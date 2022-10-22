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Новини Війна
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Іран може надсилати додаткові безпілотники до Росії, - Блінкен

блінкен

Держсекретар сказав, що США працюють над протидією зусиллям Ірану та посиленням здатності України відбивати напади.

Іран може надсилати до Росії додаткові дрони-камікадзе, щоб допомогти її військам, яким бракує техніки, завдавати ударів по цілях в Україні. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Ми вважаємо, що Росія отримала десятки цих БПЛА з Ірану, і, можливо, у розробці є ще більше", - сказав Блінкен.

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Блінкен сказав, що США працюють над протидією зусиллям Ірану та посиленням здатності України відбивати напади.

"Ми перешкоджаємо незаконній торгівлі зброєю, включно з БПЛА, скрізь, де ми можемо їх побачити, знайти та стримати. Ми продовжуємо зміцнювати захист наших партнерів, у тому числі в Україні, проти використання БПЛА або будь-яких інших систем озброєння, якими може займатися Іран", - сказав Блінкен.

Автор: 

Держдепартамент США (1623) Іран (2023) росія (65073) США (22713) дрони (4668) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+15
Я так бачу, що мати в союзниках диктаторів вигідніше, ніж демократів. Бо поки всемогутнє НАТО обсцикається з пафосними речами, гопота типу Ірану постачає зброю без жодних вагань і пафосу.
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22.10.2022 17:37
+8
Как вообще подсанкционный иран может изготавливать ракеты и беспилотники вашу мать. Видать правление чёрного и рыжего не прошло даром.
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22.10.2022 17:37
+7
Так ніхто не вимагає на шкоду собі. Ізраїль не хоче нам навіть продавати зброю та системи ппо (але продає іншим країнам).
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22.10.2022 17:36
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"Може посилати". Посилає. Не сумнівайтеся! А Ізраїль усе сумнівається.
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22.10.2022 17:31 Відповісти
Ну Ізраїлю теж треба захищатися. Чи головне - врятувати Україну?
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22.10.2022 17:33 Відповісти
Так ніхто не вимагає на шкоду собі. Ізраїль не хоче нам навіть продавати зброю та системи ппо (але продає іншим країнам).
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22.10.2022 17:36 Відповісти
Ну якщо не хоче продавати нам, а іншим продає, то це зрада. Я цього не знав
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22.10.2022 17:39 Відповісти
а це за те що в другу світову наші діди, баби ховали цих підарасів під страхом смерті
але ховали
це така вдячність
а от прийти в Україну щось зкиздити, чи сісти на потоки,
то вони, ..андони, перші...
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22.10.2022 19:01 Відповісти
Для мене головне - Україна. Засуджувати Ізраїль не збираюся. Просто запам'ятаю.
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22.10.2022 18:02 Відповісти
Так , СДЕЛАЙТЕ , ЧТО НИБУДЬ ‼️👊
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22.10.2022 18:50 Відповісти
Я так бачу, що мати в союзниках диктаторів вигідніше, ніж демократів. Бо поки всемогутнє НАТО обсцикається з пафосними речами, гопота типу Ірану постачає зброю без жодних вагань і пафосу.
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22.10.2022 17:37 Відповісти
цікава думка
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22.10.2022 18:32 Відповісти
Как вообще подсанкционный иран может изготавливать ракеты и беспилотники вашу мать. Видать правление чёрного и рыжего не прошло даром.
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22.10.2022 17:37 Відповісти
Санкции - ПРОФАНАЦИЯ , как суды в Украине‼️
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22.10.2022 18:55 Відповісти
А от найновіше ППО "розвиненіших країн Заходу" буде йти в Україну місяцями, роками... коли вже нічого захищати не лишиться.
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22.10.2022 18:02 Відповісти
То це тако санкції працють?
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22.10.2022 18:15 Відповісти
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22.10.2022 18:28 Відповісти
США бессильны против советских мопедов 70-х годов...там начинка Билла Гейтса и Илона Маска....😆🤣🤣😆😆🇺🇸
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22.10.2022 18:48 Відповісти
Эти беспилотники чушь, уже всем кроме куриц-домохозяек это понятно. ВСЕ удары по энергоструктуре Украины которые трудно или невозможно починить нанесены Крылатыми ракетами. Когда летит дура в полтонны весом в пикировании с большой скоростью это одно, а когда небольшой снаряд в 30-40 кг это совсем другое, который еще и с пулемета сбить можно.
От крылаток прикрывать надо Украину прежде всего. И для этого Насамсы нужны и Эвенджеры и не один-два бл..ть, а 20-30 батарей с радарами. И нужны они были еще в сентябре, а уже ноябрь скоро.
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22.10.2022 18:51 Відповісти
В прошлый понедельник один из таких "мопедов" на моих глазах влетел в ТЕЦ в Киеве, электричество пропало в нескольких микрорайонах.
Ущерб от разрушений не восстановили до сих пор.. вот тебе и ****** "мопед"
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22.10.2022 19:09 Відповісти
Украинская Армия созданная Петром Порошенко летом 2014 года,,оборону держит против крыс путлера достойно...,а путлер и Буратино..просто камуфляж...Шуты...оба...
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22.10.2022 18:54 Відповісти
Маршал Финляндии Маннергейм колись казав...,дайте мені одного генерала Залужного Або Кривоноса и РабZeя сдохне что мыльниц Пузырь 🤣😆
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22.10.2022 19:05 Відповісти
США ТАК ДАВАЙТЕ ЖЕ ДЕЛИТЬ ИРАН,СОЗДАННЫЙ в 1828г.Англией и Россией .35млн.ИндоПэриджанцев в Иране и 10млн в Северном ОдЭр(ТарТар,Азэр)БэйДжане( Из 60 в мире)ГОТОВЫ И ЖДУТ ВОССОЕДИНЕНИЯ.ИСТИННАЯ ИндоЭрияна(Рим) ст.ГанаУдч(Гянджа)=Константинополь и ГрекоПэриджан ст.БэрдэУш=УшБэрдэ=Спарта, ДОЛЖНЫ ВОССТАНОВИТЬСЯ ,КАК И СОЗДАЛ ИХ ВСЕВЫШНИЙ. ГанЭрУлу(Генеральные)ШадАта(Штаты)ОмурАга(Америки),которые мы основали ,ПУСТЬ ПОМОГУТ В ЭТОМ ГРЕКОРИМУ! Слава Кавказу!
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22.10.2022 19:20 Відповісти
 
 