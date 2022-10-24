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Новости Война
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Иран (1735) Крым (26002)

Иран отрицает присутствие своих военных в оккупированном Крыму, - росСМИ

дрони

Исламская Республика Иран опровергает информацию о присутствии иранских сил в оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, об этом заявил представитель МИД Ирана Насер Канани.

Канани также откинул обвинения Запада в адрес Ирана в отправлении БПЛА в Россию для использования в боевых действиях в Украине.

Напомним, ранее американский Институт изучения войны сообщил, что иранские военные в оккупированном Крыму учат россиян пользоваться дронами-камикадзе.

Читайте: Израиль передал Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе, - NYT
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Топ комментарии
+17
гарно брехати навчились в мацкалів
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24.10.2022 12:42
+14
так-навєрна алах разрєшаєт врать када вигадна...
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24.10.2022 12:43
+12
А кто то был ? Туристы ? Тогда потенциально все иранские туристы - должны быть немедленно высланы из Украины, вместе с посольством
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24.10.2022 12:42
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гарно брехати навчились в мацкалів
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24.10.2022 12:42 Ответить
так-навєрна алах разрєшаєт врать када вигадна...
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24.10.2022 12:43 Ответить
Иранцам, хоть сцы в глаза, все божья роса. Вероломные твари.
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24.10.2022 13:44 Ответить
А кто то был ? Туристы ? Тогда потенциально все иранские туристы - должны быть немедленно высланы из Украины, вместе с посольством
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24.10.2022 12:42 Ответить
Иран - одна большая свиноферма
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24.10.2022 12:43 Ответить
і де той Буданов ? хай би ще раз до Криму сходив та притягнув перса на доказ
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24.10.2022 12:44 Ответить
х.йло навчило аятолух.йло відмазки ліпити, іран набрався блох від рашки, невідмитися ніколи
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24.10.2022 12:44 Ответить
ну нет так нет. мочить всех из их свинарника!
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24.10.2022 12:46 Ответить
персы славятся своей проститутностью... мало из Саддам мочил...
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24.10.2022 12:46 Ответить
Знаємо: нас там нєт, дрони прадаюцца в любом ваєнторгє.
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24.10.2022 12:49 Ответить
"Уай-уай, мамай клынус!"
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24.10.2022 12:53 Ответить
террористи думають шо їм повірять? ))
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24.10.2022 12:54 Ответить
верим...
кому-кому.. а ирану верим...
и дроны не его...и консультанты не его...и транспортные борты на рашку воздух возили...
и завод не разбомбили?
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24.10.2022 12:57 Ответить
І рейс МАУ не вони збили...
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24.10.2022 13:18 Ответить
Насци в глаза скажуть що ***роса! (С)
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24.10.2022 13:00 Ответить
Одні брехуни ( рЮЗсмі) сказали що інших нЙЙЙєт!
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24.10.2022 13:01 Ответить
Правильна зараз і немає, бо ЗСУ їх знищили, але були і чому не заперечують їх існування у бульба-рейху.
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24.10.2022 13:04 Ответить
А кто мешает йо***нуть по Ирану и сказать что ето не мы?
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24.10.2022 13:07 Ответить
так, асфальтом
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24.10.2022 14:33 Ответить
Хто ж найбрехливейше на цьому світі кацапи чи іранське лайно? Думаю кацапи переважать всіх своїм лайном.
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24.10.2022 13:11 Ответить
Та да, вони вже з Криму в Бульбостан переїхали. То в Криму їх вже нема...
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24.10.2022 13:14 Ответить
кацапи навчили брехати
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24.10.2022 13:14 Ответить
Грохнуть бы их, которых нету
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24.10.2022 13:47 Ответить
 
 