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40 тел российских военных обнаружили на Черниговщине

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На Черниговщине нашли 40 тел российских военных, погибших во время активных боевых действий в феврале-марте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"На территории области изъято 40 тел представителей вражеской армии, которые будут ресурсом для обмена на наших погибших", - написал начальник Черниговской ОВА.

В Черниговской области российские войска оставили после себя более 8 тыс. разрушенных или поврежденных зданий. Более 90% – это жилье. Разбиты 33 моста и перехода, повреждено более 1100 км автомобильных дорог.

Также смотрите: Сечеславские десантники продолжают уничтожать врага и его технику. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+41
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25.10.2022 10:11
+19
Не тел, а тушек падали. Тела только у тех, кто погиб за свободу своей страны.
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25.10.2022 10:10
+10
Кацапсячі військові не гинуть, вони ДОХНУТЬ!
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25.10.2022 10:16
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Не тел, а тушек падали. Тела только у тех, кто погиб за свободу своей страны.
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25.10.2022 10:10 Ответить
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25.10.2022 10:11 Ответить
***** живые ненужны а тут трупы орков...
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25.10.2022 10:12 Ответить
Ніхто їх обмінювати не буде. ***** вони вже не потрібні.
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25.10.2022 10:13 Ответить
Цікаво - де саме? Під Седнєвим (у ярах прирічкових, під лісом) чи на північ від Городні? І там, і там крематорії пересувні не справлялися - так засипали вбитих екскаватором!
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25.10.2022 10:15 Ответить
хрінь якась... може скластись думка, що кацапо-фашистських трупів не вистачає для обміну на тіла наших Героїв. І навішо нашу землю позбавляти таких гарних міндобрив???
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25.10.2022 10:16 Ответить
Кацапсячі військові не гинуть, вони ДОХНУТЬ!
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25.10.2022 10:16 Ответить
От і не треба дивуватися, що досі не поховані кістки вбитих у тій Великій Війні. 80 років минуло, а так і валяються лісами та полями як сміття. Та й скільки їх було вбито в тій війні - 8 та 45 млн., ніхто досі точно не знає.
А це, сьогодняшне, нікому не потрібне біосміття...
То навіщо дивуватися. Мріяли повторити. Ну і повторили, тільки не травень 45-го, а літо 41-го
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25.10.2022 10:19 Ответить
потрібна огласка по максимуму, нехай русня шукає своїх засланців серед цього мотлоху та давить на свого *****
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25.10.2022 10:21 Ответить
шуткуєте?кому вони потрібні? Навіть їхнім матерям похєр на них..Ніхто з їх матерів та родин не шукає.Погляньте у Золкіна на ютюбі,відношення родини та близьких до полонених ,не говорячи вже про загиблих.На початку війни ,березень-квітень,вони навіть не хотіли трупи забирати в рефрежераторах.
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25.10.2022 10:49 Ответить
до белгорода декілька ж\д рефрижираторів дотягнули... відключили холод, так вони там пів белгорода засмерділи, непевне й досі там....
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25.10.2022 13:33 Ответить
40 трупов... маловато... да и давно пора перестать называть оккупантов расийскими военными... пора называть кацапско-свинопасно-козломордых дерьмом для удобрения земли...
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25.10.2022 10:38 Ответить
гарні синоніми, але не забувайте, що вони ще й фашисти.
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25.10.2022 13:34 Ответить
Кацап даже дохлый - кацап. Кульки где, я вас спрашиваю!?
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25.10.2022 10:42 Ответить
вивести ці купи зогнилого кацапського лайна на смітʼєзвалище і забути ...
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25.10.2022 10:44 Ответить
да и хрен с ними (или он уже не у всех остался - неважно!)
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25.10.2022 10:47 Ответить
Ось, дожили... Напівзгнилі трупаки теж РЕСУРС!!!
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25.10.2022 12:39 Ответить
 
 