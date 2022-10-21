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Джонсон - на другому місці серед претендентів на прем’єра Британії, - ВВС

джонсон

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон посідає друге місце серед потенційних кандидатів на посаду глави уряду за ставками букмекерів та вже висловленою підтримкою парламентарів. Його випереджає колишній міністр фінансів Ріші Сунак.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.

Журналісти зібрали відгуки парламентарів про те, чию кандидатуру вони збираються підтримати - або з публічних заяв, або у приватних коментарях. Результат такий:

  • Ріші Сунак - 44;
  • Борис Джонсон - 23;
  • Пенні Мордонт - 16.

Кандидатам потрібно зібрати підтримку щонайменш 100 парламентарів до 14:00 понеділка, 24 жовтня, що набагато більше, ніж в останньому змаганні за лідерство у партії.

Тим часом букмекери оцінюють шанси Ріші Сунака у 57%, Джонсона - 23%, порівняно з лише 8% два дні тому. Ставки на Пенні Мордонт просіли до 17%, хоча ще кілька днів тому вона суттєво випереджала Джонсона.

Також читайте: Після відставки Трасс перебоїв з підтримкою України Британією не буде, - Кулеба

Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що Ліз Трасс йде у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Колишній очільник уряду Борис Джонсон заявив, що готовий поборотися за крісло, і терміново повертається заради цього з відпустки на Карібах.

Автор: 

Велика Британія (5571) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+30
Цікаво, який був індус міністром фінансів, якщо королівство дійшло до такої фінансової кризи? Не кажучи про політичну, як він спочатку Джонсонюка злив, тепер Трасс... Щось має подвійне донишко цей індус..
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21.10.2022 15:42
+20
Кацапи свого добились.
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21.10.2022 15:39
+18
Так не піде, заклінатєля змєй на історичну батьківщину треба відправити, нехай там любить кацапські гроші.
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21.10.2022 15:41
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Кацапи свого добились.
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21.10.2022 15:39 Відповісти
при чому тут взагалі кацапи?
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21.10.2022 15:41 Відповісти
тому, що індус
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21.10.2022 15:43 Відповісти
Тому що
син олігарха
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21.10.2022 15:56 Відповісти
хоча б почитали його біографію. син олігарха. бугага.
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21.10.2022 16:07 Відповісти
А кому ще вигідна ця перестановка?
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21.10.2022 15:47 Відповісти
якщо в світі щось відбувається те чого ми не розуміємо, це ще не означає що до цього мають відношення кацапи. Можливо що ця ракіровка піде для Великобританії на користь. може й нам щось відломиться.
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21.10.2022 15:52 Відповісти
При Трампу нам багато «відломилося»?
Так само буде, якщо індуса оберуть.
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21.10.2022 15:56 Відповісти
по перше Сунак є британець. він родився та навчався в ЮК. а те що він Індійського походження, то якщо ти прослідкуєш своє ДНК, можливо і в тебе там чогось буде такого чого ти не очікуєш.
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21.10.2022 16:05 Відповісти
Справа не в його походженні: справа в тому, що він не буде проводити таку політику, яку проводив Джонстон, чи навіть Трасс.
В кращому випадку, буде вести себе як Шольц, в гіршому, з'явиться новий сторонник перемовин.
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21.10.2022 16:10 Відповісти
а звідки у тебе такі умозаключенія? а що якщо він буде продовжувати політику своєї партії? тобі така ідея не приходила на думку?
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21.10.2022 16:12 Відповісти
Ти мені приятель, що тикаєш?
Пресса вважає його проросійським.
Мені цього достатньо.
І див я не чекаю.
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21.10.2022 16:16 Відповісти
До речі, Черчиль на посту прем'єра, не проводив політику своєї партії.
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21.10.2022 16:19 Відповісти
США вже мали Обаму африканського походження, який вважав свою рідну країну "імперією", яка повинна в бідах народів, які зубожіють. Рашка, Іран, Сирія - пробудження цих гнійників - його рук справа.
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21.10.2022 16:17 Відповісти
Ще не народився той, хто зборов свій Голос Крові.
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21.10.2022 16:26 Відповісти
по перше Сунак є британець. - справа не в тому,що Юда народився в Юдеї і був юдеєм, а справа в тому,що то був зрадник, котрий любив гроші більше.від сина Божого і юдеїв. Багато в світі тих зрадників , що по перше ******* гроші рашиста більше всього , котрі вимазані кровю не тільки українського народу.
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21.10.2022 16:56 Відповісти
вы почитайте про его жену. Целуется в десна с кацапами по сег. день....
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21.10.2022 21:59 Відповісти
До всього. Інакше імперія приречена. Тому вони всюди де тільки можуть пхають свої руки.

