Не должно дойти до прямого конфликта между Россией и НАТО, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от необдуманных шагов во время войны России против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По мнению Шольца, война в Украине не должна перерасти в мировую, но такую опасность не следует полностью отвергать. "Не должно дойти до прямого конфликта между Россией и НАТО", - подчеркнул Шольц в интервью изданию Welt am Sonntag.
Он отметил, что Германия оказывает наибольшую после США поддержку Украине – финансовую, гуманитарную и военную.
Напомним, комментируя результаты двухдневного саммита ЕС в Брюсселе, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Европа продолжает быть объединенной в своей поддержке Украины. Он подчеркнул, что саммит засвидетельствовал, что Европа остается единой и исполненной решимости продолжать поддерживать Украину в ее защите – политически, гуманитарно, финансово, а также оружием. Приоритетом для Украины на фоне ужасающих атак на критическую инфраструктуру, о которых европейским лидерам рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, является противовоздушная оборона, чтобы защитить жителей Киева, Одессы и многих других городов и мест от атак российской авиации и беспилотников.
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агресора".
Дистанционно!
Без потерь для натовских солдатов.
Все, що Уйло зробив, та ще зробить в Україні...
війна не закінчиться.
Британия и Польша сошли с дистанции, поляки итак отдали почти все кроме Твардых... а у британцев чехарда со смертью королевы, и избранием премьеров... Французы помогают, но маловато... У прочих тем более ресурсов нет...
Так, что нытики Цензора, ваш "любимый" ШТольц теперь почти лидер по помощи.
Кого він лякає? Навіщо роздмухує рашиську казку про те що з рашистами "краще не воювати" ? Рашисти розуміють тільки грубу силу , їх так з дитинства привчають.