40 тіл російських військових виявили на Чернігівщині
На Чернігівщині знайшли 40 тіл російських військових, які загинули під час активних бойових дій у лютому-березні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"На території області вилучено 40 тіл представників ворожої армії, які будуть ресурсом для обміну на наших загиблих", – написав начальник Чернігівської ОВА.
У Чернігівській області російські війська залишили після себе понад 8 тисяч зруйнованих чи пошкоджених будівель. Понад 90% – це житло. Розбиті 33 мости та переходи, пошкоджено більше 1100 км автомобільних доріг.
Топ коментарі
+41 Владимир fd08a616
показати весь коментар25.10.2022 10:11
+19 Старый зольдат
показати весь коментар25.10.2022 10:10
+10 Злий Грицько
показати весь коментар25.10.2022 10:16
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А це, сьогодняшне, нікому не потрібне біосміття...
То навіщо дивуватися. Мріяли повторити. Ну і повторили, тільки не травень 45-го, а літо 41-го