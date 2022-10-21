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Джонсон - на втором месте среди претендентов на премьера Британии, - ВВС

джонсон

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон занимает второе место среди потенциальных кандидатов на пост главы правительства по ставкам букмекеров и уже выраженной поддержке парламентариев. Его опережает бывший министр финансов Риши Сунак.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ВВС.

Журналисты собрали отзывы парламентариев о том, чью кандидатуру они собираются поддержать – либо по публичным заявлениям, либо по частным комментариям. Результат таков:

  • Риши Сунак – 44;
  • Борис Джонсон – 23;
  • Пенни Мордонт – 16.

Кандидатам нужно собрать поддержку не менее 100 парламентариев до 14:00 понедельника, 24 октября, что гораздо больше, чем в последнем соревновании за лидерство в партии.

Между тем букмекеры оценивают шансы Риши Сунака в 57%, Джонсона - 23% по сравнению с 8% два дня назад. Ставки на Пенни Мордонт просели до 17%, хотя несколько дней назад она существенно опережала Джонсона.

Напомним, 20 октября стало известно, что Лиз Трасс уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Бывший глава правительства Борис Джонсон заявил, что готов побороться за кресло, и срочно возвращается ради этого из отпуска на Карибах.

Читайте также: Джонсон поздравил Трасс и назвал поддержку Украины среди своих главных достижений в должности премьера Великобритании

Автор: 

Великобритания (4947) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+30
Цікаво, який був індус міністром фінансів, якщо королівство дійшло до такої фінансової кризи? Не кажучи про політичну, як він спочатку Джонсонюка злив, тепер Трасс... Щось має подвійне донишко цей індус..
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21.10.2022 15:42
+20
Кацапи свого добились.
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21.10.2022 15:39
+18
Так не піде, заклінатєля змєй на історичну батьківщину треба відправити, нехай там любить кацапські гроші.
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21.10.2022 15:41
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Кацапи свого добились.
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21.10.2022 15:39 Ответить
при чому тут взагалі кацапи?
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21.10.2022 15:41 Ответить
тому, що індус
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21.10.2022 15:43 Ответить
Тому що
син олігарха
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21.10.2022 15:56 Ответить
хоча б почитали його біографію. син олігарха. бугага.
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21.10.2022 16:07 Ответить
А кому ще вигідна ця перестановка?
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21.10.2022 15:47 Ответить
якщо в світі щось відбувається те чого ми не розуміємо, це ще не означає що до цього мають відношення кацапи. Можливо що ця ракіровка піде для Великобританії на користь. може й нам щось відломиться.
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21.10.2022 15:52 Ответить
При Трампу нам багато «відломилося»?
Так само буде, якщо індуса оберуть.
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21.10.2022 15:56 Ответить
по перше Сунак є британець. він родився та навчався в ЮК. а те що він Індійського походження, то якщо ти прослідкуєш своє ДНК, можливо і в тебе там чогось буде такого чого ти не очікуєш.
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21.10.2022 16:05 Ответить
Справа не в його походженні: справа в тому, що він не буде проводити таку політику, яку проводив Джонстон, чи навіть Трасс.
В кращому випадку, буде вести себе як Шольц, в гіршому, з'явиться новий сторонник перемовин.
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21.10.2022 16:10 Ответить
а звідки у тебе такі умозаключенія? а що якщо він буде продовжувати політику своєї партії? тобі така ідея не приходила на думку?
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21.10.2022 16:12 Ответить
Ти мені приятель, що тикаєш?
Пресса вважає його проросійським.
Мені цього достатньо.
І див я не чекаю.
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21.10.2022 16:16 Ответить
До речі, Черчиль на посту прем'єра, не проводив політику своєї партії.
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21.10.2022 16:19 Ответить
США вже мали Обаму африканського походження, який вважав свою рідну країну "імперією", яка повинна в бідах народів, які зубожіють. Рашка, Іран, Сирія - пробудження цих гнійників - його рук справа.
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21.10.2022 16:17 Ответить
Ще не народився той, хто зборов свій Голос Крові.
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21.10.2022 16:26 Ответить
по перше Сунак є британець. - справа не в тому,що Юда народився в Юдеї і був юдеєм, а справа в тому,що то був зрадник, котрий любив гроші більше.від сина Божого і юдеїв. Багато в світі тих зрадників , що по перше ******* гроші рашиста більше всього , котрі вимазані кровю не тільки українського народу.
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21.10.2022 16:56 Ответить
вы почитайте про его жену. Целуется в десна с кацапами по сег. день....
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21.10.2022 21:59 Ответить
До всього. Інакше імперія приречена. Тому вони всюди де тільки можуть пхають свої руки.

