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Новости Агрессия России против Украины Война
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За сегодняшнее утро уничтожено 18 крылатых ракет оккупантов, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

22 октября в 7:00 оккупанты произвели массированный ракетный обстрел территории Украины. Атакованы объекты критической инфраструктуры в разных областях государства.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Враг атаковал по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области.

Выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555).

Кроме того, рашисты атаковали с кораблей из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр". Всего – 16 пусков", - говорится в сообщении.

В зонах ответственности Воздушного командования "Південь", Воздушного командования "Центр", Воздушного командования "Захід" Воздушных Сил ВС Украины авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильно-огневыми группами уничтожено восемнадцать крылатых ракет врага:

– 13 КР Х-101/Х-555;

– 5 КР "Калибр".

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За сегодняшнее утро уничтожено 18 крылатых ракет оккупантов, - Воздушные силы 01

крылатые ракеты (879) Воздушные силы (2283)


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Браво, вартовіукраїнського неба!
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22.10.2022 12:11 Ответить
Не густо. Из 16 калибров сбито только 5. При том, что именно их, вроде, сбивать научились в отличие от искандеров и кинжалов.
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22.10.2022 12:19 Ответить
Друже дуже мало ппо 🤬 Війська стараються але це поки максимум. Готуймося до гіршого🥶
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22.10.2022 12:27 Ответить
Зачем публиковать эти данные? Без них кацапам пришлось задействовать агентуру, анализировать спутниковые снимки, чтобы узнать сколько из запущенных ракет достигли цели, т.е. терять время и ресурсы для получения информации, сколько нужно в следующий раз ракет для достижения поставленных целей. И они уже было напряглись, а тут наши все быстренько посчитали и выложили.
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22.10.2022 12:25 Ответить
ну такими темпами им ещё пару десятков раз повторить и целей уже не останется
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22.10.2022 12:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Gan1HCvOvcE Видео сбития еще одной ракеты нашим самолетомЧерновицкая область.
https://www.youtube.com/watch?v=Qj6CFSEbQNY Истребитель сбивает ракету над Одесской областью
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22.10.2022 12:29 Ответить
Нужно в ответ долбить по рашке и беларашке. Только отбиваться ето заведомо проигрышная стратегия.
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22.10.2022 12:42 Ответить
Героям слава !!!
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22.10.2022 13:02 Ответить
 
 