Світовий банк повідомив про виділення Україні $500 млн на термінові потреби

Світовий банк повідомив про виділення Україні додаткових 500 мільйонів доларів для фінансування термінових потреб, спричинених повномасштабним вторгненням Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Фінансування Міжнародним банком реконструкції та розвитку, основним кредитним підрозділом банку, було підтримано кредитними гарантіями на суму 500 мільйонів доларів від Великої Британії, які були оголошені 30 вересня", – йдеться в заяві банку.

Як зазначається, кошти виділили напередодні конференції з відновлення, яка відбудеться у вівторок, 25 жовтня у Берліні, де національні лідери, експерти з розвитку та генеральні директори обговорюватимуть, як відновити Україну після вторгнення Росії.

"Російське вторгнення продовжує викликати масові руйнування української інфраструктури, включно з водопостачанням, каналізацією та електричними мережами, саме тоді, коли наближається зима, що ще більше наражає на небезпеку український народ", – йдеться в заяві президента Групи Світового банку Девіда Малпасса.

Як наголошується, новий раунд фінансування буде використано для підтримки основних державних послуг.

"Ми маємо намір підтримати український народ, коли він стикається з цією безпрецедентною кризою", - йдеться у заяві.

Світовий банк мобілізував для України екстрене фінансування на загальну суму 13 мільярдів доларів, з яких 11,4 мільярда було повністю виплачено.

Прямі збитки, які завдало вторгнення Росії в Україну станом на 1 червня становили понад 97 мільярдів доларів, але відбудова країни може коштувати майже 350 мільярдів доларів, йдеться у звіті Світового банку, українського уряду та Європейської комісії, опублікованому у вересні.

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