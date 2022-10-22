Войска РФ сегодня атаковали инфраструктуру 9 областей, - Генштаб ВСУ

За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Отрадовка Донецкой области.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 22.10.2022 по российскому вторжению, передает Цензор.НЕТ.

"Идут двести сорок первые сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Отрадовка Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. Противник снова прибег к массированному обстрелу критической инфраструктуры и домов гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

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В течение текущих суток оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных БПЛА иранского производства "Shahed-136". 20 крылатых ракет и 11 БПЛА нашим защитникам удалось сбить.

Вражеским ударам подверглись объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ривненской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.

На Волынском, Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Бачевск, Стариково, Гудово, Атинское, Басовка и Юнаковка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Малая Волчья, Красное Первое, Берестово и Каменка Харьковской области;

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Спорное, Зеленополье, Клещиевка и Майорск;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Времевка Донецкой области, Дорожнянка, Степногорск и Орехов Запорожской области и Добрая Надежда на Днепропетровщине. Также нанес ракетный удар по городу Никополь.

На Южнобужском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру. Огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов вблизи линии столкновения.

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По уточненной информации, в результате ударов Сил обороны в течение последних дней подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской области. Это около 200 военнослужащих погибшими, более 150 ранеными. Также уничтожен склад боеприпасов и 10 единиц вооружения и военной техники.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла десять ударов. Подтверждено поражение девяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский вертолет.

Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один склад боеприпасов врага.

Верим в Вооруженные силы! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в сводке.