Сеть ресторанов McDonald’s возобновляет работу в Тернополе и Борисполе, а также в пяти ресторанах Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе компании.

"25 октября снова открыли двери для гостей Mcdonald's в г. Тернополь на ул. Гетьмана И. Мазепы, 30 и в г. Борисполь на ул. Киевский Шлях, 67. Для удобства потребителей в заведениях доступны все способы заказа: гости смогут посетить рестораны Mcdonald's, чтобы попробовать любимые блюда в зале ресторана, воспользоваться экспресс-окнами или заехать на МакДрайв. Также блюда Mcdonald's можно будет заказать через услугу доставки, чтобы избежать скоплений или очередей при открытии", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, как отметили в компании, продолжается открытие заведений в Киеве, где с 25 октября начинают работать еще пять заведений Mcdonald'S по таким адресам: