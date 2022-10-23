Россияне сносят дома в Мариуполе, чтобы скрыть свои преступления, - Андрющенко
В Мариуполе оккупанты сносят дома, люди остаются на улице. Таким образом, россияне пытаются скрыть убийства обстрелами мариупольцев.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Так уничтожают доказательства и остатки нашей жизни в Мариуполе. Вместо того, чтобы строить и обогревать людей - снос домов. Такое впечатление, что Россия действительно понимает, что здесь ненадолго и спешит скрыть все, что натворила. МраZота. Напрасно. Мы все знаем. Все зафиксировано и задокументировано", - написал Андрющенко.
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Знаєте, йо@ бнулась не тільки росія…йо@ нувся весь світ.😠
А коли немає тіла, то потім можна брехати що ця людина насправді жива, повністю підтримує Кремль та живе десь в глубинці рф. Чи навіть більше підмінити її при потребі громадянином рф який проголосує як треба, скаже що треба чи навіть підпише документи та зробить інше в інтересах рф.