Мешканці окупованих територій почали масово позбавлятися рублів, - Федоров
В окупованому Мелітополі росіяни створили "рубльовий патруль", щоб сприяти поширенню валюти загарбників. Проте у магазинах та на ринках продавці продовжують віддавати перевагу гривні
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Рашисти на окупованих територіях штучно завищували курс своєї нікому у світі не потрібної валюти. Але зараз вже всі розуміють, що деокупація Херсонщини, а за нею і Мелітопольщини, неминуча. Тож курс різко змінився. В Херсоні вже дають 5 рублів за гривню, а на заправках взагалі відмовлялися приймати російські гроші", - йдеться в повідомленні.
За словами мера Мелітополя, за часи окупації рубль так в не став ходовою валютою. На ринках і в магазинах продавці віддавали перевагу гривні.
"Люди поспішають позбавитися рублів, а гривні бережуть. Бо вірять, що деокупація близько", - зазначив Федоров.
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Смерть рашистам ***** та їх опозажопникам в Україні!