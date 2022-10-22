Якщо росіяни позбавлять українців світла, ми знайдемо "боягузів" за запахом, - Зеленський

Президент в черговий раз підкреслив, що керівництво і солдати Росії це терористи.

Російська Федерація своїми терористичними обстрілами прагне позбавити українців доступу до електрики. Окупанти — боягузи, і якщо вони це зроблять, то ЗСУ знайдуть ворогів за запахом. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для канадських телеканалів CTV і CBC, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Головна місія Росії на сьогодні — вони б'ють по нашій енергетичній системі, їх завдання, щоб люди залишилися без світла. Вони терористи. Не думаю, що зараз час жартувати, але я хотів би сказати, що їм здається, якщо вони нам вимкнуть світло, то ми їх не знайдемо. Ми їх знайдемо, знаєте чому? Тому що вони боягузи, вони на полі бою нічого не можуть зробити, вони б'ють по цивільних людях. Тому ми знайдемо їх за запахом", — заявив Зеленський.

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