Росіяни зносять будинки у Маріуполі, щоб приховати свої злочини, - Андрющенко

В Маріуполі окупанти зносять будинки, люди залишаються на вулиці. Таким чином росіяни намагаються приховати вбивства обстрілами маріупольців.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Так нищать докази та залишки нашого життя в Маріуполі. Замість будувати та обігрівати людей - знесення будинків. Таке враження, що Росія насправді розуміє, що тут ненадовго і поспішає сховати все, що накоїла. МраZота. Даремно. Ми все знаємо. Все зафіксовано і задокументовано", - написав Андрющенко.

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