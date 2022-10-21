Джонсон - на втором месте среди претендентов на премьера Британии, - ВВС
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон занимает второе место среди потенциальных кандидатов на пост главы правительства по ставкам букмекеров и уже выраженной поддержке парламентариев. Его опережает бывший министр финансов Риши Сунак.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ВВС.
Журналисты собрали отзывы парламентариев о том, чью кандидатуру они собираются поддержать – либо по публичным заявлениям, либо по частным комментариям. Результат таков:
- Риши Сунак – 44;
- Борис Джонсон – 23;
- Пенни Мордонт – 16.
Кандидатам нужно собрать поддержку не менее 100 парламентариев до 14:00 понедельника, 24 октября, что гораздо больше, чем в последнем соревновании за лидерство в партии.
Между тем букмекеры оценивают шансы Риши Сунака в 57%, Джонсона - 23% по сравнению с 8% два дня назад. Ставки на Пенни Мордонт просели до 17%, хотя несколько дней назад она существенно опережала Джонсона.
Напомним, 20 октября стало известно, что Лиз Трасс уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Бывший глава правительства Борис Джонсон заявил, что готов побороться за кресло, и срочно возвращается ради этого из отпуска на Карибах.
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син олігарха
Так само буде, якщо індуса оберуть.
В кращому випадку, буде вести себе як Шольц, в гіршому, з'явиться новий сторонник перемовин.
Пресса вважає його проросійським.
Мені цього достатньо.
І див я не чекаю.
Питання в іншому. А ми знаємо що насправді думає Сунак?
Саме для цього треба питання від впливових людей бо коли таке питання ставить ноунейм то воно ваги мати не буде і можна ляпнути що завгодно. А ось якомусь великому бізнесмену чи лідеру суспільної думки що-небудь не відповіси бо всі слова матимуть наслідки.
при тому що індус - прокацапська гнида...
сер Редярд Кіплінг перевертається в гробу....
Най радіють, вони не розуміють, що їх ненавидить увесь світ, незалежно від політичних поглядів. Ну крім мнямни та ірану
хоча - а чому і не в расизмі?
А так поки що колективний розум інтернету на поверхні ніяких його зашкварів не витяг. Час покаже.
https://www.bbc.com/news/uk-politics-60876612
"He has encouraged UK firms to sever ties with Russia to punish Vladimir Putin over his invasion of Ukraine."
https://www.theguardian.com/politics/2022/mar/28/sunak-under-pressure-over-wifes-russia-related-blood-money-dividends
Спочатку, «проголосували», щоб відставити Боріса Джонстона, потім Ліз Трасс…
З того, як вперто вони це роблять, можна безпомилково визначити, що ця мавпа Україні на шкоду.
розсудитьрозрулить... " Можливо повернення Бориса до Британії змінить кількість голосів
Дорогі українці, все буде ОК. заспокойтеся. продовжуйте їпашить русню, та не займайтеся фантазіями.
Де напевно більшість вже здобудуть лейбористи
https://yougov.co.uk/topics/politics/survey-results/daily/2022/10/20/adc3c/3
По вчерашним сводкам Борька лидировал!!!
Может лаптеногие опять накрутили, как с рыжим тараканом???
Треба щоб Мордаунт віддав голоси Джонсону. А сам Джонсон щоб поговорив по душах з цим Ріші в чоловічому туалеті
чуркане англичанин, премьер - чуркане англичанин, куда страна катится...