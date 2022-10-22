В Кировоградской области раздались взрывы
Российские ракеты попали в энергетические объекты в Кропивницком и Голованевском районах.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг нанес ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах. Обращаюсь ко всем предприятиям, особенно к владельцам крупных торговых объектов, сетям, общепитам, и прошу всех жителей области существенно сократить потребление электроэнергии", - говорится в сообщении.
Глава КОВА сообщил, что в области уже есть отключение от электроэнергии и о возможных перебоях со снабжением электроэнергии
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий22.10.2022 10:45 Ответить Мне нравится 6
Papa Carlo #524127
показать весь комментарий22.10.2022 10:48 Ответить Мне нравится 8
Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий22.10.2022 10:58 Ответить Мне нравится 4
Igor Grytselyak
показать весь комментарий22.10.2022 11:04 Ответить Мне нравится 3
Иван Петров #477813
показать весь комментарий22.10.2022 11:24 Ответить Мне нравится 0
Igor Grytselyak
показать весь комментарий22.10.2022 13:04 Ответить Мне нравится 0
Иван Петров #477813
показать весь комментарий22.10.2022 11:22 Ответить Мне нравится 0
miradar
показать весь комментарий22.10.2022 12:33 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль