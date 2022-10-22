Не повинно дійти до прямого конфлікту між Росією та НАТО, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від необдуманих кроків під час війни Росії проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
На думку Шольца, війна в Україні не повинна перерости у світову, але таку небезпеку не слід повністю відкидати. "Не повинно дійти до прямого конфлікту між Росією та НАТО", - наголосив Шольц в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag.
Він зауважив, що Німеччина надає найбільшу після США підтримку Україні - фінансову, гуманітарну та військову.
Нагадаємо, коментуючи результати дводенного саміту ЄС у Брюсселі, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Європа продовжує бути об’єднаною у своїй підтримці України. Він підкреслив, що саміт засвідчив, що Європа залишається єдиною та сповненою рішучості продовжувати підтримувати Україну в її захисті – політично, гуманітарно, фінансово, а також зброєю. Пріоритетом для України на тлі жахливих атак на критичну інфраструктуру, про які європейським лідерам розповів Президент України Володимир Зеленський, є протиповітряна оборона, щоб захистити жителів Києва, Одеси та багатьох інших міст і місць від атак російської авіації та безпілотників.
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агресора".
Дистанционно!
Без потерь для натовских солдатов.
Все, що Уйло зробив, та ще зробить в Україні...
війна не закінчиться.
Британия и Польша сошли с дистанции, поляки итак отдали почти все кроме Твардых... а у британцев чехарда со смертью королевы, и избранием премьеров... Французы помогают, но маловато... У прочих тем более ресурсов нет...
Так, что нытики Цензора, ваш "любимый" ШТольц теперь почти лидер по помощи.
Кого він лякає? Навіщо роздмухує рашиську казку про те що з рашистами "краще не воювати" ? Рашисти розуміють тільки грубу силу , їх так з дитинства привчають.