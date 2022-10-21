Джонсон - на втором месте среди претендентов на премьера Британии, - ВВС

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон занимает второе место среди потенциальных кандидатов на пост главы правительства по ставкам букмекеров и уже выраженной поддержке парламентариев. Его опережает бывший министр финансов Риши Сунак.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ВВС.

Журналисты собрали отзывы парламентариев о том, чью кандидатуру они собираются поддержать – либо по публичным заявлениям, либо по частным комментариям. Результат таков:

Риши Сунак – 44;

Борис Джонсон – 23;

Пенни Мордонт – 16.

Кандидатам нужно собрать поддержку не менее 100 парламентариев до 14:00 понедельника, 24 октября, что гораздо больше, чем в последнем соревновании за лидерство в партии.

Между тем букмекеры оценивают шансы Риши Сунака в 57%, Джонсона - 23% по сравнению с 8% два дня назад. Ставки на Пенни Мордонт просели до 17%, хотя несколько дней назад она существенно опережала Джонсона.

Напомним, 20 октября стало известно, что Лиз Трасс уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Бывший глава правительства Борис Джонсон заявил, что готов побороться за кресло, и срочно возвращается ради этого из отпуска на Карибах.

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