РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5413 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
6 663 7

Жители оккупированных территорий начали массово избавляться от рублей, - Федоров

федоров

В оккупированном Мелитополе россияне создали "рублевой патруль", чтобы способствовать распространению валюты захватчиков. Однако в магазинах и на рынках продавцы продолжают отдавать предпочтение гривне.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

"Рашисты на оккупированных территориях искусственно завышали курс своей никому в мире не нужной валюты. Но сейчас уже все понимают, что деоккупация Херсонщины, а за ней и Мелитопольщины, неизбежна. Так что курс резко изменился. В Херсоне уже дают 5 рублей за гривню, а на заправках вообще отказывались принимать российские деньги", – говорится в сообщении.

По словам мэра Мелитополя, за время оккупации рубль так и не стал ходовой валютой. На рынках и в магазинах продавцы предпочитали гривню.

"Люди спешат избавиться от рублей, а гривни берегут. Потому что верят, что деоккупация близка", - отметил Федоров.

Читайте также: Войска РФ полностью покинули Чаривное и Чкалово на Херсонщине, - Генштаб ВСУ

Автор: 

Мелитополь (613) оккупация (10133) деоккупация (847) Федоров Иван (467)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
23.10.2022 13:44 Ответить
А что случілося ? Кірюша Спермоусов заверіл што Херсон "бандеровцам" не отдадут! Ти же обєщал, Кірюша!
показать весь комментарий
23.10.2022 13:46 Ответить
опа-опа...
показать весь комментарий
23.10.2022 14:10 Ответить
Этот стремный усссатый....
показать весь комментарий
23.10.2022 16:02 Ответить


Явка з повинною до Стефанчука та співпраця із слідством!!!
Шуфрич у перших рядах, пам'ятає, що уже не бите рило у нього, значний час, більше пів року!!! Видно, проситися!!
Смерть рашистам ***** та їх опозажопникам в Україні!
показать весь комментарий
23.10.2022 14:11 Ответить
в воздухе переобуваться научились хорошо
показать весь комментарий
23.10.2022 15:31 Ответить
Кому как, а так иногда бондаренчиху повидать охота! Или Лукаш, что с лицом гадючим. А кто же целует. Глянуть бы на процесс любви буйной!
показать весь комментарий
23.10.2022 17:43 Ответить
 
 