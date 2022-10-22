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Новости Война
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Иран может отправлять дополнительные беспилотники в Россию, - Блинкен

блінкен

Госсекретарь сказал, что США работают над противодействием усилиям Ирана и усилением способности Украины отражать нападения.

Иран может присылать в Россию дополнительные дроны-камикадзе, чтобы помочь ее войскам, которым не хватает техники, наносить удары по целям в Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы считаем, что Россия получила десятки этих БПЛА из Ирана, и, возможно, в разработке еще больше", - сказал Блинкен.

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Блинкен сказал, что США работают над противодействием усилиям Ирана и усилением способности Украины отражать нападения.

"Мы препятствуем незаконной торговле оружием, включая БПЛА, везде, где мы можем их увидеть, найти и сдержать. Мы продолжаем укреплять защиту наших партнеров, в том числе в Украине, против использования БПЛА или любых других систем вооружения, которыми может заниматься Иран", - сказал Блинкен.

Автор: 

Госдепартамент США (1827) Иран (1790) россия (95467) США (26564) дроны (3887) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+15
Я так бачу, що мати в союзниках диктаторів вигідніше, ніж демократів. Бо поки всемогутнє НАТО обсцикається з пафосними речами, гопота типу Ірану постачає зброю без жодних вагань і пафосу.
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22.10.2022 17:37
+8
Как вообще подсанкционный иран может изготавливать ракеты и беспилотники вашу мать. Видать правление чёрного и рыжего не прошло даром.
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22.10.2022 17:37
+7
Так ніхто не вимагає на шкоду собі. Ізраїль не хоче нам навіть продавати зброю та системи ппо (але продає іншим країнам).
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22.10.2022 17:36
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"Може посилати". Посилає. Не сумнівайтеся! А Ізраїль усе сумнівається.
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22.10.2022 17:31 Ответить
Ну Ізраїлю теж треба захищатися. Чи головне - врятувати Україну?
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22.10.2022 17:33 Ответить
Так ніхто не вимагає на шкоду собі. Ізраїль не хоче нам навіть продавати зброю та системи ппо (але продає іншим країнам).
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22.10.2022 17:36 Ответить
Ну якщо не хоче продавати нам, а іншим продає, то це зрада. Я цього не знав
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22.10.2022 17:39 Ответить
а це за те що в другу світову наші діди, баби ховали цих підарасів під страхом смерті
але ховали
це така вдячність
а от прийти в Україну щось зкиздити, чи сісти на потоки,
то вони, ..андони, перші...
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22.10.2022 19:01 Ответить
Для мене головне - Україна. Засуджувати Ізраїль не збираюся. Просто запам'ятаю.
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22.10.2022 18:02 Ответить
Так , СДЕЛАЙТЕ , ЧТО НИБУДЬ ‼️👊
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22.10.2022 18:50 Ответить
Я так бачу, що мати в союзниках диктаторів вигідніше, ніж демократів. Бо поки всемогутнє НАТО обсцикається з пафосними речами, гопота типу Ірану постачає зброю без жодних вагань і пафосу.
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22.10.2022 17:37 Ответить
цікава думка
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22.10.2022 18:32 Ответить
Как вообще подсанкционный иран может изготавливать ракеты и беспилотники вашу мать. Видать правление чёрного и рыжего не прошло даром.
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22.10.2022 17:37 Ответить
Санкции - ПРОФАНАЦИЯ , как суды в Украине‼️
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22.10.2022 18:55 Ответить
А от найновіше ППО "розвиненіших країн Заходу" буде йти в Україну місяцями, роками... коли вже нічого захищати не лишиться.
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22.10.2022 18:02 Ответить
То це тако санкції працють?
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22.10.2022 18:15 Ответить
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22.10.2022 18:28 Ответить
США бессильны против советских мопедов 70-х годов...там начинка Билла Гейтса и Илона Маска....😆🤣🤣😆😆🇺🇸
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22.10.2022 18:48 Ответить
Эти беспилотники чушь, уже всем кроме куриц-домохозяек это понятно. ВСЕ удары по энергоструктуре Украины которые трудно или невозможно починить нанесены Крылатыми ракетами. Когда летит дура в полтонны весом в пикировании с большой скоростью это одно, а когда небольшой снаряд в 30-40 кг это совсем другое, который еще и с пулемета сбить можно.
От крылаток прикрывать надо Украину прежде всего. И для этого Насамсы нужны и Эвенджеры и не один-два бл..ть, а 20-30 батарей с радарами. И нужны они были еще в сентябре, а уже ноябрь скоро.
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22.10.2022 18:51 Ответить
В прошлый понедельник один из таких "мопедов" на моих глазах влетел в ТЕЦ в Киеве, электричество пропало в нескольких микрорайонах.
Ущерб от разрушений не восстановили до сих пор.. вот тебе и ****** "мопед"
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22.10.2022 19:09 Ответить
Украинская Армия созданная Петром Порошенко летом 2014 года,,оборону держит против крыс путлера достойно...,а путлер и Буратино..просто камуфляж...Шуты...оба...
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22.10.2022 18:54 Ответить
Маршал Финляндии Маннергейм колись казав...,дайте мені одного генерала Залужного Або Кривоноса и РабZeя сдохне что мыльниц Пузырь 🤣😆
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22.10.2022 19:05 Ответить
США ТАК ДАВАЙТЕ ЖЕ ДЕЛИТЬ ИРАН,СОЗДАННЫЙ в 1828г.Англией и Россией .35млн.ИндоПэриджанцев в Иране и 10млн в Северном ОдЭр(ТарТар,Азэр)БэйДжане( Из 60 в мире)ГОТОВЫ И ЖДУТ ВОССОЕДИНЕНИЯ.ИСТИННАЯ ИндоЭрияна(Рим) ст.ГанаУдч(Гянджа)=Константинополь и ГрекоПэриджан ст.БэрдэУш=УшБэрдэ=Спарта, ДОЛЖНЫ ВОССТАНОВИТЬСЯ ,КАК И СОЗДАЛ ИХ ВСЕВЫШНИЙ. ГанЭрУлу(Генеральные)ШадАта(Штаты)ОмурАга(Америки),которые мы основали ,ПУСТЬ ПОМОГУТ В ЭТОМ ГРЕКОРИМУ! Слава Кавказу!
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22.10.2022 19:20 Ответить
 
 