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Новости Война
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В Беларуси мобилизуют водителей для обслуживания армии РФ, - Центр национального сопротивления

рф,армія,водій

В Гомельской области местные военные комиссариаты проводят скрытую мобилизацию водителей и механиков.

Соответствующее распоряжение в военкоматы поступило еще в начале марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По информации белорусского подполья, комиссары проводят обход домов военнообязанных. Ищут водителей грузовой техники и механиков. Их привлекают к обслуживанию находящихся на территории Беларуси военной техники вооруженных сил РФ.

"Фактически Беларусь продолжает всячески поддерживать российских военных. Ведь после заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о создании совместной с РФ группировки войск, под контроль ВС РФ перешли белорусские авиабазы ​​в городах Лида и Барановичи. Ранее Центр национального сопротивления сообщал о пребывание иранских инструкторов на территории Беларуси. Также, по информации наших партизан, белорусские военные замечены рядом с временно оккупированным Мелитополем", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Боевой дрон сбрасывает боеприпас посреди группы российских оккупантов. ВИДЕО

армия РФ (19197) Беларусь (7890) водители (502) ССО (526)


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Топ комментарии
+10
мі здєсь нє прічом..єта всьо лукашенка..да да .єта всьо он подлий
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26.10.2022 17:06
+9
Їх залучають до обслуговування військової техніки збройних сил

- Чи настануть часи, коли білоруси дістануть російський член зі свого рота і перестануть когось обслуговувати?
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26.10.2022 17:10
+9
**** тунгусы кодлом бяларуску Рядом муж сидит, гладит её по голове и приговаривает:

- Ну, ты уж пацерпи, рОдная! Гета же наши саюзники - яны нас ат «бандер» защищают!
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26.10.2022 17:31
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Доречно написати "но бєларускій народ протів діктатара і вайни".
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26.10.2022 17:04 Ответить
мі здєсь нє прічом..єта всьо лукашенка..да да .єта всьо он подлий
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26.10.2022 17:06 Ответить
- Куме! А скажіть-но мені таку штуку: От я час від часу на «Цензорі» зустрічаю нік: «Бульбаш звычайны» А що - є і «незвичайны»?
- Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»!
- А в чому між ними різниця?
- Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
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26.10.2022 17:23 Ответить
Думаю,що на цензорі вони вряд чи зустрічаються.З двох причин : вважають видання нациським,а друге мови нашої не розуміють,хіба що москальску версію читають,Доречі вона ще є?А для чого?
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26.10.2022 17:29 Ответить
Цей анекдот з"явився саме тоді, коли тут "розпинався" лукашист" під ніком "Бульбаш звичайны" Він так мене "дістав" своїм нахабством та агресивністю, що я написав цей анекдот Був тут ще один - "майкл бом" і ще з десяток їм подібні Але зараз з"явиться тут під білоруським прапорцем - значить просить, щоб тобі "в морду плюнули" тому вони пощезали!
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26.10.2022 17:37 Ответить
Я б на вашому місці не звертав навіть уваги на коменти якихось там чикчириків.
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26.10.2022 17:59 Ответить
Та дуже вже нахабно вів себе тут! Хамив навіть "старожилам" І старався "поболючіше вкусить" Мені-то "насрать" - я "товстошкурий", і його "гавкання" мені - "шо слону -дробина" А люди ображалися А він їх навмисно під"юджував, щоб скандал спровокувать Ну от я за нього і "взявся"!

Закінчилась російсько-українська війна і на «Цензор» повилазили «сябри» з черговими «порадами» - «Как украинцам абустроить паслеваенную Украину!» Українці питають:
- А де ВИ були, коли кацапи з білоруської території нас обстрілювали ВАШИМИ ракетами і авіацією бомбили? На чиєму пальному їх танки Україну «утюжили»?
- А мы пад аккупацией «пратеставали»!
- Де? У спальнях під ковдрами?І що ви зробили щоб тої «аккупации» не було?
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26.10.2022 18:10 Ответить
а вы с 20 года с лукадрищем сотрудничали покупали нефтепродукты. электричество и прочую муйню, в то время когда он топил в крови протесты. это ваше СБУ выдавало лукашистам бежавших в Украину беларуских патриотов, это под киевом лукашенковское кгб убивало безнаказанно активистов освободительного движения Беларуси. это ваши власти высылали беларуских волонтеров работавших в Буче и никакие доводы не помешали их оставить. Это ваши погранцы не пускают беларусов имеющих вид на жительство в Украине.
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26.10.2022 19:11 Ответить
Понос виключи!
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26.10.2022 19:13 Ответить
Білл,сябр! Вітаю інформвійська бульбоКГБ! Сябр,ви там у себе в КГБ не забувайте,що ви русскіє со знаком качества
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26.10.2022 19:18 Ответить
до речі,сама білопозиція (не тіхановскіє з вячоркамі) кажуть,що люди-білоруси на форумах,які заводять пісню про те,що ви нас нє паддєржалі в 2020,ви торгували з диктатором Лукою,а нам нічим не допомогли,що бульби за Україну але в них страшна диктатура Луки,який їх дуже давить-насправді платні тролі бульбоКГБ і це їх загальна домашня заготовка
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26.10.2022 18:58 Ответить
Мені прекрасно відомо і про ОАЦ КГБ і про "білоруський портпл "пригожинців" І чим "дихають" білоруси - мені прекрасно відомо Я живу від них недалеко! У мене зять білорус і вся його рідня на Гомельщині та в Мінську живе Там суцільна ВАТА!!! І нічим вони від кацапів не відрізняються - тільки неагресивні і роботящі

