022 10:45 Ответить
Сподіватись на те що місцева влада розосередила ключові трансформатори на вузлових підстанціях та встановила бетонними загородженнями напевно неварто, єдине що вміє місцева влада пздіти у фейсбуках куди прилетіло, та понаднормові собі виписувати.
показать весь комментарий
22.10.2022 10:48 Ответить
По ходу лендлиз не в ту страну пошел.
показать весь комментарий
22.10.2022 10:58 Ответить
За два тижні рашисти завдали більше шкоди економіці України, ніж з всю війну. Якщо не діятиме о асиметрично, то дійдемо до рівня Сирії.
показать весь комментарий
22.10.2022 11:04 Ответить
Нет. Вчера же была инфа, что потери около десяти миллионов долларов.
показать весь комментарий
22.10.2022 11:24 Ответить
Знищена інфраструктура дає збитки щоденно.
показать весь комментарий
22.10.2022 13:04 Ответить
Нет. Вчера же была инфа, что потери около десяти миллионов долларов.
показать весь комментарий
22.10.2022 11:22 Ответить
По всім загальним розкладам на цей час, повного блекауту не уникнути. Нажаль ні Захід, ні зевлада не хочуть зробити все можливе для запобігання цього. Йде відверта підготовка громадської думки до необхідності перемир'я
показать весь комментарий
22.10.2022 12:33 Ответить
 
 