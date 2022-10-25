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Борисполь (758) работа (598) рестораны (278) Тернополь (758) McDonald's (31)

McDonald’s возобновляет работу в Тернополе и Борисполе

макдональдс,mcdonald’s

Сеть ресторанов McDonald’s возобновляет работу в Тернополе и Борисполе, а также в пяти ресторанах Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе компании.

"25 октября снова открыли двери для гостей Mcdonald's в г. Тернополь на ул. Гетьмана И. Мазепы, 30 и в г. Борисполь на ул. Киевский Шлях, 67. Для удобства потребителей в заведениях доступны все способы заказа: гости смогут посетить рестораны Mcdonald's, чтобы попробовать любимые блюда в зале ресторана, воспользоваться экспресс-окнами или заехать на МакДрайв. Также блюда Mcdonald's можно будет заказать через услугу доставки, чтобы избежать скоплений или очередей при открытии", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, как отметили в компании, продолжается открытие заведений в Киеве, где с 25 октября начинают работать еще пять заведений Mcdonald'S по таким адресам:

  • ул. Б. Хмельницкого, 40/25;
  • вул. Берковецкая, 6-д;
  • просп. Правды, 47;
  • ул. Николая Лаврухина, 4а;
  • пл. Вокзальная, 2.
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Мабуть в тому, що по витратах виходить дешевше, ніж вдома шось варити-смажити. Добре зроблена шаурма - пів дня себе почуваєш нормально ) Час такий - все бігом-бігом.
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25.10.2022 11:17 Ответить
Макдональдс з КФСі пішли з москальщини і прийшли в Україну, це добре. Але не нехтуйте тривогами, ці гівнюки зі злоби можуть но них в Україні жахнути. Одним словом орки.
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25.10.2022 11:13 Ответить
А тут ще і всі адреси вказали, розумію що секрет не великий, але ...
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25.10.2022 11:14 Ответить
Це зрада! Треба поставити під кожним Макдональдсом систему ПВО!
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25.10.2022 11:17 Ответить
Думаю просто не акцентувати на цьому увагу, а громадянам не нехтувати тривогами. А установи будувати разом з бомбосховищами (наприклад з підземними паркінгами, 2 плюси).
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25.10.2022 11:22 Ответить
Нє, ну молодці звичайно, але ж знайшли час! Коли, бляха, людям світла не дають по квартирах щоб помиться і попрати одяг, вони жарильні відкривають, які жеруть електроенергію як печі сатани у пеклі. Ну молодці, шо тут скажеш.
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25.10.2022 11:47 Ответить
Это реклама Мака на цензор?
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25.10.2022 12:30 Ответить
Жителям Миколаєва залишається тільки радіти разом з жителями Тернополя та Броварів. Для нас новина ні про що.
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25.10.2022 12:51 Ответить
 
 