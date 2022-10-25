40 тел российских военных обнаружили на Черниговщине
На Черниговщине нашли 40 тел российских военных, погибших во время активных боевых действий в феврале-марте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"На территории области изъято 40 тел представителей вражеской армии, которые будут ресурсом для обмена на наших погибших", - написал начальник Черниговской ОВА.
В Черниговской области российские войска оставили после себя более 8 тыс. разрушенных или поврежденных зданий. Более 90% – это жилье. Разбиты 33 моста и перехода, повреждено более 1100 км автомобильных дорог.
Топ комментарии
+41 Владимир fd08a616
показать весь комментарий25.10.2022 10:11
+19 Старый зольдат
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+10 Злий Грицько
показать весь комментарий25.10.2022 10:16
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А це, сьогодняшне, нікому не потрібне біосміття...
То навіщо дивуватися. Мріяли повторити. Ну і повторили, тільки не травень 45-го, а літо 41-го