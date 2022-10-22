У Кіровоградській області пролунали вибухи
Російські ракети влучили в енергетичні об’єкти у Кропивницькому та Голованівському районах.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог завдав ракетних ударів по важливих енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах. Звертаюсь до усіх підприємств, особливо до власників великих торговельних об’єктів, мереж, закладів громадського харчування, і прошу усіх жителів області суттєво скоротити споживання електроенергії", - йдеться в повідомленні.
Голова КОВА повідомив, що в області вже є відключення від електроенергії та про можливі перебої з постачанням електроенергії
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Nikolai Chizhevsky
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