Питання в іншому. А ми знаємо що насправді думає Сунак?
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21.10.2022 16:08 Ответить
ооо! напиши йому імейл та запитай.
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21.10.2022 16:10 Ответить
Це справді могли б зробити впливові люди що є на стороні України.
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21.10.2022 16:14 Ответить
які впливові люди? у вас розуміння того як працює політичний устрій ЮК рівен нулю і ви тут робите якісь заяви. Кожен громадянин ЮК, або не громадянин, але людина яка проживає в Північній Йоркшає Великобританії графство яке представляє в Парламенті Сунак, може написати листа до нього з запитанням, "Яка позиція Сунак на агресію РФ проти України" і 100% гарантовано отримає відповідь від Сунак.
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21.10.2022 16:21 Ответить
І де гарантія, що це буде чесна відповідь? А Джонсона ми знаємо по справах і в ньому впевнені, він не буде заглядать в очі пуйла в пошуках миру.
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21.10.2022 16:46 Ответить
Здається це у вас рівень нуля. Ви ж самі написали що мова йде про жителів Британії, але я ним не є. Тому як я можу написати імейл?)

Саме для цього треба питання від впливових людей бо коли таке питання ставить ноунейм то воно ваги мати не буде і можна ляпнути що завгодно. А ось якомусь великому бізнесмену чи лідеру суспільної думки що-небудь не відповіси бо всі слова матимуть наслідки.
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21.10.2022 17:24 Ответить
Підтримую повністю
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21.10.2022 17:01 Ответить
фіга собі?..

при тому що індус - прокацапська гнида...
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21.10.2022 15:51 Ответить
Тому що цей індус є сином друга путіна..
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21.10.2022 15:54 Ответить
ахереть.. ну ти і прожонний конспіролог. ану просто цікаво, скинь сюди ім'я його батька, а також звідки він приїхав в ЮК. це жесть!
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21.10.2022 16:00 Ответить
про жену почитайте
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21.10.2022 22:01 Ответить
Від кацапа чую.
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21.10.2022 16:09 Ответить
Ви не бачите при чому кацапи, американці не бачили при чому кацапи, німці і народи інших країн теж не бачили при чому кацапи. А кацапи хитро в кожній країні знаходять "муху" народного навдоволення владою і потихеньку роздувають її до розмірів "слона", доводячи ситуацію до "жовтих жилетів", штурму Капітолія і тд. Всюди треба трохи пошкребти і знайдете роги кацапні.
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21.10.2022 16:36 Ответить
100% згодна.
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21.10.2022 16:56 Ответить
При тім шо букмекери з раші. Все буде ,,еврібаді,,.
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21.10.2022 20:43 Ответить
клятий мауглі !!!!
сер Редярд Кіплінг перевертається в гробу....

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21.10.2022 16:20 Ответить
Іще вночі чули стогін, із склепу королеви Вікторії
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21.10.2022 16:49 Ответить
кацапи на кожних виборах радіють, та пьють шампаньолу за тещо хтось програв, але згодом виявляться що він також русофоб.
Най радіють, вони не розуміють, що їх ненавидить увесь світ, незалежно від політичних поглядів. Ну крім мнямни та ірану
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21.10.2022 16:43 Ответить
в смысле на втором???? тааак!!!! не портите нам нервы !!!! )))))
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21.10.2022 15:40 Ответить
буде Ріші, хоча мені більш подобається Пенні. розкішна жіночка.
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21.10.2022 15:40 Ответить
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21.10.2022 15:40 Ответить
ТА да, а...вареники з чим? З вишнями, чи з мясом?
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21.10.2022 17:25 Ответить
Ну шо за *****... ******* індус...
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21.10.2022 15:40 Ответить
Я не расист але від індуса нічого хорошого не чекаю
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21.10.2022 15:41 Ответить
питання не в расизмі - питання в тому що той індус - прокацапська гнида....
хоча - а чому і не в расизмі?
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21.10.2022 15:55 Ответить
Можливо він десь колись щось ляпнув?

