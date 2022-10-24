Иран отрицает присутствие своих военных в оккупированном Крыму, - росСМИ
Исламская Республика Иран опровергает информацию о присутствии иранских сил в оккупированном Крыму.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, об этом заявил представитель МИД Ирана Насер Канани.
Канани также откинул обвинения Запада в адрес Ирана в отправлении БПЛА в Россию для использования в боевых действиях в Украине.
Напомним, ранее американский Институт изучения войны сообщил, что иранские военные в оккупированном Крыму учат россиян пользоваться дронами-камикадзе.
Топ комментарии
+17 Alex Sav 8157c114
показать весь комментарий24.10.2022 12:42
+14 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий24.10.2022 12:43
+12 Oleg Mamont
показать весь комментарий24.10.2022 12:42
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
кому-кому.. а ирану верим...
и дроны не его...и консультанты не его...и транспортные борты на рашку воздух возили...
и завод не разбомбили?