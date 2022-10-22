Иран может отправлять дополнительные беспилотники в Россию, - Блинкен

Госсекретарь сказал, что США работают над противодействием усилиям Ирана и усилением способности Украины отражать нападения.

Иран может присылать в Россию дополнительные дроны-камикадзе, чтобы помочь ее войскам, которым не хватает техники, наносить удары по целям в Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы считаем, что Россия получила десятки этих БПЛА из Ирана, и, возможно, в разработке еще больше", - сказал Блинкен.

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Блинкен сказал, что США работают над противодействием усилиям Ирана и усилением способности Украины отражать нападения.

"Мы препятствуем незаконной торговле оружием, включая БПЛА, везде, где мы можем их увидеть, найти и сдержать. Мы продолжаем укреплять защиту наших партнеров, в том числе в Украине, против использования БПЛА или любых других систем вооружения, которыми может заниматься Иран", - сказал Блинкен.