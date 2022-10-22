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Не повинно дійти до прямого конфлікту між Росією та НАТО, - Шольц

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від необдуманих кроків під час війни Росії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

На думку Шольца, війна в Україні не повинна перерости у світову, але таку небезпеку не слід повністю відкидати. "Не повинно дійти до прямого конфлікту між Росією та НАТО", - наголосив Шольц в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag.

Він зауважив, що Німеччина надає найбільшу після США підтримку Україні - фінансову, гуманітарну та військову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл енергетичної інфраструктури України Росією - це тактика випаленої землі, - Шольц

Нагадаємо, коментуючи результати дводенного саміту ЄС у Брюсселі, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Європа продовжує бути об’єднаною у своїй підтримці України. Він підкреслив, що саміт засвідчив, що Європа залишається єдиною та сповненою рішучості продовжувати підтримувати Україну в її захисті – політично, гуманітарно, фінансово, а також зброєю. Пріоритетом для України на тлі жахливих атак на критичну інфраструктуру, про які європейським лідерам розповів Президент України Володимир Зеленський, є протиповітряна оборона, щоб захистити жителів Києва, Одеси та багатьох інших міст і місць від атак російської авіації та безпілотників.

Автор: 

Німеччина (7345) НАТО (6438) росія (65073) Україна (5882) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+26
Це Шольц так вважає.А от ***** каже,що він вже давно воює з НАТО.Так може вже пора підтвердити його слова діями НАТО?
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22.10.2022 11:55
+24
Також говорили про Гітлера коли він окупував на початку війни частину Чехії, пох лиш би не було другої світової...
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22.10.2022 11:56
+19
***** саме цього і домагається.
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22.10.2022 11:54
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***** саме цього і домагається.
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22.10.2022 11:54 Відповісти
та ні, він якраз поки впевнений що прямого не буде, тому тим більше нагліє в Україні... Бо пряма війна рашки з Нато закінчиться дуже швидко...
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22.10.2022 12:02 Відповісти
я починаю підозрювати, що якраз нато програє
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22.10.2022 12:29 Відповісти
я перепрошую, та чи не у Жданова ви брали уроки з військової "експертики"? )
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22.10.2022 12:37 Відповісти
трусливые швабы .........
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22.10.2022 15:42 Відповісти
Олаф, старина, уже, уже...
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22.10.2022 11:55 Відповісти
ЧОМУ ???
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22.10.2022 11:55 Відповісти
Вона вже розпочалась , ти підр не відсидишся - прийдеться відповідать
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22.10.2022 11:55 Відповісти
Це Шольц так вважає.А от ***** каже,що він вже давно воює з НАТО.Так може вже пора підтвердити його слова діями НАТО?
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22.10.2022 11:55 Відповісти
Так Україна на початку війни в Стамбулі трималася тез не НАТО, хотіли на референдум питання виносит,не зважаючи,що цей шлях є в Конституції.
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22.10.2022 11:57 Відповісти
Ви ніпанімаєтє, ето другоє.
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22.10.2022 12:05 Відповісти
Кстати, да. Несмотря на наличие положения про вступление в НАТО в конституции, Зеленский собирался проводить референдум, а надо оно или не надо?
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22.10.2022 12:13 Відповісти
Народ ему обьяснил,куда он ему засунет этот "рэхфэрэндум".
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22.10.2022 12:22 Відповісти
Пуйло завжди бреше. Він чудово розуміє, що з НАТО не воює. А щоб НАТО дійсно не включилося, він їх залякує ядерними ударами по європейським містам.
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22.10.2022 12:27 Відповісти
И запускает подкупленных ********* вроде Шольца и Маска
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22.10.2022 13:25 Відповісти
Ты думаешь Маска возможно подкупить? Его возможно только одурачить
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22.10.2022 14:08 Відповісти
Так самый богатый в мире не Маск, а *****
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22.10.2022 23:12 Відповісти
Також говорили про Гітлера коли він окупував на початку війни частину Чехії, пох лиш би не було другої світової...
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22.10.2022 11:56 Відповісти
Та який там конфлікт, не смішіть мої пейси. Конфлікт може бути між рівносильними. А там одностороннє побиття свинтусів як у військовому так і в економічному плані! Максимум піднасирати свинособаки можуть....😉
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22.10.2022 11:56 Відповісти
То чого вони так бояться прямого зіткнення?
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22.10.2022 15:13 Відповісти
стратегического яо боятся
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22.10.2022 21:41 Відповісти
Знов за рибу гроші...
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22.10.2022 11:57 Відповісти
саме час пвсля атаки ракетами на нас виступити Столтенбергу та попередити як було вже кілька разів на ядерну або аєс загрозу він поперджував щоб не думали.... не не про нас а про країни нато (ніби вони збираються нападати на Польшу чи інші) і налякати кацапів що НАТО буде захищати кожен дюйм своїх земель
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22.10.2022 11:59 Відповісти
не Бундес і НАТО в тому винні...
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22.10.2022 12:06 Відповісти
Міняють курс . Маячить такий : політична здача України , "умиротворення
агресора".
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22.10.2022 12:13 Відповісти
Ну а як жеж, макрон жеж взбзднув поза чергою, тому оце....
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22.10.2022 12:00 Відповісти
Вот не пойму, у него срачка хроническая? Или он пургеном питается?
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22.10.2022 12:00 Відповісти
Як казав класик:"Славних прадідів правнуки погані". Мдааааа...Ізмєльчал нинчє нємєц....Нє тот пошол....В труні від такого канцлера перевертаються Фрідріх Другий, Бісмарк, Вільгкльм Другий, ну і Алоїзич з ними...🧐🧐🧐
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22.10.2022 12:03 Відповісти
їх після Другої світової зашугали..шо я сумніваюсь, шо там німці.
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22.10.2022 12:35 Відповісти
Такии хід історіі --- украінці зараз пси віини .
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22.10.2022 12:03 Відповісти
Даже если и дойдет, то армию россии уничтожат на террттории Украины за день.