А так поки що колективний розум інтернету на поверхні ніяких його зашкварів не витяг. Час покаже.
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21.10.2022 16:10 Ответить
скоріш за все хтось з кацапських пропагандонів штовхає чергове ІПСО, а не Сунак щось ляпнув. до речі люди його калібру не ляпають просто так.
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21.10.2022 16:23 Ответить
Ріші Сунак стикається з питаннями щодо зв'язку з фірмою, що працює в Росії
https://www.bbc.com/news/uk-politics-60876612
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21.10.2022 16:57 Ответить
ви далі заголовка читаєте?

"He has encouraged UK firms to sever ties with Russia to punish Vladimir Putin over his invasion of Ukraine."
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21.10.2022 17:25 Ответить
Можно заявляти що хочеш, мертвечука теж називали українським націоналістом...
https://www.theguardian.com/politics/2022/mar/28/sunak-under-pressure-over-wifes-russia-related-blood-money-dividends
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21.10.2022 17:55 Ответить
Ілон Маск не згідний з цим твердженням. Як і ще багато політиків з цілого світу та інших бізнесменів що ляпають.
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21.10.2022 17:19 Ответить
Ілон Маск, не політик, а незалежна особа, тому може ляпати. до речі те що він добрий інженер ще не означає що він чудово розбирається в політиці нашого регіону.
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21.10.2022 17:27 Ответить
Так не піде, заклінатєля змєй на історичну батьківщину треба відправити, нехай там любить кацапські гроші.
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21.10.2022 15:41 Ответить
Цікаво, який був індус міністром фінансів, якщо королівство дійшло до такої фінансової кризи? Не кажучи про політичну, як він спочатку Джонсонюка злив, тепер Трасс... Щось має подвійне донишко цей індус..
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21.10.2022 15:42 Ответить
+100
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21.10.2022 21:23 Ответить
de, blyatt, progolosuvaty za Borisa?!! чому немає як на євробаченні голосів з інших країн?!
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21.10.2022 15:43 Ответить
Кацапи успішно голосують мішками з грошима!
Спочатку, «проголосували», щоб відставити Боріса Джонстона, потім Ліз Трасс…
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21.10.2022 15:51 Ответить
Ліз Трасс успішно розвалювала Англію, вона Рашi була вигідна.
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21.10.2022 16:06 Ответить
Что там вообще творится в Великобритании если на первом месте там красножопая обезьяна?
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21.10.2022 15:48 Ответить
Рашистські агенти пхають дов бану індуську мавпу на прем'єрство.
З того, як вперто вони це роблять, можна безпомилково визначити, що ця мавпа Україні на шкоду.
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21.10.2022 15:51 Ответить
Индеец будет возглавлять правительство Великобритании... Докатилась наша цивилизация к своему закату.😞
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21.10.2022 15:52 Ответить
та ні. наша цивілізація докатилася б до свого закату, якби такі як ти щось очілювали, але поки нічого більшого ніж унітаз очілювати в тебе не виходить, то я за нашу цивілізацію спокійний.
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21.10.2022 16:03 Ответить
О,виповз якийсь у#бан в нанії що самий розумний. Проходь краще мимо,тля. Такі як ти лише підтверджують мою тезу.
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21.10.2022 16:09 Ответить
чувак, тезами пише! може ти свої тези ще й публікуєш десь втиху?
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21.10.2022 16:27 Ответить
На твоєму лобі. Сцяками.
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21.10.2022 16:45 Ответить
так у них принц женился на негре...что дальше говорить...королевская кровь и негра...
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21.10.2022 22:05 Ответить
Чтоб скинуть Джонсона и Лиз Трасс Рома Абрамович потратил 7 миллиардов фунтов...ясно что бабло не только Ромы а всей Мавзолейной Помойки типа Тимченко ..братья Ковальчуки и в вРоттенберги...и прочая Гопота ...типа Вексельберг и генералитет Вермахта...
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21.10.2022 15:57 Ответить
Вони зазивають колективні гроші "басейном".
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21.10.2022 16:25 Ответить
розрив дуже великий між Джонсоном та індусом.
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21.10.2022 15:57 Ответить
Санкции ЕС и Конгресса США снимут...осталось подождать выборов в Палату представителей в ноябре... ходы Мавзолейной Помойки можно вычислить задолго до того...як...
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21.10.2022 16:00 Ответить
Фишку вчера добавил Михаил Крутихин...типа энергоаналитик..РабZeя потеряла на Северном дерьмо потоке 108 миллиардов долларов...,а это значит Общак путлера по факту Пуст..
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21.10.2022 16:05 Ответить
Невже Англосакси допустять, щоб цей баклажан-стукач став прем'єром! Це буде ганьба!
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21.10.2022 16:07 Ответить
Він там недовго протримається.....
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21.10.2022 21:25 Ответить
Не треба все передчасно драматизувати. Он вже й Борис повернувся передчасно з відпустки. Будемо сподіватися на краще. Трохи перефразувуючи класику: "Ось приїде Борис, Борис все розсудить розрулить... " Можливо повернення Бориса до Британії змінить кількість голосів
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21.10.2022 16:07 Ответить
он не пройдет
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21.10.2022 22:06 Ответить
ААА, ЮК нас зливає! некрасівий індус, з батьком друга Путіна нас кине.... нам пиз....да.

