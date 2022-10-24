РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5000 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
703 1
Донецкая область (8745) Кириленко Павел (636)

Россияне за сутки убили 6 мирных жителей Донетчины. ИНФОГРАФИКА

За 23 октября россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 23 октября стало известно о 6 мирных жителях Донетчины, убитых россиянами: 3 в Курдюмовке, 2 в Великой Новоселке и 1 в Бахмуте. Еще 5 человек за вчера получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите: В результате ночных обстрелов Курдюмовки Донецкой области погибли 3 человека, - ОВА. ФОТОрепортаж

Россияне за сутки убили 6 мирных жителей Донетчины 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
24.10.2022 10:19 Ответить
 
 