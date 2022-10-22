За сегодняшнее утро уничтожено 18 крылатых ракет оккупантов, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
22 октября в 7:00 оккупанты произвели массированный ракетный обстрел территории Украины. Атакованы объекты критической инфраструктуры в разных областях государства.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Враг атаковал по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области.
Выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555).
Кроме того, рашисты атаковали с кораблей из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр". Всего – 16 пусков", - говорится в сообщении.
В зонах ответственности Воздушного командования "Південь", Воздушного командования "Центр", Воздушного командования "Захід" Воздушных Сил ВС Украины авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильно-огневыми группами уничтожено восемнадцать крылатых ракет врага:
– 13 КР Х-101/Х-555;
– 5 КР "Калибр".
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