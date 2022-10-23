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Маріуполь (3205) окупація (6526) Андрющенко Петро (692)

Росіяни зносять будинки у Маріуполі, щоб приховати свої злочини, - Андрющенко

маріуполь

В Маріуполі окупанти зносять будинки, люди залишаються на вулиці. Таким чином росіяни намагаються приховати вбивства обстрілами маріупольців.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Так нищать докази та залишки нашого життя в Маріуполі. Замість будувати та обігрівати людей - знесення будинків. Таке враження, що Росія насправді розуміє, що тут ненадовго і поспішає сховати все, що накоїла. МраZота. Даремно. Ми все знаємо. Все зафіксовано і задокументовано", - написав Андрющенко.

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Абсолютно уйобіщний світовий порядок, де в 21 сторіччі ядерний терорист 8 місяців винищує мирну суверенну країну…світ, що має всі ресурси терориста знищити, чомусь лише видає жертві «пластир» і виражає глибоку стурбованість .

Знаєте, йо@ бнулась не тільки росія…йо@ нувся весь світ.😠
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23.10.2022 16:52 Відповісти
ну вообще кто бы им сказал.... что снося дома они только консервируют сохранность останков... следы своих же преступлений...
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23.10.2022 17:14 Відповісти
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23.10.2022 17:00 Відповісти
Вони ще все бетоном будуть заливати, бо це найкращий спосіб сховати десятки тисяч останків.

А коли немає тіла, то потім можна брехати що ця людина насправді жива, повністю підтримує Кремль та живе десь в глубинці рф. Чи навіть більше підмінити її при потребі громадянином рф який проголосує як треба, скаже що треба чи навіть підпише документи та зробить інше в інтересах рф.
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23.10.2022 19:26 Відповісти
Главное, что рабсейское население верит, что это всё сделали нацисты.
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23.10.2022 20:34 Відповісти
Это правда. Но есть нюанс.
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24.10.2022 00:34 Відповісти
 
 