Дорогі українці, все буде ОК. заспокойтеся. продовжуйте їпашить русню, та не займайтеся фантазіями.
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21.10.2022 16:14 Ответить
Ми іпашим русню та очікуємо на Бориса.
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21.10.2022 16:16 Ответить
путін ще від хвилювань після вибуха на мосту не відійшов, якщо оберуть Бориса - мабуть застрелиться від засмучення
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21.10.2022 16:36 Ответить
Після призначення нового прем'єр-міністра більшість британців хочуть призначати дострокові загальні вибори у парламент - соцопитування
Де напевно більшість вже здобудуть лейбористи
https://yougov.co.uk/topics/politics/survey-results/daily/2022/10/20/adc3c/3
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21.10.2022 16:50 Ответить
Джонсонюк форева
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21.10.2022 17:02 Ответить
Шо за на...???
По вчерашним сводкам Борька лидировал!!!
Может лаптеногие опять накрутили, как с рыжим тараканом???
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21.10.2022 17:15 Ответить
Чому бл@ть не Метхун Чакраборті? 😳
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21.10.2022 17:19 Ответить
Эта цыганская тварь враг Украины. Если выберут пиши пропало.
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21.10.2022 17:56 Ответить
Торі це вам не віСЛЮГИ народу: є чітка лінія партії і є дрібні нюанси. Лінія партії - ***** треба зайібати до смерті , дрібні нюанси - де?
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21.10.2022 18:11 Ответить
Хєрова новина. Бо цей Ріші - індус. І як індус, він скоріше буде відстоювати інтереси Індії, ніж Британії. А Індія - це союзник рашкі.
Треба щоб Мордаунт віддав голоси Джонсону. А сам Джонсон щоб поговорив по душах з цим Ріші в чоловічому туалеті
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21.10.2022 19:20 Ответить
риши джонсона и слил...и заварил эту бузу...гнида чернож*пая....
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21.10.2022 22:07 Ответить
Ну такое. Хрен его знает что там за терки. Но очень странное желание пропихнуть этого индуса. Бориса снесли за вечеринку, Трасс.. вобще не понятно за что. За грехи предыдущего министра финансов или за реформы которые должны были дать результат уже завтра? Или там подковерные терки с индусом этим или политика GB пошла в разнос как у нас, что не сулит ничего хорошего (по нашему опыту) даже для такой сильной экономики как у британцев.
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21.10.2022 19:25 Ответить
Мэр Лондона - чурка не англичанин, премьер - чурка не англичанин, куда страна катится...
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21.10.2022 19:35 Ответить
негра вышла замуж за принца...у королевских детей африканская кровь.....
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21.10.2022 22:09 Ответить
 
 