Мережа ресторанів McDonald’s відновлює роботу в Тернополі та Борисполі, а також ще в п’яти ресторанах Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі компанії.

"25 жовтня знову відчинили двері для гостей McDonald’s у м. Тернопіль на вул. Гетьмана І.Мазепи, 30 та у м. Бориспіль на вул. Київський Шлях, 67. Задля зручності споживачів в закладах доступні всі способи замовлення: гості зможуть завітати в ресторани McDonald’s аби скуштувати улюблені страви в залі ресторану, скористатися експрес-вікнами чи заїхати на МакДрайв. Також страви McDonald’s можна буде замовити через послугу доставки, щоб уникнути скупчень чи черг при відкритті", - йдеться в повідомленні.

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Водночас, як зазначили в компанії, продовжується відкриття закладів у Києві, де з 25 жовтня починають працювати ще п’ять закладів McDonald’s за такими адресами: