Если россияне лишат украинцев света, мы найдем "трусов" по запаху, - Зеленский

Президент в очередной раз подчеркнул, что руководство и солдаты России – это террористы.

Российская Федерация своими террористическими обстрелами стремится лишить украинцев доступа к электричеству. Оккупанты - трусы, и если они это сделают, то ВСУ найдут врагов по запаху. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Главная миссия России на сегодня - они бьют по нашей энергетической системе, их задача, чтобы люди остались без света. Они террористы. Не думаю, что сейчас время шутить, но я хотел бы сказать, что им кажется, если они нам выключат свет, то мы их не найдем. Мы их найдем. Знаете почему? Потому что они трусы, они на поле боя ничего не могут сделать, они бьют по гражданским людям. Поэтому мы найдем их по запаху", - заявил Зеленский.

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