Ще одну збиту російську ракету поліцейські знайшли на Київщині

Поліція виявила на полі у Київській області ще одну збиту російську ракету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив у телеграмі.

"Збиту ракету окупантів виявили наші поліцейські на полі біля одного із населених пунктів Київщини. Довжина корпусу понад 7 метрів, розмах крил більш як 4 метри", - зауважив Нєбитов.

За його словами, "у цьому районі ППО збили сьогодні щонайменше три крилаті ракети ворога. Внаслідок вибухів постраждалих та руйнувань немає".

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Як повідомлялося, у Київській області виявили уламки російської ракети із бойовим зарядом у 400 кг.