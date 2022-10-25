Сечеславские десантники продолжают уничтожать врага и его технику. ФОТОрепортаж

Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады продолжают наносить максимальное поражение российским захватчикам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Разбитая вражеская техника, погибшие оккупанты... Сечеславские десантники продолжают наносить максимальное поражение российским захватчикам, уверенно шагая вперед!", - говорится в сообщении.















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