Вирішили вчені протестувать росіян, українців та білорусів щодо психічних реакцій на подразники Відібрали трьох представників Ставлять завдання: Потрібно зайти в темну кімнату, навпомацки знайти табурет і сісти на нього
Заходить росіянин Намацав табурет Усівся Наколовся на цвяшок, що стирчав з сидіння Підскочив, ухопив табурет і з матюками розбив об стіну
Заходить українець Намацав табурет Обмацав, чи міцний, перевірив сидіння Намацав цвях Розхилитав і витіг Поклав до кишені - "В господарстві згодиться!" Сів
Заходить білорус Намацав табурет Сів Наколовся на цвях Підскочив Потім думає: "А можа так і трєба?" Сів
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26.10.2022 19:09 Ответить
Симпатии большей части беларуского народа на стороне Украины.
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26.10.2022 18:32 Ответить
Сміяться в якому місці? Я тих "симпатій" скуштував у березні - коли з білоруських аеродромів летіли російські літаки, заправлені білоруським пальним, і засипали ракетами і бомбами (взятими з білоруських складів) наше місто! Ми місяць лягали спать у холодній квартирі (+10-11), без електрики й води, і не знали, чи прокинемося вранці А вони нам "симпатизували" - аж "з штанів вискакували"!!!
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26.10.2022 19:32 Ответить
Есть ещё третья - блокирование инета в Беларуси. И она же главная.
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26.10.2022 19:47 Ответить
правильно називати --білорусія-тому що,совітський герб та прапор.та всі ознаки тоталітарного режиму.
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26.10.2022 17:05 Ответить
Ці підвозять, інші надають боеприпаси і військову техніку, лікують недобитих орків, надають продукти. бази, казарми, ну а бульбофюрер дозоляє обстрілювати балістичними ракетами та дронами і нападати зі своеї терріторії. До це все посібництво чи співучасть ?
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26.10.2022 17:10 Ответить
**** тунгусы кодлом бяларуску Рядом муж сидит, гладит её по голове и приговаривает:

- Ну, ты уж пацерпи, рОдная! Гета же наши саюзники - яны нас ат «бандер» защищают!
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26.10.2022 17:31 Ответить
Лукачекіст-марш в бульбу!!
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26.10.2022 19:20 Ответить
Вам удаются анекдоты, не буду скрывать. Но этот лучше убрать из репертуара. Даже такой посредственный человек, как я, просто угораю от его двусмысленности. Слишком жёсткий стёб над страдающей от войны нацией. С уважением к Украине.
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26.10.2022 19:44 Ответить
І чим же білоруська "нація" "страждає від війни"? Їм казали в 2020-му: "Або ви - Луку або Лука - вас!" Піднімайте Майдан! Підтримаємо! Бо Лука зробить вас батраками Росії!" Що у відповідь почули? "Мы - ня майданутыя! Мы не хацим кравапралития!" А зараз Білорусь і весь її народ - "співучасники злочину (агресивної війни)
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26.10.2022 20:00 Ответить
Їх залучають до обслуговування військової техніки збройних сил

- Чи настануть часи, коли білоруси дістануть російський член зі свого рота і перестануть когось обслуговувати?
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26.10.2022 17:10 Ответить
Гнилая бульба
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26.10.2022 17:14 Ответить
- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зручная и нигде не натираєт"!
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26.10.2022 17:25 Ответить
Бронированный троллейбус.
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26.10.2022 17:27 Ответить
У білорашки є підпілля?
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26.10.2022 17:36 Ответить
Є! У Вільнюсі! А зарплату їм "Газпромбанк" платить!
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26.10.2022 17:41 Ответить
Недавно,Саша-агрофюрер,по бацькавскі сказав своєму памяркоунаму народцу: хатіте чтоби гарячая вада била,помиться под душем,тепло в доме,шкварка і чарка била-сідзітє і нє чірікайтє! І ани сідзяць,як клопи під плінтусом. А нам наш картавенький 73% батька забезпечив відключення світла,відсутність опалення і думає,як поскоріше віддати Путену Богуслаєва,що розвалив виробництво двигунів...
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26.10.2022 18:53 Ответить
 
 