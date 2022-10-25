Сечеславские десантники продолжают уничтожать врага и его технику. ФОТОрепортаж
Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады продолжают наносить максимальное поражение российским захватчикам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Разбитая вражеская техника, погибшие оккупанты... Сечеславские десантники продолжают наносить максимальное поражение российским захватчикам, уверенно шагая вперед!", - говорится в сообщении.
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