Ще одну збиту російську ракету поліцейські знайшли на Київщині
Поліція виявила на полі у Київській області ще одну збиту російську ракету.
Як передає Цензор.НЕТ, про це керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив у телеграмі.
"Збиту ракету окупантів виявили наші поліцейські на полі біля одного із населених пунктів Київщини. Довжина корпусу понад 7 метрів, розмах крил більш як 4 метри", - зауважив Нєбитов.
За його словами, "у цьому районі ППО збили сьогодні щонайменше три крилаті ракети ворога. Внаслідок вибухів постраждалих та руйнувань немає".
Як повідомлялося, у Київській області виявили уламки російської ракети із бойовим зарядом у 400 кг.
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Senas Katinas #427578
показати весь коментар22.10.2022 17:32 Відповісти Мені подобається 1
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