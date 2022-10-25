УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10899 відвідувачів онлайн
Новини
13 440 19
армія рф (16162) обмін (1123) втрати (4281)

40 тіл російських військових виявили на Чернігівщині

рф,орки,окупанти,арміярф,окупант,рашисти,рашист,орк

На Чернігівщині знайшли 40 тіл російських військових, які загинули під час активних бойових дій у лютому-березні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"На території області вилучено 40 тіл представників ворожої армії, які будуть ресурсом для обміну на наших загиблих", – написав начальник Чернігівської ОВА.

У Чернігівській області російські війська залишили після себе понад 8 тисяч зруйнованих чи пошкоджених будівель. Понад 90% – це житло. Розбиті 33 мости та переходи, пошкоджено більше 1100 км автомобільних доріг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 68 420 осіб, 248 гелікоптерів, 271 літак, 2611 танків, 1674 артсистеми, 5321 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+41
показати весь коментар
25.10.2022 10:11
+19
Не тел, а тушек падали. Тела только у тех, кто погиб за свободу своей страны.
показати весь коментар
25.10.2022 10:10
+10
Кацапсячі військові не гинуть, вони ДОХНУТЬ!
показати весь коментар
25.10.2022 10:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не тел, а тушек падали. Тела только у тех, кто погиб за свободу своей страны.
показати весь коментар
25.10.2022 10:10 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2022 10:11 Відповісти
***** живые ненужны а тут трупы орков...
показати весь коментар
25.10.2022 10:12 Відповісти
Ніхто їх обмінювати не буде. ***** вони вже не потрібні.
показати весь коментар
25.10.2022 10:13 Відповісти
Цікаво - де саме? Під Седнєвим (у ярах прирічкових, під лісом) чи на північ від Городні? І там, і там крематорії пересувні не справлялися - так засипали вбитих екскаватором!
показати весь коментар
25.10.2022 10:15 Відповісти
хрінь якась... може скластись думка, що кацапо-фашистських трупів не вистачає для обміну на тіла наших Героїв. І навішо нашу землю позбавляти таких гарних міндобрив???
показати весь коментар
25.10.2022 10:16 Відповісти
Кацапсячі військові не гинуть, вони ДОХНУТЬ!
показати весь коментар
25.10.2022 10:16 Відповісти
От і не треба дивуватися, що досі не поховані кістки вбитих у тій Великій Війні. 80 років минуло, а так і валяються лісами та полями як сміття. Та й скільки їх було вбито в тій війні - 8 та 45 млн., ніхто досі точно не знає.
А це, сьогодняшне, нікому не потрібне біосміття...
То навіщо дивуватися. Мріяли повторити. Ну і повторили, тільки не травень 45-го, а літо 41-го
показати весь коментар
25.10.2022 10:19 Відповісти
потрібна огласка по максимуму, нехай русня шукає своїх засланців серед цього мотлоху та давить на свого *****
показати весь коментар
25.10.2022 10:21 Відповісти
шуткуєте?кому вони потрібні? Навіть їхнім матерям похєр на них..Ніхто з їх матерів та родин не шукає.Погляньте у Золкіна на ютюбі,відношення родини та близьких до полонених ,не говорячи вже про загиблих.На початку війни ,березень-квітень,вони навіть не хотіли трупи забирати в рефрежераторах.
показати весь коментар
25.10.2022 10:49 Відповісти
до белгорода декілька ж\д рефрижираторів дотягнули... відключили холод, так вони там пів белгорода засмерділи, непевне й досі там....
показати весь коментар
25.10.2022 13:33 Відповісти
40 трупов... маловато... да и давно пора перестать называть оккупантов расийскими военными... пора называть кацапско-свинопасно-козломордых дерьмом для удобрения земли...
показати весь коментар
25.10.2022 10:38 Відповісти
гарні синоніми, але не забувайте, що вони ще й фашисти.
показати весь коментар
25.10.2022 13:34 Відповісти
Кацап даже дохлый - кацап. Кульки где, я вас спрашиваю!?
показати весь коментар
25.10.2022 10:42 Відповісти
вивести ці купи зогнилого кацапського лайна на смітʼєзвалище і забути ...
показати весь коментар
25.10.2022 10:44 Відповісти
да и хрен с ними (или он уже не у всех остался - неважно!)
показати весь коментар
25.10.2022 10:47 Відповісти
Ось, дожили... Напівзгнилі трупаки теж РЕСУРС!!!
показати весь коментар
25.10.2022 12:39 Відповісти
 
 