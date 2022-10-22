Не должно дойти до прямого конфликта между Россией и НАТО, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от необдуманных шагов во время войны России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По мнению Шольца, война в Украине не должна перерасти в мировую, но такую опасность не следует полностью отвергать. "Не должно дойти до прямого конфликта между Россией и НАТО", - подчеркнул Шольц в интервью изданию Welt am Sonntag.

Он отметил, что Германия оказывает наибольшую после США поддержку Украине – финансовую, гуманитарную и военную.

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Напомним, комментируя результаты двухдневного саммита ЕС в Брюсселе, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Европа продолжает быть объединенной в своей поддержке Украины. Он подчеркнул, что саммит засвидетельствовал, что Европа остается единой и исполненной решимости продолжать поддерживать Украину в ее защите – политически, гуманитарно, финансово, а также оружием. Приоритетом для Украины на фоне ужасающих атак на критическую инфраструктуру, о которых европейским лидерам рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, является противовоздушная оборона, чтобы защитить жителей Киева, Одессы и многих других городов и мест от атак российской авиации и беспилотников.