Дистанционно!

Без потерь для натовских солдатов.
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22.10.2022 12:04 Відповісти
Ну вот зачем говорить на таком высоком уровне? Неужели такой опытный политик не понимает что такими " речами " он , пусть косвенно , дает пуйлу разрешение на дальнейшие обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.
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22.10.2022 12:04 Відповісти
А что? сумасшедший дед,кого спрашивает?та он ложил на всех!!!да, шизофрения она такая!
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22.10.2022 13:56 Відповісти
Какой ценой господин Шольц ? Может намекаете на умиротворение агрессора ? Не бздите , спокойно ,пейте пиво ,кушайте сосиски : ЗСУ Украины УЖЕ ИМЕЮТ боевой опыт с армией РФ. ЗСУ защитят и мальчиков из НАТО и Европу. Не смешите ,не провоцируйте генерала Суровикина словом "НАТО". Он же ТУПО выполнит приказ и проверит НАТО на его 5 статью.
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22.10.2022 12:09 Відповісти
Уйло робить тільки те, що дозволяє йому робити Захід.
Все, що Уйло зробив, та ще зробить в Україні...
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22.10.2022 12:13 Відповісти
Поки Европа та світ, не перестануть платити рф за газ, нафту і тд.,
війна не закінчиться.
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22.10.2022 12:16 Відповісти
Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор - https://socratify.net/quotes/*******-cherchill Уинстон Черчилль
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22.10.2022 12:20 Відповісти
олаф-стальной сфинкс
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22.10.2022 12:22 Відповісти
Сфінктер
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22.10.2022 12:29 Відповісти
Сфінктераст
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22.10.2022 12:50 Відповісти
сциш
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22.10.2022 12:23 Відповісти
так кацапи все рівно кажуть вони з нато воюють і наголошують саме на наемниках у нас нібито то основа арміїї чути французьку мову раніше англійська якби не нато вони взяли нас би за 3 дня а нато соплі жує і боїься їх
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22.10.2022 12:23 Відповісти
А шо,расєю жалко?
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22.10.2022 12:24 Відповісти
Якісь слабкі заклинання, якесь непевне колдунство.
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22.10.2022 12:26 Відповісти
то пес виляє хвостом-то хвіст виляє псом
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22.10.2022 12:33 Відповісти
Як цей "німак"схожий на "нашого" кучму!
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22.10.2022 12:33 Відповісти
Чергові відмазки за рахунок України. Ні...європейські підараси-спокою вам не буде. Чи Україна,чи засрашка. Вирішуйте.
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22.10.2022 12:37 Відповісти
Если бы не эти европейские пи....,как ты выразился,укр.войска из рогаток стреляли бы!
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22.10.2022 14:00 Відповісти
Мне так нравятся такие заявления. Можно подумать,что вы можете что-то сделать, чтобы путен на вас не напал. Это не вы решаете, а сугубо он. Захочет - нападет, а не захочет - не нападет. От ваших действий это практически никак не зависит.
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22.10.2022 12:40 Відповісти
Якраз і залежить: потужний колись оборонний союз країн під назвою "НАТО", від згадки якого в совіцьких гєнєралів-гєнсєків з'являлись стискаючі болі за грудиною, перетворився на збіговисько розжирілих, лінивих і сцикливих політиканів, які існують для проїдання бюджетів, що неспроможні захистити самі себе.
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22.10.2022 12:55 Відповісти
Вот только это и работает. А "давайте свяжем руки Украине и пусть обороняется а то Путен нападёт", это них*я не работает.
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22.10.2022 13:07 Відповісти
Мы пол года не отвечали на обстрелы через границу "чтобы путин не давать повода путину объявить мобилизацию". И что, помогло?
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22.10.2022 13:08 Відповісти
кого він застерігає незрозуміло, певно у китайців навчився
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22.10.2022 12:48 Відповісти
Короче кажучі : велкам.
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22.10.2022 12:50 Відповісти
пока раша не нападет, от болезни атопутеннападет не излечиться им
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22.10.2022 12:51 Відповісти
Шольц хватит очко поджимать а не то скоро и к тебе прийдут
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22.10.2022 12:57 Відповісти
"Германия оказывает наибольшую после США поддержку Украине - финансовую, гуманитарную и военную." - это кстати на данный момент правда...
Британия и Польша сошли с дистанции, поляки итак отдали почти все кроме Твардых... а у британцев чехарда со смертью королевы, и избранием премьеров... Французы помогают, но маловато... У прочих тем более ресурсов нет...
Так, что нытики Цензора, ваш "любимый" ШТольц теперь почти лидер по помощи.
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22.10.2022 12:57 Відповісти
У фріца шольца нема яец, фрау меркель дуже пишается своим нащадком, гроши кремля свое роблять
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22.10.2022 17:01 Відповісти
еще раз прочти то, что я написал ) именно этот вот безвольный шТольц теперь ЛИДЕР по помощи нам. Остальные еще меньше, ну кроме США разумеется.
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22.10.2022 18:52 Відповісти
Я думаю, що у кремля є план B для внутрішнього елохторату у разі поразки в Україні. Вони зроблять якусь провокацію щодо країни НАТО, аби альянс вступив у війну і тоді раша пропаганда зможе виправдати свою поразку в Україні тим, що вони воювали саме з НАТО на території України і тому просрали.
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22.10.2022 13:04 Відповісти
Та вони вже розказують своїм кацапорабам що воюють з НАТО й ті вірять бо прийняти що отримали пи#ди від ЗСУ кацап не зможе - "усі скрєпи про вялічіє ломаються".
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22.10.2022 13:45 Відповісти
Якби Шольц добре знав історію, то розумів, що це все одно станеться. Якщо він справді розуміє і їм просто треба час, щоб підготуватися, а це просто слова для народних мас, то це одне, але якщо він справді вірить у те, що говорить, тоді все у них печально...
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22.10.2022 13:07 Відповісти
Не повинно дійти до прямого конфлікту між Росією та НАТО. Шольц заохочує Путіна: наша хата скраю; робіть свою справу в Україні, але не зачіпайте нас? Сигнал віддати Україну при певних умовах - Мюнхен 1938. В Європі - континенті пожежа, яка може перекинутися, спочатку на Східну Європу, яка після другої світової війни опинилася під окупацією СРСР, а на іншу частину не пошириться ? Хіба агресора- крокодила можливо... ?
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22.10.2022 13:28 Відповісти
Шольц та не сси ти так! Для НАТО там немає з ким воювати, тільки авіації та "тамагавків" буде достатньо щоб за 2-3 тиждні розхерачити та демілітарізувати рашиських нелюдей та звільнити УСІ теріторії України які під окупацією.
Кого він лякає? Навіщо роздмухує рашиську казку про те що з рашистами "краще не воювати" ? Рашисти розуміють тільки грубу силу , їх так з дитинства привчають.
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22.10.2022 13:43 Відповісти
я не понимаю, почему мир так панически боится русских...их армии почти не существует...никуда они не пойдут...боятся яо?
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22.10.2022 21:47 Відповісти
Смотрю на идиотов и думаю: Как эти придурки государствами управляют, союзами...?!
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22.10.2022 14:03 Відповісти
кажучи це .фашист має на увазі далекоглядну ціль-Україну в НАТО.ще скоро не візьмуть,бо буде конфлікт з рашистом,якого сцить все НАТО
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22.10.2022 14:32 Відповісти
друга світова, поки Гітлер не розїбав пів Европи і заліз на Україну і росію, тоді США почали щось робити, робіть висновки, хтось знищує державу по одній, прикриваючих третьою світовою, і ядерним конфліктом.
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22.10.2022 14:45 Відповісти
сша влезли после перл харбора. А до того курили бамбук...
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22.10.2022 21:48 Відповісти
Дед ни как не может проснуться.
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22.10.2022 15:38 Відповісти
Вместо того,что-бы припугнуть ботоксного сильнейшей поддержкой НАТО в войне на Европейском континенте,канцлер сильнейшего государства Старого Света "сует голову в песок"чем дает"зеленый свет" раше на продолжение агрессии..Словно это не Германия,а какая-то Андорра
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22.10.2022 15:44 Відповісти
Ну посмотрите на этих чмобиков, ну кому там воевать против нато? Зеки, бомжи, алкаги, вчерашние школьники. НАТО ссыкуны! Они же могут ********* руснявую армию из подобного сброда за неделю
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22.10.2022 19:21 Відповісти
мне непонятен их панический страх кацапов...
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22.10.2022 21:49 Відповісти
А чому не повинно???Бо росія обдрищеться?
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22.10.2022 22:22 Відповісти
Фактично Україна воює проти рашки, білорусі та ірану. НАТО може спостерігати спокійно. Ми і вас захистим.
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22.10.2022 23:44 Відповісти
А для чего тогда создавалось НАТО - чтобы было чем военные парады проводить по праздникам?
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15.03.2023 08:18 Відповісти
 
 