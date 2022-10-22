Китай на Совбезе ООН: Гражданская инфраструктура Украины не должна подвергаться обстрелам
Китай отмечает необходимость защиты мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры в Украине, подвергающихся обстрелам.
Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Китайский дипломат заявил, что "стороны должны способствовать эвакуации населения и оказывать ему гуманитарную помощь". Критически важная инфраструктура, как атомные электростанции, энергетические трубопроводы и мосты, имеет огромное значение для общественной безопасности и социальной стабильности и не должна становиться объектом военных атак, подчеркнул Ген Шуан.
По его словам, Китай "сопереживает украинскому народу, который предстал перед трудностями".
С приближением зимы миллионы людей, особенно уязвимые группы населения, такие как женщины и дети, нуждаются в гуманитарной помощи для поддержки своих основных средств к существованию, добавил Ген Шуан.
Китай призывает международное сообщество продолжать оказывать помощь Украине, сказал дипломат.
"Как ответственная страна Китай будет играть конструктивную роль в содействии мирным переговорам и вносит значительный вклад в смягчение гуманитарного кризиса", - отметил Ген Шуан.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так и помоги сам тоже, небось не бедный.
Сходу
А народ скинув зека....вони готувалися до війни всі ці роки....нажаль,наша сбу виявилася сліпою.Нам потрібно було займатися ППО,ПРО...зараз страждаємо всі ми за ті помилки.Ворог б'є по інфраструктурі щоб змусити нас до переговорів,адже "референдуми" не просто так проводив...
Імперські амбіції раші будуть завжди,хто б там не був у руля.
Китай вичікує,але допомагає чіпами.
Турція теж і вашим,і нашим...
Іран - це країна зла,без сумнівів.
Північна корея - то взагалі анклав зла...