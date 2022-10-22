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Новости Война
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Если россияне лишат украинцев света, мы найдем "трусов" по запаху, - Зеленский

зеленський

Президент в очередной раз подчеркнул, что руководство и солдаты России – это террористы.

Российская Федерация своими террористическими обстрелами стремится лишить украинцев доступа к электричеству. Оккупанты - трусы, и если они это сделают, то ВСУ найдут врагов по запаху. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Главная миссия России на сегодня - они бьют по нашей энергетической системе, их задача, чтобы люди остались без света. Они террористы. Не думаю, что сейчас время шутить, но я хотел бы сказать, что им кажется, если они нам выключат свет, то мы их не найдем. Мы их найдем. Знаете почему? Потому что они трусы, они на поле боя ничего не могут сделать, они бьют по гражданским людям. Поэтому мы найдем их по запаху", - заявил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20311) обстрел (27057) энергетика (2556)


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Топ комментарии
+34
Воно вже дотренділося до чортиків.
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22.10.2022 21:26
+18
Особенно пысый орденоносец с 95 будет искать
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22.10.2022 21:21
+18
Якщо українців позбавлять світла, рейтинг Вєлічайшего і його моносброда проб'є дно, бо тоді навіть мудрий нарід, зомбований марахвоном, заремигає.
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22.10.2022 21:31
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НЮХАЧЬ
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22.10.2022 22:41 Ответить
рашашвайны расхрюкались....... к своей погибели.
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22.10.2022 23:00 Ответить
Коли на початку війни зникли Єрмак і голова СБУ, Зеля їх так і знайшов - за запахом.
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22.10.2022 23:27 Ответить
за запахом лайна
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23.10.2022 00:06 Ответить
Так можно выйти и на себя.
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23.10.2022 07:58 Ответить
Та шо там шукати. Уся Банова і Ко. На чолі із гнуснопиз...щою головою.
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23.10.2022 08:59 Ответить
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