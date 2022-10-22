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Новости Война
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Китай на Совбезе ООН: Гражданская инфраструктура Украины не должна подвергаться обстрелам

оон,радбез

Китай отмечает необходимость защиты мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры в Украине, подвергающихся обстрелам.

Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Китайский дипломат заявил, что "стороны должны способствовать эвакуации населения и оказывать ему гуманитарную помощь". Критически важная инфраструктура, как атомные электростанции, энергетические трубопроводы и мосты, имеет огромное значение для общественной безопасности и социальной стабильности и не должна становиться объектом военных атак, подчеркнул Ген Шуан.

По его словам, Китай "сопереживает украинскому народу, который предстал перед трудностями".

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С приближением зимы миллионы людей, особенно уязвимые группы населения, такие как женщины и дети, нуждаются в гуманитарной помощи для поддержки своих основных средств к существованию, добавил Ген Шуан.

Китай призывает международное сообщество продолжать оказывать помощь Украине, сказал дипломат.

"Как ответственная страна Китай будет играть конструктивную роль в содействии мирным переговорам и вносит значительный вклад в смягчение гуманитарного кризиса", - отметил Ген Шуан.

Автор: 

Китай (2954) обстрел (27057) ООН (4165) Совбез ООН (1106)


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Топ комментарии
+25
Китай виграє в обох випадках.
- програє *****, то відхватить Сибір
- програємо ми, відхватить Тайвань
Він просто чекає.
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22.10.2022 22:25
+24
Китай мог бы закончить войну одним щелчком пальцев просто сказав ***** хватит. Или начну учения возле росийской границы. Но пока что Китай валяет дурака так же как и Ердоган
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22.10.2022 22:21
+22
Тоді чому б КНР не перестати постачати Ірану мікросхеми для дронів. А Зеленському - зерно Ірану.
Доречі, Китай це офіційна назва держави, уряд якої був вигнаний комуністами на о.Тайвань.

А те що ми звикли називати Китаєм, насправді комуняцька ЛДНР яку совок створив в Китаї, і яке розрослось до розмірів держави, вигнавши легітимний уряд на Тайвань
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22.10.2022 22:19
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Не продадут
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23.10.2022 00:46 Ответить
бла-бла-бла...
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23.10.2022 00:45 Ответить
Да китайцам на все и на всех плевать, по большому счету, они ко всему относятся по принципу того, насколько это выгодно или невыгодно. Жрут все, что можно и нельзя, слово "гуманизм" - это не про Китай, стоит посмотреть, как они относятся к уйгурам и другим меньшинствам, хотя сколько там тех уйгуров по сравнению с ханьцами, но они жестко подавляют любое инакомыслие, чтобы не было прецедента. Рано или поздно христианской цивилизации придется столкнуться с Китаем, хотя не хочется, но это случится, когда ресурсы постепенно начнут иссякать. Потому они так облизываются на бесхозную Сибирь, уже они-то знают, как там можно развернуться. В этом плане Рашка, как буфер, устраивает Запад, но все дело в том, что хитрожопые китайцы играют в "дружбу" с Рашкой, но в конце концов шибанут ее, когда посчитают нужным. Иди и пойми, что выгоднее - чтобы Рашка развалилась на анклавы, которые с разной скоростью, но обязательно попадут под влияние китаезов, или сменить там власть на более-менее вменяюмую. Правда, сам народ там не очень вменяемый. но при помощи "говорящих голов" можно их настроить на нужную волну
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23.10.2022 01:02 Ответить
УК РФ Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
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23.10.2022 01:18 Ответить
китай лавирует понимая что его дружок путин стал изгоем и начинает маневр уклонения от возмущения поведением китая выказываемого все громче покупателями китайского барахла с денег которых он и живет
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23.10.2022 02:08 Ответить
"Китай призывает международное сообщество продолжать оказывать помощь Украине"

Так и помоги сам тоже, небось не бедный.
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23.10.2022 02:33 Ответить
он и помогает, убивать нас. чипами для дронов иранских, и закулисной поддержкой рашки и путлера
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23.10.2022 03:50 Ответить
Китаю вигідно слабкі оркі (вигравшиі або програшиі війну) щоб прибрати (зайняти або взяти в оренду) як можна більшу територію Сибіру і Дального
Сходу
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23.10.2022 06:51 Ответить
"...Китайський дипломат заявив, що "сторони мають сприяти евакуації населення й надавати йому гуманітарну допомогу" ..."Джерело: https://censor.net/ua/n3375602 . Б'ють майже по всіх областях -- що все населення евакуювати? До КНР?
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23.10.2022 07:37 Ответить
Цинічний світ.Україна не перша і далеко не остання країна,яка постраждала від тиранів,маньяків, психопатів,і інших виродків.Все,що зараз коїться в Україні виглядає доволі просто і примітивно.Порівнянь можна привести багато,але дозволю собі одне.Дурній курці на пеньку рубають голову, а навколо ходять і клюють зерно десятки інших.І їм байдуже на це криваве дійство,і що їхня черга прийде завтра.
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23.10.2022 08:11 Ответить
Китай очікує, що при перемозі аквафрешіі усі українські підприємства впадуть у їх долоні? Собаки вузкоглазі.
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23.10.2022 09:15 Ответить
Та ты шоооо!!!! неужели??? А мы и не знали....ох уж эти обтекаемые последователи Конфуция и Лао Цзы.....
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23.10.2022 09:38 Ответить
пуйло поставило керувати нами дважди судиме лайно за допомогою фальсіфікацій на виборах,проросійського адмінресурсу та проросійських партій в ВВ...
А народ скинув зека....вони готувалися до війни всі ці роки....нажаль,наша сбу виявилася сліпою.Нам потрібно було займатися ППО,ПРО...зараз страждаємо всі ми за ті помилки.Ворог б'є по інфраструктурі щоб змусити нас до переговорів,адже "референдуми" не просто так проводив...
Імперські амбіції раші будуть завжди,хто б там не був у руля.
Китай вичікує,але допомагає чіпами.
Турція теж і вашим,і нашим...
Іран - це країна зла,без сумнівів.
Північна корея - то взагалі анклав зла...
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23.10.2022 09:47 Ответить
лицемерные китайские твари.
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23.10.2022 10:47 Ответить
Китаю вигідно, щоб росія воювала і слабшала, бо тоді збільшується її залежність від китаю. Вона стає ресурсною базою, тобто, економічною колонією китаю. Тому китай не буде намагатись зупинити війну
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24.10.2022 12:37 Ответить
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