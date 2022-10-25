Всемирный банк сообщил о выделении Украине $500 млн на срочные нужды

Всемирный банк сообщил о выделении Украине дополнительных 500 миллионов долларов для финансирования срочных потребностей, вызванных полномасштабным вторжением России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Финансирование Международным банком реконструкции и развития, основным кредитным подразделением банка было поддержано кредитными гарантиями на сумму 500 миллионов долларов от Великобритании, которые были объявлены 30 сентября", – говорится в заявлении банка.

Как отмечается, средства выделили в канун конференции по восстановлению, которая состоится во вторник, 25 октября в Берлине, где национальные лидеры, эксперты по развитию и генеральные директора будут обсуждать, как восстановить Украину после вторжения России.

"Российское вторжение продолжает вызывать массовые разрушения украинской инфраструктуры, включая водоснабжение, канализацию и электрические сети, именно тогда, когда приближается зима, что еще больше подвергает опасности украинский народ", – говорится в заявлении президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпасса.

Как отмечается, новый раунд финансирования будет использован для поддержки основных государственных услуг.

"Мы намерены поддержать украинский народ, когда он сталкивается с этим беспрецедентным кризисом", – говорится в заявлении.

Всемирный банк мобилизовал для Украины экстренное финансирование на общую сумму 13 миллиардов долларов, из которых 11,4 миллиарда были полностью выплачены.

Прямой ущерб, который нанесло вторжение России в Украину по состоянию на 1 июня составил более 97 миллиардов долларов, но восстановление страны может стоить почти 350 миллиардов долларов, говорится в отчете Всемирного банка, украинского правительства и Европейской комиссии, опубликованном в сентябре.

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