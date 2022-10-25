Риши Сунак официально возглавил правительство Великобритании
Король Великобритании Чарльз во вторник, 25 октября, официально утвердил Риши Сунака в должности премьер-министра страны после того, как вчера он был избран лидером Консервативной партии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News.
"Риши Сунак официально стал премьер-министром (Британия – ред.) после аудиенции у короля в Букингемском дворце", - говорится в сообщении.
Король Чарльз поручил 42-летнему Сунаку сформировать новое правительство.
Ожидается, что в ближайшие часы Сунак произнесет свою первую речь в должности главы правительства на Даунинг-стрит 10.
Как сообщалось, 24 октября бывший канцлер казны Соединенного Королевства Риши Сунак был избран новым лидером Консервативной партии и премьер-министром Великобритании.
Пожалуйста, подождите...
Три премьера за один рік...
Не даремно королева нещодавно пішла, це кінець Британії. Пом'янемо...🥺
Думаю більш за все українців дратує, чо він Ріші - як все що схоже на рашу...
"Народ который распинает своих пророков и возводит на Олимп иноземных проходимцев и шарлатанов обречен на позор и лишения !"
«Ми цінуємо, що це позиція всього британського народу. Весь британський народ підтримує Україну, ми маємо двопартійну підтримку парламенту, уряду та всіх британських прем'єр-міністрів. Тому що це війна путіна не проти України, це війна ***** проти всього вільного світу, всієї демократії, включаючи Велику Британію», - зауважив Порошенко.
«***** під час останніх заяв сказав, що бореться з англо-саксонським світом», - нагадав Порошенко.
«Я поважаю британську демократію, вибір британського народу. І я розраховую на Велику Британію та британський народ», - наголосив Порошенко.
Петро Олексійович нагадав, що Ріші Сунак пообіцяв здійснити свій перший міжнародний візит до Києва. «Я знаю Ріші Сунака як дуже молодого та перспективного політичного лідера, який виконує свої обіцянки. Пане прем'єр-міністре, вітаємо вас з лідерством у Консервативній партії, з лідерством у британському уряді, і ми чекаємо вас у Києві», - закликав Порошенко.
«Перший візит - це дуже важливо, символічно. Чого ми від нього чекаємо? Світового лідерства, разом із США та ЄС, лідерства в постачанні зброї в Україну. Наша громадська організація постачає Збройним силам України багато армійських речей з Британії, включаючи й автомобілі DAF. Ми чекаємо зброї, санкцій і ембарго, ми чекаємо Плану Маршалла 2.0., ми чекаємо глобальної антипутінської коаліції з британським керівництвом, нашого майбутнього членства в НАТО і ЄС», - наголосив Порошенко.