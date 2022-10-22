Иран может отправлять дополнительные беспилотники в Россию, - Блинкен
Госсекретарь сказал, что США работают над противодействием усилиям Ирана и усилением способности Украины отражать нападения.
Иран может присылать в Россию дополнительные дроны-камикадзе, чтобы помочь ее войскам, которым не хватает техники, наносить удары по целям в Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы считаем, что Россия получила десятки этих БПЛА из Ирана, и, возможно, в разработке еще больше", - сказал Блинкен.
Блинкен сказал, что США работают над противодействием усилиям Ирана и усилением способности Украины отражать нападения.
"Мы препятствуем незаконной торговле оружием, включая БПЛА, везде, где мы можем их увидеть, найти и сдержать. Мы продолжаем укреплять защиту наших партнеров, в том числе в Украине, против использования БПЛА или любых других систем вооружения, которыми может заниматься Иран", - сказал Блинкен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але ховали
це така вдячність
а от прийти в Україну щось зкиздити, чи сісти на потоки,
то вони, ..андони, перші...
От крылаток прикрывать надо Украину прежде всего. И для этого Насамсы нужны и Эвенджеры и не один-два бл..ть, а 20-30 батарей с радарами. И нужны они были еще в сентябре, а уже ноябрь скоро.
Ущерб от разрушений не восстановили до сих пор.. вот тебе и ****** "мопед"