Россияне за сутки убили 6 мирных жителей Донетчины. ИНФОГРАФИКА
За 23 октября россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 23 октября стало известно о 6 мирных жителях Донетчины, убитых россиянами: 3 в Курдюмовке, 2 в Великой Новоселке и 1 в Бахмуте. Еще 5 человек за вчера получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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Pawlo Kit
показать весь комментарий24.10.2022 10:19 Ответить Мне нравится 0
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