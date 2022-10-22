Китай на Совбезе ООН: Гражданская инфраструктура Украины не должна подвергаться обстрелам

Китай отмечает необходимость защиты мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры в Украине, подвергающихся обстрелам.

Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Китайский дипломат заявил, что "стороны должны способствовать эвакуации населения и оказывать ему гуманитарную помощь". Критически важная инфраструктура, как атомные электростанции, энергетические трубопроводы и мосты, имеет огромное значение для общественной безопасности и социальной стабильности и не должна становиться объектом военных атак, подчеркнул Ген Шуан.

По его словам, Китай "сопереживает украинскому народу, который предстал перед трудностями".

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С приближением зимы миллионы людей, особенно уязвимые группы населения, такие как женщины и дети, нуждаются в гуманитарной помощи для поддержки своих основных средств к существованию, добавил Ген Шуан.

Китай призывает международное сообщество продолжать оказывать помощь Украине, сказал дипломат.

"Как ответственная страна Китай будет играть конструктивную роль в содействии мирным переговорам и вносит значительный вклад в смягчение гуманитарного кризиса", - отметил Ген Шуан.