Питання в іншому. А ми знаємо що насправді думає Сунак?
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21.10.2022 16:08 Відповісти
ооо! напиши йому імейл та запитай.
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21.10.2022 16:10 Відповісти
Це справді могли б зробити впливові люди що є на стороні України.
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21.10.2022 16:14 Відповісти
які впливові люди? у вас розуміння того як працює політичний устрій ЮК рівен нулю і ви тут робите якісь заяви. Кожен громадянин ЮК, або не громадянин, але людина яка проживає в Північній Йоркшає Великобританії графство яке представляє в Парламенті Сунак, може написати листа до нього з запитанням, "Яка позиція Сунак на агресію РФ проти України" і 100% гарантовано отримає відповідь від Сунак.
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21.10.2022 16:21 Відповісти
І де гарантія, що це буде чесна відповідь? А Джонсона ми знаємо по справах і в ньому впевнені, він не буде заглядать в очі пуйла в пошуках миру.
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21.10.2022 16:46 Відповісти
Здається це у вас рівень нуля. Ви ж самі написали що мова йде про жителів Британії, але я ним не є. Тому як я можу написати імейл?)

Саме для цього треба питання від впливових людей бо коли таке питання ставить ноунейм то воно ваги мати не буде і можна ляпнути що завгодно. А ось якомусь великому бізнесмену чи лідеру суспільної думки що-небудь не відповіси бо всі слова матимуть наслідки.
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21.10.2022 17:24 Відповісти
Підтримую повністю
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21.10.2022 17:01 Відповісти
фіга собі?..

при тому що індус - прокацапська гнида...
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21.10.2022 15:51 Відповісти
Тому що цей індус є сином друга путіна..
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21.10.2022 15:54 Відповісти
ахереть.. ну ти і прожонний конспіролог. ану просто цікаво, скинь сюди ім'я його батька, а також звідки він приїхав в ЮК. це жесть!
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21.10.2022 16:00 Відповісти
про жену почитайте
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21.10.2022 22:01 Відповісти
Від кацапа чую.
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21.10.2022 16:09 Відповісти
Ви не бачите при чому кацапи, американці не бачили при чому кацапи, німці і народи інших країн теж не бачили при чому кацапи. А кацапи хитро в кожній країні знаходять "муху" народного навдоволення владою і потихеньку роздувають її до розмірів "слона", доводячи ситуацію до "жовтих жилетів", штурму Капітолія і тд. Всюди треба трохи пошкребти і знайдете роги кацапні.
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21.10.2022 16:36 Відповісти
100% згодна.
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21.10.2022 16:56 Відповісти
При тім шо букмекери з раші. Все буде ,,еврібаді,,.
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21.10.2022 20:43 Відповісти
клятий мауглі !!!!
сер Редярд Кіплінг перевертається в гробу....

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21.10.2022 16:20 Відповісти
Іще вночі чули стогін, із склепу королеви Вікторії
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21.10.2022 16:49 Відповісти
кацапи на кожних виборах радіють, та пьють шампаньолу за тещо хтось програв, але згодом виявляться що він також русофоб.
Най радіють, вони не розуміють, що їх ненавидить увесь світ, незалежно від політичних поглядів. Ну крім мнямни та ірану
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21.10.2022 16:43 Відповісти
в смысле на втором???? тааак!!!! не портите нам нервы !!!! )))))
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21.10.2022 15:40 Відповісти
буде Ріші, хоча мені більш подобається Пенні. розкішна жіночка.
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21.10.2022 15:40 Відповісти
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21.10.2022 15:40 Відповісти
ТА да, а...вареники з чим? З вишнями, чи з мясом?
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21.10.2022 17:25 Відповісти
Ну шо за *****... ******* індус...
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21.10.2022 15:40 Відповісти
Я не расист але від індуса нічого хорошого не чекаю
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21.10.2022 15:41 Відповісти
питання не в расизмі - питання в тому що той індус - прокацапська гнида....
хоча - а чому і не в расизмі?
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21.10.2022 15:55 Відповісти
Можливо він десь колись щось ляпнув?

