Еще одну сбитую российскую ракету полицейские нашли на Киевщине
Полиция обнаружила на поле в Киевской области еще одну сбитую российскую ракету.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил в телеграм-канале.
"Сбитую ракету оккупантов обнаружили наши полицейские на поле возле одного из населенных пунктов Киевщины. Длина корпуса более 7 метров, размах крыльев более 4 метров", - отметил Небытов.
По его словам, "в этом районе ПВО сбила сегодня по меньшей мере три крылатые ракеты врага. В результате взрывов пострадавших и разрушений нет".
Как сообщалось, в Киевской области обнаружили обломки российской ракеты с боевым зарядом в 400 кг.
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Senas Katinas #427578
показать весь комментарий22.10.2022 17:32 Ответить Мне нравится 1
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