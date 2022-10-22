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Новини Агресія Росії проти України
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У Кіровоградській області пролунали вибухи

ракета

Російські ракети влучили в енергетичні об’єкти у Кропивницькому та Голованівському районах.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав ракетних ударів по важливих енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах. Звертаюсь до усіх підприємств, особливо до власників великих торговельних об’єктів, мереж, закладів громадського харчування, і прошу усіх жителів області суттєво скоротити споживання електроенергії", - йдеться в повідомленні. 

Голова КОВА повідомив, що в області вже є відключення від електроенергії та про можливі перебої з постачанням електроенергії

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Автор: 

обстріл (28378) Райкович Андрій (28) Кіровоградська область (568)


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і це ще навіть не балістичні іраньскі ракети які вже завозять до мордору і як кажуть наші віськові незбиваємі нашими пво
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22.10.2022 10:45 Відповісти
Сподіватись на те що місцева влада розосередила ключові трансформатори на вузлових підстанціях та встановила бетонними загородженнями напевно неварто, єдине що вміє місцева влада пздіти у фейсбуках куди прилетіло, та понаднормові собі виписувати.
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22.10.2022 10:48 Відповісти
По ходу лендлиз не в ту страну пошел.
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22.10.2022 10:58 Відповісти
За два тижні рашисти завдали більше шкоди економіці України, ніж з всю війну. Якщо не діятиме о асиметрично, то дійдемо до рівня Сирії.
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22.10.2022 11:04 Відповісти
Нет. Вчера же была инфа, что потери около десяти миллионов долларов.
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22.10.2022 11:24 Відповісти
Знищена інфраструктура дає збитки щоденно.
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22.10.2022 13:04 Відповісти
Нет. Вчера же была инфа, что потери около десяти миллионов долларов.
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22.10.2022 11:22 Відповісти
По всім загальним розкладам на цей час, повного блекауту не уникнути. Нажаль ні Захід, ні зевлада не хочуть зробити все можливе для запобігання цього. Йде відверта підготовка громадської думки до необхідності перемир'я
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22.10.2022 12:33 Відповісти
 
 