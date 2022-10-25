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Россия намерена предъявить Украине обвинения по "грязной бомбе" в Совбезе ООН

оон,радбез

Россия намерена во вторник, 25 октября, выдвинуть в Совбезе ООН обвинения в том, что Украина якобы планирует применить "грязную бомбу".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

При этом Россия традиционно требует провести заседание за закрытыми дверями.

"Мы будем рассматривать использование "грязной бомбы" как акт ядерного терроризма", - заявил он.

В ответ на требования России британская миссия при ООН напомнила миру, что у Украины нет ядерного оружия.

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Топ комментарии
+46
весь світ дивиться на потуги позбавленої розуму парашки
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25.10.2022 07:27
+30
Після всіх злочинів, москалі в раді безпеці знаходяться і висувають звинувачення.
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25.10.2022 07:37
+25
Це якась віртуальна реальність
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25.10.2022 07:29
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25.10.2022 22:17 Ответить
Wojna się skończy. I zaczniemy te ruskie kurwy likwidować jednego po drugim.
Najpopularniejszym słowem będzie " seryjny samobójca".
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26.10.2022 03:44 Ответить
СРОЧНО в номер !

Ужасающие фотографии жилых кварталов российских областных центров после нанесения по ним массированных ударов украинской "грязной бомбой" :

https://www.pinterest.fr/pin/4503668368709850/
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26.10.2022 07:04 Ответить
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