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McDonald’s відновлює роботу в Тернополі та Борисполі

макдональдс,mcdonald’s

Мережа ресторанів McDonald’s відновлює роботу в Тернополі та Борисполі, а також ще в п’яти ресторанах Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі компанії.

"25 жовтня знову відчинили двері для гостей McDonald’s у м. Тернопіль на вул. Гетьмана І.Мазепи, 30 та у м. Бориспіль на вул. Київський Шлях, 67. Задля зручності споживачів в закладах доступні всі способи замовлення: гості зможуть завітати в ресторани McDonald’s аби скуштувати улюблені страви в залі ресторану, скористатися експрес-вікнами чи заїхати на МакДрайв. Також страви McDonald’s можна буде замовити через послугу доставки, щоб уникнути скупчень чи черг при відкритті", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: McDonald’s відкрив зали у 10 закладах в Києві. ПЕРЕЛІК

Водночас, як зазначили в компанії, продовжується відкриття закладів у Києві, де з 25 жовтня починають працювати ще п’ять закладів McDonald’s за такими адресами:

  • вул. Б. Хмельницького, 40/25;
  • вул. Берковецька, 6-д;
  • просп. Правди, 47;
  • вул. Миколи Лаврухіна, 4а;
  • пл. Вокзальна, 2.

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Мабуть в тому, що по витратах виходить дешевше, ніж вдома шось варити-смажити. Добре зроблена шаурма - пів дня себе почуваєш нормально ) Час такий - все бігом-бігом.
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25.10.2022 11:17 Відповісти
Макдональдс з КФСі пішли з москальщини і прийшли в Україну, це добре. Але не нехтуйте тривогами, ці гівнюки зі злоби можуть но них в Україні жахнути. Одним словом орки.
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25.10.2022 11:13 Відповісти
А тут ще і всі адреси вказали, розумію що секрет не великий, але ...
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25.10.2022 11:14 Відповісти
Це зрада! Треба поставити під кожним Макдональдсом систему ПВО!
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25.10.2022 11:17 Відповісти
Думаю просто не акцентувати на цьому увагу, а громадянам не нехтувати тривогами. А установи будувати разом з бомбосховищами (наприклад з підземними паркінгами, 2 плюси).
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25.10.2022 11:22 Відповісти
Нє, ну молодці звичайно, але ж знайшли час! Коли, бляха, людям світла не дають по квартирах щоб помиться і попрати одяг, вони жарильні відкривають, які жеруть електроенергію як печі сатани у пеклі. Ну молодці, шо тут скажеш.
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25.10.2022 11:47 Відповісти
Это реклама Мака на цензор?
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25.10.2022 12:30 Відповісти
Жителям Миколаєва залишається тільки радіти разом з жителями Тернополя та Броварів. Для нас новина ні про що.
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25.10.2022 12:51 Відповісти
 
 