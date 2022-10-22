Не повинно дійти до прямого конфлікту між Росією та НАТО, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від необдуманих кроків під час війни Росії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

На думку Шольца, війна в Україні не повинна перерости у світову, але таку небезпеку не слід повністю відкидати. "Не повинно дійти до прямого конфлікту між Росією та НАТО", - наголосив Шольц в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag.

Він зауважив, що Німеччина надає найбільшу після США підтримку Україні - фінансову, гуманітарну та військову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл енергетичної інфраструктури України Росією - це тактика випаленої землі, - Шольц

Нагадаємо, коментуючи результати дводенного саміту ЄС у Брюсселі, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Європа продовжує бути об’єднаною у своїй підтримці України. Він підкреслив, що саміт засвідчив, що Європа залишається єдиною та сповненою рішучості продовжувати підтримувати Україну в її захисті – політично, гуманітарно, фінансово, а також зброєю. Пріоритетом для України на тлі жахливих атак на критичну інфраструктуру, про які європейським лідерам розповів Президент України Володимир Зеленський, є протиповітряна оборона, щоб захистити жителів Києва, Одеси та багатьох інших міст і місць від атак російської авіації та безпілотників.