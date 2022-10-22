В Кировоградской области раздались взрывы

Российские ракеты попали в энергетические объекты в Кропивницком и Голованевском районах.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг нанес ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах. Обращаюсь ко всем предприятиям, особенно к владельцам крупных торговых объектов, сетям, общепитам, и прошу всех жителей области существенно сократить потребление электроэнергии", - говорится в сообщении.

Глава КОВА сообщил, что в области уже есть отключение от электроэнергии и о возможных перебоях со снабжением электроэнергии

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