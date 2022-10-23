Жители оккупированных территорий начали массово избавляться от рублей, - Федоров

В оккупированном Мелитополе россияне создали "рублевой патруль", чтобы способствовать распространению валюты захватчиков. Однако в магазинах и на рынках продавцы продолжают отдавать предпочтение гривне.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

"Рашисты на оккупированных территориях искусственно завышали курс своей никому в мире не нужной валюты. Но сейчас уже все понимают, что деоккупация Херсонщины, а за ней и Мелитопольщины, неизбежна. Так что курс резко изменился. В Херсоне уже дают 5 рублей за гривню, а на заправках вообще отказывались принимать российские деньги", – говорится в сообщении.

По словам мэра Мелитополя, за время оккупации рубль так и не стал ходовой валютой. На рынках и в магазинах продавцы предпочитали гривню.

"Люди спешат избавиться от рублей, а гривни берегут. Потому что верят, что деоккупация близка", - отметил Федоров.

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