А так поки що колективний розум інтернету на поверхні ніяких його зашкварів не витяг. Час покаже.
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21.10.2022 16:10 Відповісти
скоріш за все хтось з кацапських пропагандонів штовхає чергове ІПСО, а не Сунак щось ляпнув. до речі люди його калібру не ляпають просто так.
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21.10.2022 16:23 Відповісти
Ріші Сунак стикається з питаннями щодо зв'язку з фірмою, що працює в Росії
https://www.bbc.com/news/uk-politics-60876612
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21.10.2022 16:57 Відповісти
ви далі заголовка читаєте?

"He has encouraged UK firms to sever ties with Russia to punish Vladimir Putin over his invasion of Ukraine."
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21.10.2022 17:25 Відповісти
Можно заявляти що хочеш, мертвечука теж називали українським націоналістом...
https://www.theguardian.com/politics/2022/mar/28/sunak-under-pressure-over-wifes-russia-related-blood-money-dividends
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21.10.2022 17:55 Відповісти
Ілон Маск не згідний з цим твердженням. Як і ще багато політиків з цілого світу та інших бізнесменів що ляпають.
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21.10.2022 17:19 Відповісти
Ілон Маск, не політик, а незалежна особа, тому може ляпати. до речі те що він добрий інженер ще не означає що він чудово розбирається в політиці нашого регіону.
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21.10.2022 17:27 Відповісти
Так не піде, заклінатєля змєй на історичну батьківщину треба відправити, нехай там любить кацапські гроші.
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21.10.2022 15:41 Відповісти
Цікаво, який був індус міністром фінансів, якщо королівство дійшло до такої фінансової кризи? Не кажучи про політичну, як він спочатку Джонсонюка злив, тепер Трасс... Щось має подвійне донишко цей індус..
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21.10.2022 15:42 Відповісти
+100
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21.10.2022 21:23 Відповісти
de, blyatt, progolosuvaty za Borisa?!! чому немає як на євробаченні голосів з інших країн?!
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21.10.2022 15:43 Відповісти
Кацапи успішно голосують мішками з грошима!
Спочатку, «проголосували», щоб відставити Боріса Джонстона, потім Ліз Трасс…
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21.10.2022 15:51 Відповісти
Ліз Трасс успішно розвалювала Англію, вона Рашi була вигідна.
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21.10.2022 16:06 Відповісти
Что там вообще творится в Великобритании если на первом месте там красножопая обезьяна?
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21.10.2022 15:48 Відповісти
Рашистські агенти пхають дов бану індуську мавпу на прем'єрство.
З того, як вперто вони це роблять, можна безпомилково визначити, що ця мавпа Україні на шкоду.
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21.10.2022 15:51 Відповісти
Индеец будет возглавлять правительство Великобритании... Докатилась наша цивилизация к своему закату.😞
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21.10.2022 15:52 Відповісти
та ні. наша цивілізація докатилася б до свого закату, якби такі як ти щось очілювали, але поки нічого більшого ніж унітаз очілювати в тебе не виходить, то я за нашу цивілізацію спокійний.
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21.10.2022 16:03 Відповісти
О,виповз якийсь у#бан в нанії що самий розумний. Проходь краще мимо,тля. Такі як ти лише підтверджують мою тезу.
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21.10.2022 16:09 Відповісти
чувак, тезами пише! може ти свої тези ще й публікуєш десь втиху?
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21.10.2022 16:27 Відповісти
На твоєму лобі. Сцяками.
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21.10.2022 16:45 Відповісти
так у них принц женился на негре...что дальше говорить...королевская кровь и негра...
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21.10.2022 22:05 Відповісти
Чтоб скинуть Джонсона и Лиз Трасс Рома Абрамович потратил 7 миллиардов фунтов...ясно что бабло не только Ромы а всей Мавзолейной Помойки типа Тимченко ..братья Ковальчуки и в вРоттенберги...и прочая Гопота ...типа Вексельберг и генералитет Вермахта...
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21.10.2022 15:57 Відповісти
Вони зазивають колективні гроші "басейном".
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21.10.2022 16:25 Відповісти
розрив дуже великий між Джонсоном та індусом.
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21.10.2022 15:57 Відповісти
Санкции ЕС и Конгресса США снимут...осталось подождать выборов в Палату представителей в ноябре... ходы Мавзолейной Помойки можно вычислить задолго до того...як...
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21.10.2022 16:00 Відповісти
Фишку вчера добавил Михаил Крутихин...типа энергоаналитик..РабZeя потеряла на Северном дерьмо потоке 108 миллиардов долларов...,а это значит Общак путлера по факту Пуст..
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21.10.2022 16:05 Відповісти
Невже Англосакси допустять, щоб цей баклажан-стукач став прем'єром! Це буде ганьба!
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21.10.2022 16:07 Відповісти
Він там недовго протримається.....
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21.10.2022 21:25 Відповісти
Не треба все передчасно драматизувати. Он вже й Борис повернувся передчасно з відпустки. Будемо сподіватися на краще. Трохи перефразувуючи класику: "Ось приїде Борис, Борис все розсудить розрулить... " Можливо повернення Бориса до Британії змінить кількість голосів
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21.10.2022 16:07 Відповісти
он не пройдет
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21.10.2022 22:06 Відповісти
ААА, ЮК нас зливає! некрасівий індус, з батьком друга Путіна нас кине.... нам пиз....да.

