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Сечеславские десантники продолжают уничтожать врага и его технику. ФОТОрепортаж

Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады продолжают наносить максимальное поражение российским захватчикам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Разбитая вражеская техника, погибшие оккупанты... Сечеславские десантники продолжают наносить максимальное поражение российским захватчикам, уверенно шагая вперед!", - говорится в сообщении.

Сечеславские десантники продолжают уничтожать врага и его технику 01
Сечеславские десантники продолжают уничтожать врага и его технику 02
Сечеславские десантники продолжают уничтожать врага и его технику 03
Сечеславские десантники продолжают уничтожать врага и его технику 04
Сечеславские десантники продолжают уничтожать врага и его технику 05
Сечеславские десантники продолжают уничтожать врага и его технику 06
Сечеславские десантники продолжают уничтожать врага и его технику 07

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армия РФ (19350) Генштаб ВС (6322) техника (1737) потери (4398) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156)


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ДШВ україни-черговий респектище...Особливо сподобались дохлі кацапські свині на бмп.Не зупиняйтесь до повної перемоги...
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25.10.2022 08:37 Ответить
А че кацы разлеглись на танке ? У них че там СПА ?
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25.10.2022 08:57 Ответить
Две вишенки на торте.
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25.10.2022 09:04 Ответить
У них сієста, вічна ))
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25.10.2022 09:16 Ответить
...на самом деле, это белые жигули там лежат...
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25.10.2022 10:21 Ответить
Двое влюблённых лежали во ржи

Тихо их танчик стоял на межи

Тихо завелся, тихо пошёл

ПТУРчик кацапов сразу нашёл…
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25.10.2022 09:29 Ответить
А якби не псував зрілого соняшника, то, можливо, й залишився б живий.
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25.10.2022 09:42 Ответить
 
 