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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За сьогоднішній ранок знищено 18 крилатих ракет окупантів, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

22 жовтня о 7:00 окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури в різних областях держави.

Про це повідомили Повітряні сили України, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області.

Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555).

Крім того, рашисти атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Усього – 16 пусків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в зонах відповідальності Повітряного командування "Південь", Повітряного командування "Центр", Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено вісімнадцять крилатих ракет ворога:

– 13 КР Х-101/Х-555;

– 5 КР "Калібр".

Також читайте: Дві російські ракети збито над Чернігівщиною і Сумщиною

За сьогоднішній ранок знищено 18 крилатих ракет окупантів, - Повітряні сили 01

Автор: 

крилаті ракети (1071) Повітряні сили (2623)


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Браво, вартовіукраїнського неба!
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22.10.2022 12:11 Відповісти
Не густо. Из 16 калибров сбито только 5. При том, что именно их, вроде, сбивать научились в отличие от искандеров и кинжалов.
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22.10.2022 12:19 Відповісти
Друже дуже мало ппо 🤬 Війська стараються але це поки максимум. Готуймося до гіршого🥶
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22.10.2022 12:27 Відповісти
Зачем публиковать эти данные? Без них кацапам пришлось задействовать агентуру, анализировать спутниковые снимки, чтобы узнать сколько из запущенных ракет достигли цели, т.е. терять время и ресурсы для получения информации, сколько нужно в следующий раз ракет для достижения поставленных целей. И они уже было напряглись, а тут наши все быстренько посчитали и выложили.
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22.10.2022 12:25 Відповісти
ну такими темпами им ещё пару десятков раз повторить и целей уже не останется
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22.10.2022 12:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Gan1HCvOvcE Видео сбития еще одной ракеты нашим самолетомЧерновицкая область.
https://www.youtube.com/watch?v=Qj6CFSEbQNY Истребитель сбивает ракету над Одесской областью
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22.10.2022 12:29 Відповісти
Нужно в ответ долбить по рашке и беларашке. Только отбиваться ето заведомо проигрышная стратегия.
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22.10.2022 12:42 Відповісти
Героям слава !!!
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22.10.2022 13:02 Відповісти
 
 