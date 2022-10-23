Мешканці окупованих територій почали масово позбавлятися рублів, - Федоров

В окупованому Мелітополі росіяни створили "рубльовий патруль", щоб сприяти поширенню валюти загарбників. Проте у магазинах та на ринках продавці продовжують віддавати перевагу гривні

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рашисти на окупованих територіях штучно завищували курс своєї нікому у світі не потрібної валюти. Але зараз вже всі розуміють, що деокупація Херсонщини, а за нею і Мелітопольщини, неминуча. Тож курс різко змінився. В Херсоні вже дають 5 рублів за гривню, а на заправках взагалі відмовлялися приймати російські гроші", - йдеться в повідомленні.

За словами мера Мелітополя, за часи окупації рубль так в не став ходовою валютою. На ринках і в магазинах продавці віддавали перевагу гривні.

"Люди поспішають позбавитися рублів, а гривні бережуть. Бо вірять, що деокупація близько", - зазначив Федоров.

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