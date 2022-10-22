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Еще одну сбитую российскую ракету полицейские нашли на Киевщине

ракета

Полиция обнаружила на поле в Киевской области еще одну сбитую российскую ракету.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил в телеграм-канале.

"Сбитую ракету оккупантов обнаружили наши полицейские на поле возле одного из населенных пунктов Киевщины. Длина корпуса более 7 метров, размах крыльев более 4 метров", - отметил Небытов.

По его словам, "в этом районе ПВО сбила сегодня по меньшей мере три крылатые ракеты врага. В результате взрывов пострадавших и разрушений нет".

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Как сообщалось, в Киевской области обнаружили обломки российской ракеты с боевым зарядом в 400 кг.

Автор: 

Киевская область (4122) крылатые ракеты (879) Небытов Андрей (161)


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22.10.2022 17:32 Ответить
 
 