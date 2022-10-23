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Новини Агресія Росії проти України
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Мелітополь (767) окупація (6526) деокупація (947) Федоров Іван (640)

Мешканці окупованих територій почали масово позбавлятися рублів, - Федоров

федоров

В окупованому Мелітополі росіяни створили "рубльовий патруль", щоб сприяти поширенню валюти загарбників. Проте у магазинах та на ринках продавці продовжують віддавати перевагу гривні

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рашисти на окупованих територіях штучно завищували курс своєї нікому у світі не потрібної валюти. Але зараз вже всі розуміють, що деокупація Херсонщини, а за нею і Мелітопольщини, неминуча. Тож курс різко змінився. В Херсоні вже дають 5 рублів за гривню, а на заправках взагалі відмовлялися приймати російські гроші", - йдеться в повідомленні. 

За словами мера Мелітополя, за часи окупації рубль так в не став ходовою валютою. На ринках і в магазинах продавці віддавали перевагу гривні. 

"Люди поспішають позбавитися рублів, а гривні бережуть. Бо вірять, що деокупація близько", - зазначив Федоров. 

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23.10.2022 13:44 Відповісти
А что случілося ? Кірюша Спермоусов заверіл што Херсон "бандеровцам" не отдадут! Ти же обєщал, Кірюша!
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23.10.2022 13:46 Відповісти
опа-опа...
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23.10.2022 14:10 Відповісти
Этот стремный усссатый....
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23.10.2022 16:02 Відповісти


Явка з повинною до Стефанчука та співпраця із слідством!!!
Шуфрич у перших рядах, пам'ятає, що уже не бите рило у нього, значний час, більше пів року!!! Видно, проситися!!
Смерть рашистам ***** та їх опозажопникам в Україні!
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23.10.2022 14:11 Відповісти
в воздухе переобуваться научились хорошо
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23.10.2022 15:31 Відповісти
Кому как, а так иногда бондаренчиху повидать охота! Или Лукаш, что с лицом гадючим. А кто же целует. Глянуть бы на процесс любви буйной!
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23.10.2022 17:43 Відповісти
 
 