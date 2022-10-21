Джонсон - на другому місці серед претендентів на прем’єра Британії, - ВВС

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон посідає друге місце серед потенційних кандидатів на посаду глави уряду за ставками букмекерів та вже висловленою підтримкою парламентарів. Його випереджає колишній міністр фінансів Ріші Сунак.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.

Журналісти зібрали відгуки парламентарів про те, чию кандидатуру вони збираються підтримати - або з публічних заяв, або у приватних коментарях. Результат такий:

Ріші Сунак - 44;

Борис Джонсон - 23;

Пенні Мордонт - 16.

Кандидатам потрібно зібрати підтримку щонайменш 100 парламентарів до 14:00 понеділка, 24 жовтня, що набагато більше, ніж в останньому змаганні за лідерство у партії.

Тим часом букмекери оцінюють шанси Ріші Сунака у 57%, Джонсона - 23%, порівняно з лише 8% два дні тому. Ставки на Пенні Мордонт просіли до 17%, хоча ще кілька днів тому вона суттєво випереджала Джонсона.

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Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що Ліз Трасс йде у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Колишній очільник уряду Борис Джонсон заявив, що готовий поборотися за крісло, і терміново повертається заради цього з відпустки на Карібах.