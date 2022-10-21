Джонсон - на другому місці серед претендентів на прем’єра Британії, - ВВС
Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон посідає друге місце серед потенційних кандидатів на посаду глави уряду за ставками букмекерів та вже висловленою підтримкою парламентарів. Його випереджає колишній міністр фінансів Ріші Сунак.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.
Журналісти зібрали відгуки парламентарів про те, чию кандидатуру вони збираються підтримати - або з публічних заяв, або у приватних коментарях. Результат такий:
- Ріші Сунак - 44;
- Борис Джонсон - 23;
- Пенні Мордонт - 16.
Кандидатам потрібно зібрати підтримку щонайменш 100 парламентарів до 14:00 понеділка, 24 жовтня, що набагато більше, ніж в останньому змаганні за лідерство у партії.
Тим часом букмекери оцінюють шанси Ріші Сунака у 57%, Джонсона - 23%, порівняно з лише 8% два дні тому. Ставки на Пенні Мордонт просіли до 17%, хоча ще кілька днів тому вона суттєво випереджала Джонсона.
Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що Ліз Трасс йде у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Колишній очільник уряду Борис Джонсон заявив, що готовий поборотися за крісло, і терміново повертається заради цього з відпустки на Карібах.
Будь ласка, зачекайте...
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син олігарха
Так само буде, якщо індуса оберуть.
В кращому випадку, буде вести себе як Шольц, в гіршому, з'явиться новий сторонник перемовин.
Пресса вважає його проросійським.
Мені цього достатньо.
І див я не чекаю.
Питання в іншому. А ми знаємо що насправді думає Сунак?
Саме для цього треба питання від впливових людей бо коли таке питання ставить ноунейм то воно ваги мати не буде і можна ляпнути що завгодно. А ось якомусь великому бізнесмену чи лідеру суспільної думки що-небудь не відповіси бо всі слова матимуть наслідки.
при тому що індус - прокацапська гнида...
сер Редярд Кіплінг перевертається в гробу....
Най радіють, вони не розуміють, що їх ненавидить увесь світ, незалежно від політичних поглядів. Ну крім мнямни та ірану
хоча - а чому і не в расизмі?
А так поки що колективний розум інтернету на поверхні ніяких його зашкварів не витяг. Час покаже.
https://www.bbc.com/news/uk-politics-60876612
"He has encouraged UK firms to sever ties with Russia to punish Vladimir Putin over his invasion of Ukraine."
https://www.theguardian.com/politics/2022/mar/28/sunak-under-pressure-over-wifes-russia-related-blood-money-dividends
Спочатку, «проголосували», щоб відставити Боріса Джонстона, потім Ліз Трасс…
З того, як вперто вони це роблять, можна безпомилково визначити, що ця мавпа Україні на шкоду.
розсудитьрозрулить... " Можливо повернення Бориса до Британії змінить кількість голосів
Дорогі українці, все буде ОК. заспокойтеся. продовжуйте їпашить русню, та не займайтеся фантазіями.
Де напевно більшість вже здобудуть лейбористи
https://yougov.co.uk/topics/politics/survey-results/daily/2022/10/20/adc3c/3
По вчерашним сводкам Борька лидировал!!!
Может лаптеногие опять накрутили, как с рыжим тараканом???
Треба щоб Мордаунт віддав голоси Джонсону. А сам Джонсон щоб поговорив по душах з цим Ріші в чоловічому туалеті
чуркане англичанин, премьер - чуркане англичанин, куда страна катится...