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Новини Війна
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Якщо росіяни позбавлять українців світла, ми знайдемо "боягузів" за запахом, - Зеленський

зеленський

Президент в черговий раз підкреслив, що керівництво і солдати Росії це терористи.

Російська Федерація своїми терористичними обстрілами прагне позбавити українців доступу до електрики. Окупанти — боягузи, і якщо вони це зроблять, то ЗСУ знайдуть ворогів за запахом. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для канадських телеканалів CTV і CBC, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Головна місія Росії на сьогодні — вони б'ють по нашій енергетичній системі, їх завдання, щоб люди залишилися без світла. Вони терористи. Не думаю, що зараз час жартувати, але я хотів би сказати, що їм здається, якщо вони нам вимкнуть світло, то ми їх не знайдемо. Ми їх знайдемо, знаєте чому? Тому що вони боягузи, вони на полі бою нічого не можуть зробити, вони б'ють по цивільних людях. Тому ми знайдемо їх за запахом", — заявив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23775) обстріл (28378) енергетика (2588)


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Топ коментарі
+34
Воно вже дотренділося до чортиків.
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22.10.2022 21:26
+18
Особенно пысый орденоносец с 95 будет искать
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22.10.2022 21:21
+18
Якщо українців позбавлять світла, рейтинг Вєлічайшего і його моносброда проб'є дно, бо тоді навіть мудрий нарід, зомбований марахвоном, заремигає.
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22.10.2022 21:31
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НЮХАЧЬ
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22.10.2022 22:41 Відповісти
рашашвайны расхрюкались....... к своей погибели.
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22.10.2022 23:00 Відповісти
Коли на початку війни зникли Єрмак і голова СБУ, Зеля їх так і знайшов - за запахом.
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22.10.2022 23:27 Відповісти
за запахом лайна
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23.10.2022 00:06 Відповісти
Так можно выйти и на себя.
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23.10.2022 07:58 Відповісти
Та шо там шукати. Уся Банова і Ко. На чолі із гнуснопиз...щою головою.
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23.10.2022 08:59 Відповісти
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