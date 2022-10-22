За сьогоднішній ранок знищено 18 крилатих ракет окупантів, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

22 жовтня о 7:00 окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури в різних областях держави.

Про це повідомили Повітряні сили України, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області.

Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555).

Крім того, рашисти атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Усього – 16 пусків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в зонах відповідальності Повітряного командування "Південь", Повітряного командування "Центр", Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено вісімнадцять крилатих ракет ворога:

– 13 КР Х-101/Х-555;

– 5 КР "Калібр".

Також читайте: Дві російські ракети збито над Чернігівщиною і Сумщиною