Дорогі українці, все буде ОК. заспокойтеся. продовжуйте їпашить русню, та не займайтеся фантазіями.
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21.10.2022 16:14 Відповісти
Ми іпашим русню та очікуємо на Бориса.
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21.10.2022 16:16 Відповісти
путін ще від хвилювань після вибуха на мосту не відійшов, якщо оберуть Бориса - мабуть застрелиться від засмучення
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21.10.2022 16:36 Відповісти
Після призначення нового прем'єр-міністра більшість британців хочуть призначати дострокові загальні вибори у парламент - соцопитування
Де напевно більшість вже здобудуть лейбористи
https://yougov.co.uk/topics/politics/survey-results/daily/2022/10/20/adc3c/3
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21.10.2022 16:50 Відповісти
Джонсонюк форева
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21.10.2022 17:02 Відповісти
Шо за на...???
По вчерашним сводкам Борька лидировал!!!
Может лаптеногие опять накрутили, как с рыжим тараканом???
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21.10.2022 17:15 Відповісти
Чому бл@ть не Метхун Чакраборті? 😳
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21.10.2022 17:19 Відповісти
Эта цыганская тварь враг Украины. Если выберут пиши пропало.
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21.10.2022 17:56 Відповісти
Торі це вам не віСЛЮГИ народу: є чітка лінія партії і є дрібні нюанси. Лінія партії - ***** треба зайібати до смерті , дрібні нюанси - де?
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21.10.2022 18:11 Відповісти
Хєрова новина. Бо цей Ріші - індус. І як індус, він скоріше буде відстоювати інтереси Індії, ніж Британії. А Індія - це союзник рашкі.
Треба щоб Мордаунт віддав голоси Джонсону. А сам Джонсон щоб поговорив по душах з цим Ріші в чоловічому туалеті
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21.10.2022 19:20 Відповісти
риши джонсона и слил...и заварил эту бузу...гнида чернож*пая....
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21.10.2022 22:07 Відповісти
Ну такое. Хрен его знает что там за терки. Но очень странное желание пропихнуть этого индуса. Бориса снесли за вечеринку, Трасс.. вобще не понятно за что. За грехи предыдущего министра финансов или за реформы которые должны были дать результат уже завтра? Или там подковерные терки с индусом этим или политика GB пошла в разнос как у нас, что не сулит ничего хорошего (по нашему опыту) даже для такой сильной экономики как у британцев.
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21.10.2022 19:25 Відповісти
Мэр Лондона - чурка не англичанин, премьер - чурка не англичанин, куда страна катится...
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21.10.2022 19:35 Відповісти
негра вышла замуж за принца...у королевских детей африканская кровь.....
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21.10.2022 22:09 Відповісти
 
 