Риши Сунак официально возглавил правительство Великобритании

Король Великобритании Чарльз во вторник, 25 октября, официально утвердил Риши Сунака в должности премьер-министра страны после того, как вчера он был избран лидером Консервативной партии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News.

"Риши Сунак официально стал премьер-министром (Британия – ред.) после аудиенции у короля в Букингемском дворце", - говорится в сообщении.

Король Чарльз поручил 42-летнему Сунаку сформировать новое правительство.

Ожидается, что в ближайшие часы Сунак произнесет свою первую речь в должности главы правительства на Даунинг-стрит 10.

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Как сообщалось, 24 октября бывший канцлер казны Соединенного Королевства Риши Сунак был избран новым лидером Консервативной партии и премьер-министром Великобритании.