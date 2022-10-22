Китай на Радбезі ООН: Цивільна інфраструктура України не має зазнавати обстрілів

Китай наголошує на необхідності захисту мирного населення та об’єктів цивільної інфраструктури в Україні, які зазнають обстрілів.

Про це заявив на засіданні Ради Безпеки ООН у п‘ятницю заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Китайський дипломат заявив, що "сторони мають сприяти евакуації населення й надавати йому гуманітарну допомогу". Критично важлива інфраструктура, така як атомні електростанції, енергетичні трубопроводи та мости, має величезне значення для громадської безпеки та соціальної стабільності й не повинна ставати об'єктом воєнних атак, наголосив Ген Шуан.

За його словами, Китай "співпереживає українському народу, який постав перед труднощами".

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З наближенням зими мільйони людей, особливо вразливі групи населення, такі як жінки та діти, потребують гуманітарної допомоги для підтримання своїх основних засобів для існування, додав Ген Шуан.

Китай закликає міжнародну спільноту продовжувати надавати допомогу Україні, сказав дипломат.

"Як відповідальна країна Китай відіграватиме конструктивну роль у сприянні мирним переговорам і робить значний внесок у пом'якшення гуманітарної кризи", - зауважив Ген Шуан.