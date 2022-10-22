Іран може надсилати додаткові безпілотники до Росії, - Блінкен
Держсекретар сказав, що США працюють над протидією зусиллям Ірану та посиленням здатності України відбивати напади.
Іран може надсилати до Росії додаткові дрони-камікадзе, щоб допомогти її військам, яким бракує техніки, завдавати ударів по цілях в Україні. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Ми вважаємо, що Росія отримала десятки цих БПЛА з Ірану, і, можливо, у розробці є ще більше", - сказав Блінкен.
Блінкен сказав, що США працюють над протидією зусиллям Ірану та посиленням здатності України відбивати напади.
"Ми перешкоджаємо незаконній торгівлі зброєю, включно з БПЛА, скрізь, де ми можемо їх побачити, знайти та стримати. Ми продовжуємо зміцнювати захист наших партнерів, у тому числі в Україні, проти використання БПЛА або будь-яких інших систем озброєння, якими може займатися Іран", - сказав Блінкен.
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але ховали
це така вдячність
а от прийти в Україну щось зкиздити, чи сісти на потоки,
то вони, ..андони, перші...
От крылаток прикрывать надо Украину прежде всего. И для этого Насамсы нужны и Эвенджеры и не один-два бл..ть, а 20-30 батарей с радарами. И нужны они были еще в сентябре, а уже ноябрь скоро.
Ущерб от разрушений не восстановили до сих пор.. вот тебе и ****** "мопед"