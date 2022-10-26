В Беларуси мобилизуют водителей для обслуживания армии РФ, - Центр национального сопротивления

В Гомельской области местные военные комиссариаты проводят скрытую мобилизацию водителей и механиков.

Соответствующее распоряжение в военкоматы поступило еще в начале марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По информации белорусского подполья, комиссары проводят обход домов военнообязанных. Ищут водителей грузовой техники и механиков. Их привлекают к обслуживанию находящихся на территории Беларуси военной техники вооруженных сил РФ.

"Фактически Беларусь продолжает всячески поддерживать российских военных. Ведь после заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о создании совместной с РФ группировки войск, под контроль ВС РФ перешли белорусские авиабазы ​​в городах Лида и Барановичи. Ранее Центр национального сопротивления сообщал о пребывание иранских инструкторов на территории Беларуси. Также, по информации наших партизан, белорусские военные замечены рядом с временно оккупированным Мелитополем", - говорится в сообщении.

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