Іран може надсилати додаткові безпілотники до Росії, - Блінкен

Держсекретар сказав, що США працюють над протидією зусиллям Ірану та посиленням здатності України відбивати напади.

Іран може надсилати до Росії додаткові дрони-камікадзе, щоб допомогти її військам, яким бракує техніки, завдавати ударів по цілях в Україні. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Ми вважаємо, що Росія отримала десятки цих БПЛА з Ірану, і, можливо, у розробці є ще більше", - сказав Блінкен.

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Блінкен сказав, що США працюють над протидією зусиллям Ірану та посиленням здатності України відбивати напади.

"Ми перешкоджаємо незаконній торгівлі зброєю, включно з БПЛА, скрізь, де ми можемо їх побачити, знайти та стримати. Ми продовжуємо зміцнювати захист наших партнерів, у тому числі в Україні, проти використання БПЛА або будь-яких інших систем озброєння, якими може займатися Іран", - сказав Блінкен.