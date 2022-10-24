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Донецька область (7548) Кириленко Павло (904)

Росіяни за добу вбили 6 мирних мешканців Донеччини. ІНФОГРАФІКА

За 23 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 23 жовтня стало відомо про 6 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 у Курдюмівці, 2 у Великій Новосілці та 1 у Бахмуті. Ще 5 людей за вчора зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Росіяни за добу вбили 6 мирних мешканців Донеччини 01

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24.10.2022 10:19 Відповісти
 
 