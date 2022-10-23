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Новости Агрессия России против Украины
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Россияне сносят дома в Мариуполе, чтобы скрыть свои преступления, - Андрющенко

маріуполь

В Мариуполе оккупанты сносят дома, люди остаются на улице. Таким образом, россияне пытаются скрыть убийства обстрелами мариупольцев.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Так уничтожают доказательства и остатки нашей жизни в Мариуполе. Вместо того, чтобы строить и обогревать людей - снос домов. Такое впечатление, что Россия действительно понимает, что здесь ненадолго и спешит скрыть все, что натворила. МраZота. Напрасно. Мы все знаем. Все зафиксировано и задокументировано", - написал Андрющенко.

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Автор: 

Мариуполь (5708) оккупация (10133) Андрющенко Петр (581)


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Абсолютно уйобіщний світовий порядок, де в 21 сторіччі ядерний терорист 8 місяців винищує мирну суверенну країну…світ, що має всі ресурси терориста знищити, чомусь лише видає жертві «пластир» і виражає глибоку стурбованість .

Знаєте, йо@ бнулась не тільки росія…йо@ нувся весь світ.😠
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23.10.2022 16:52 Ответить
ну вообще кто бы им сказал.... что снося дома они только консервируют сохранность останков... следы своих же преступлений...
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23.10.2022 17:14 Ответить
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23.10.2022 17:00 Ответить
Вони ще все бетоном будуть заливати, бо це найкращий спосіб сховати десятки тисяч останків.

А коли немає тіла, то потім можна брехати що ця людина насправді жива, повністю підтримує Кремль та живе десь в глубинці рф. Чи навіть більше підмінити її при потребі громадянином рф який проголосує як треба, скаже що треба чи навіть підпише документи та зробить інше в інтересах рф.
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23.10.2022 19:26 Ответить
Главное, что рабсейское население верит, что это всё сделали нацисты.
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23.10.2022 20:34 Ответить
Это правда. Но есть нюанс.
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24.10.2022 00:34 Ответить
 
 