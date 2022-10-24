Россияне за сутки убили 6 мирных жителей Донетчины. ИНФОГРАФИКА

За 23 октября россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 23 октября стало известно о 6 мирных жителях Донетчины, убитых россиянами: 3 в Курдюмовке, 2 в Великой Новоселке и 1 в Бахмуте. Еще 5 человек за вчера получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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