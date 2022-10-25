40 тел российских военных обнаружили на Черниговщине

На Черниговщине нашли 40 тел российских военных, погибших во время активных боевых действий в феврале-марте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"На территории области изъято 40 тел представителей вражеской армии, которые будут ресурсом для обмена на наших погибших", - написал начальник Черниговской ОВА.

В Черниговской области российские войска оставили после себя более 8 тыс. разрушенных или поврежденных зданий. Более 90% – это жилье. Разбиты 33 моста и перехода, повреждено более 1100 км автомобильных дорог.

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