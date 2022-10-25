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Великобритания (4718) премьер (1209) Сунак Риши (128)

Риши Сунак официально возглавил правительство Великобритании

сунак

Король Великобритании Чарльз во вторник, 25 октября, официально утвердил Риши Сунака в должности премьер-министра страны после того, как вчера он был избран лидером Консервативной партии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News.

"Риши Сунак официально стал премьер-министром (Британия – ред.) после аудиенции у короля в Букингемском дворце", - говорится в сообщении.

Король Чарльз поручил 42-летнему Сунаку сформировать новое правительство.

Ожидается, что в ближайшие часы Сунак произнесет свою первую речь в должности главы правительства на Даунинг-стрит 10.

Читайте также: Джонсон - на втором месте среди претендентов на премьера Британии, - ВВС

Как сообщалось, 24 октября бывший канцлер казны Соединенного Королевства Риши Сунак был избран новым лидером Консервативной партии и премьер-министром Великобритании.
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Топ комментарии
+20
Краще Бориса нема нікого
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25.10.2022 13:58
+16
Англичанина не нашлось. Посмотрим что это за гусь.
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25.10.2022 13:52
+16
Принимаем ставки на то, как и когда этот заклинатель предложит "сесть за стол переговоров" с кремлядями.
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25.10.2022 13:56
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Англичанина не нашлось. Посмотрим что это за гусь.
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25.10.2022 13:52 Ответить
Что то не нравится мне этот гусь (с).
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25.10.2022 14:08 Ответить
Вы что, расист? У нас украинца не нашлось, и что это теперь значит? У нас президент еврей, но это ж не значит, что он плохой, из-за того, что он еврей
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25.10.2022 15:14 Ответить
вы еще скажите, что зеленский хороший...
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25.10.2022 23:02 Ответить
Я совсем о другом написал, не надо связывать профессиональные качества человека с принадлежностью к какой либо национальности.
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25.10.2022 23:10 Ответить
иногда профессиональные качества человека прям таки связаны с принадлежностью к какой либо национальности.
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25.10.2022 23:19 Ответить
Нет, у всех есть умные, есть дурачки, честные и не очень, и процент таких приблизительно одинаковый везде.
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25.10.2022 23:21 Ответить
и даже в россии?
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25.10.2022 23:24 Ответить
Россия - это страна, а я про национальности писал. Что там в рашке за национальность, сможешь назвать?
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25.10.2022 23:26 Ответить
кацапы. И страна кацапия
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25.10.2022 23:27 Ответить
У них нет национальности.
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25.10.2022 23:32 Ответить
Принимаем ставки на то, как и когда этот заклинатель предложит "сесть за стол переговоров" с кремлядями.
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25.10.2022 13:56 Ответить
у сьогоднішній промові?
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25.10.2022 14:20 Ответить
А если этого не будет? Признаете себя паникером и расистом?
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25.10.2022 16:48 Ответить
Краще Бориса нема нікого
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25.10.2022 13:58 Ответить
Totzhe kopal jamu Borisu. Vrode otets togo prijatel kremljovskoi okurki. Skoro uvidem, kak razvivajetsja politika GB.
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25.10.2022 14:09 Ответить
там скорее совсем наоборот будет. Если Сунак будет продвигать наративы к умиротворению раши на условиях раши, то это уже идет вразрез с интересами Британии. Дни Сунака в кресле премьера будут сочтены. Если он как грамотный финансист сумеет стабилизировать и улучшить финансовую ситуацию Британии, то это только нам на пользу. Ибо Британия без экономических потрясений для нас будет более крепким союзником.
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25.10.2022 15:59 Ответить
Бідна Британія....
Три премьера за один рік...
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25.10.2022 14:30 Ответить
Тепер він з усих сил буде доказувати, що він не "кольоровий", а 100% британець. Для України це добре, а Джонсонюк молодець
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25.10.2022 14:39 Ответить
у них вся беда-ифляция и нехватка бабла...Но оно нам не нужно..Давайте железо!!! оно у вас на консервации и складах..ржавеет Должно воевать против рашистов!!
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25.10.2022 14:54 Ответить
Тепер не Індія колонія Британії, а навпаки...
Не даремно королева нещодавно пішла, це кінець Британії. Пом'янемо...🥺
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25.10.2022 14:57 Ответить
Можливо це розплата за колонізаторство?
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25.10.2022 15:00 Ответить
Поздоровляю Ріші Сунак з великою просадою. З надією про сталу підтримку України!
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25.10.2022 16:30 Ответить
Дай Боже щоб це призначення було і Україні на користь.
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25.10.2022 16:34 Ответить
Цей боллівудський жополіз зараз праворуч і ліворуч виступатиме із соціально - очікуваними заявами, а потім його, можливо, разом із ушлепком Чарльзом упіймають на співпраці з кацапами.
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25.10.2022 16:34 Ответить
Тепер прем'єром Британії буде Хмелі-Сунелі...
Думаю більш за все українців дратує, чо він Ріші - як все що схоже на рашу...
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25.10.2022 17:29 Ответить
внук турецко подданного клоун БоЖо провернул "брексит" , поставил страну раком и на грани нищеты, теперича падальщики 5-ы колонны индусни растерзают полуживой труп британского льва !!!!
"Народ который распинает своих пророков и возводит на Олимп иноземных проходимцев и шарлатанов обречен на позор и лишения !"


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25.10.2022 19:02 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/10/25/poroshenko-zaklykav-novogo-brytanskogo-premyera-pryyihaty-u-kyyiv/ П'ятий Президент України Петро Порошенко дав інтерв'ю британському цілодобово-новинному телеканалу Sky News, в якому закликав нового британського прем'єр-міністра Ріші Сунака здійснити свій перший міжнародний візит https://eurosolidarity.org/2022/10/25/poroshenko-zaklykav-novogo-brytanskogo-premyera-pryyihaty-u-kyyiv/ на новій посаді до України. Порошенко також подякував Великій Британії за підтримку України.
«Ми цінуємо, що це позиція всього британського народу. Весь британський народ підтримує Україну, ми маємо двопартійну підтримку парламенту, уряду та всіх британських прем'єр-міністрів. Тому що це війна путіна не проти України, це війна ***** проти всього вільного світу, всієї демократії, включаючи Велику Британію», - зауважив Порошенко.
«***** під час останніх заяв сказав, що бореться з англо-саксонським світом», - нагадав Порошенко.
«Я поважаю британську демократію, вибір британського народу. І я розраховую на Велику Британію та британський народ», - наголосив Порошенко.
Петро Олексійович нагадав, що Ріші Сунак пообіцяв здійснити свій перший міжнародний візит до Києва. «Я знаю Ріші Сунака як дуже молодого та перспективного політичного лідера, який виконує свої обіцянки. Пане прем'єр-міністре, вітаємо вас з лідерством у Консервативній партії, з лідерством у британському уряді, і ми чекаємо вас у Києві», - закликав Порошенко.
«Перший візит - це дуже важливо, символічно. Чого ми від нього чекаємо? Світового лідерства, разом із США та ЄС, лідерства в постачанні зброї в Україну. Наша громадська організація постачає Збройним силам України багато армійських речей з Британії, включаючи й автомобілі DAF. Ми чекаємо зброї, санкцій і ембарго, ми чекаємо Плану Маршалла 2.0., ми чекаємо глобальної антипутінської коаліції з британським керівництвом, нашого майбутнього членства в НАТО і ЄС», - наголосив Порошенко.
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26.10.2022 09:39 Ответить
 
 