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Іран (1973) Крим (14079)

Іран заперечує присутність своїх військових в окупованому Криму, - росЗМІ

дрони

Ісламська Республіка Іран спростовує інформацію про присутність іранських сил в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це заявив представник МЗС Ірану Насер Канані.

Канані також відкинув звинувачення Заходу на адресу Ірану у відправленні БПЛА до Росії для використання у бойових діях в Україні.

Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що іранські військові в окупованому Криму вчать росіян користуватися дронами-камікадзе.

Читайте: Ізраїль передав Україні розвіддані для боротьби з іранськими дронами-камікадзе, - NYT

Автор: 
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Топ коментарі
+17
гарно брехати навчились в мацкалів
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24.10.2022 12:42
+14
так-навєрна алах разрєшаєт врать када вигадна...
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24.10.2022 12:43
+12
А кто то был ? Туристы ? Тогда потенциально все иранские туристы - должны быть немедленно высланы из Украины, вместе с посольством
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24.10.2022 12:42
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гарно брехати навчились в мацкалів
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24.10.2022 12:42 Відповісти
так-навєрна алах разрєшаєт врать када вигадна...
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24.10.2022 12:43 Відповісти
Иранцам, хоть сцы в глаза, все божья роса. Вероломные твари.
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24.10.2022 13:44 Відповісти
А кто то был ? Туристы ? Тогда потенциально все иранские туристы - должны быть немедленно высланы из Украины, вместе с посольством
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24.10.2022 12:42 Відповісти
Иран - одна большая свиноферма
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24.10.2022 12:43 Відповісти
і де той Буданов ? хай би ще раз до Криму сходив та притягнув перса на доказ
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24.10.2022 12:44 Відповісти
х.йло навчило аятолух.йло відмазки ліпити, іран набрався блох від рашки, невідмитися ніколи
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24.10.2022 12:44 Відповісти
ну нет так нет. мочить всех из их свинарника!
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24.10.2022 12:46 Відповісти
персы славятся своей проститутностью... мало из Саддам мочил...
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24.10.2022 12:46 Відповісти
Знаємо: нас там нєт, дрони прадаюцца в любом ваєнторгє.
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24.10.2022 12:49 Відповісти
"Уай-уай, мамай клынус!"
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24.10.2022 12:53 Відповісти
террористи думають шо їм повірять? ))
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24.10.2022 12:54 Відповісти
верим...
кому-кому.. а ирану верим...
и дроны не его...и консультанты не его...и транспортные борты на рашку воздух возили...
и завод не разбомбили?
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24.10.2022 12:57 Відповісти
І рейс МАУ не вони збили...
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24.10.2022 13:18 Відповісти
Насци в глаза скажуть що ***роса! (С)
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24.10.2022 13:00 Відповісти
Одні брехуни ( рЮЗсмі) сказали що інших нЙЙЙєт!
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24.10.2022 13:01 Відповісти
Правильна зараз і немає, бо ЗСУ їх знищили, але були і чому не заперечують їх існування у бульба-рейху.
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24.10.2022 13:04 Відповісти
А кто мешает йо***нуть по Ирану и сказать что ето не мы?
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24.10.2022 13:07 Відповісти
так, асфальтом
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24.10.2022 14:33 Відповісти
Хто ж найбрехливейше на цьому світі кацапи чи іранське лайно? Думаю кацапи переважать всіх своїм лайном.
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24.10.2022 13:11 Відповісти
Та да, вони вже з Криму в Бульбостан переїхали. То в Криму їх вже нема...
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24.10.2022 13:14 Відповісти
кацапи навчили брехати
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24.10.2022 13:14 Відповісти
Грохнуть бы их, которых нету
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24.10.2022 13:47 Відповісти
 
 