РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8585 посетителей онлайн
Новости Война
4 651 21

ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 на Херсонщине, - ОК "Південь"

вертоліт,ка52

Зенитчики Одесской бригады 26 октября сбили вертолет оккупантов на юге Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

"26 октября, около 17:00, в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь" сбит российский ударный вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.

Читайте также: За полчаса в Херсонской области сбиты два ударных вертолета Ка-52, - Воздушные силы

Автор: 

уничтожение (6904) ВСУ (6583) вертолёт (1105) Херсонская область (4758)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
Каждый день на Херсонщине армия матрешечников лишается вертолета или двух. Слышал комментарии, что Украине выгодно нахождение кацапов на правом берегу Днепра, они там несут значительные большие потери, чем на других участках. А на данном этапе войны нам выгодно именно перемалывать технику и человеческий ресурс *********.
показать весь комментарий
26.10.2022 18:15
+24
Чергова гарна новина...
показать весь комментарий
26.10.2022 18:10
+21
апять алигатер?? маладцы! вазьму с полки пиражок ))))
показать весь комментарий
26.10.2022 18:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергова гарна новина...
показать весь комментарий
26.10.2022 18:10 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2022 18:35 Ответить
Допи...вся, ....е.. е долітався
показать весь комментарий
26.10.2022 18:10 Ответить
Бериславський район!!!
показать весь комментарий
26.10.2022 18:10 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2022 18:15 Ответить
Каждый день на Херсонщине армия матрешечников лишается вертолета или двух. Слышал комментарии, что Украине выгодно нахождение кацапов на правом берегу Днепра, они там несут значительные большие потери, чем на других участках. А на данном этапе войны нам выгодно именно перемалывать технику и человеческий ресурс *********.
показать весь комментарий
26.10.2022 18:15 Ответить
Тільки кацапам не кажі...
показать весь комментарий
26.10.2022 18:26 Ответить
ппошка майже вся вибита, там їх молотять і з землі і з неба. Так, там найкраще положення
показать весь комментарий
26.10.2022 18:39 Ответить
Чесно кажучи, нам було б вигідніше якнайшвидше вибити орків з правого берега Дніпра, скоротивши цей "херсонський фронт" довжиною у 250 км, залишити там невеличкі угрупування для прикриття вже напівзруйнованих переправ через Дніпро в районі Херсону-Антонівки і Берислава-Козацького, а сили і техніку, що висвободились, перекинути на Запоріжжя, аби загрожувати наступом на Мелітополь.
При цьому припинилися б обстріли Миколаїва (крім ракет і шехідів).
Ексерти для того і існують, щоб обгрунтовувати те, що їм замовляють...
показать весь комментарий
26.10.2022 18:49 Ответить
Судя по всему там на эти элитные пердолеты тоже набирают уже по объявлению.Раньше ж так кучно не шли потери Аллигаторов
показать весь комментарий
26.10.2022 18:23 Ответить
апять алигатер?? маладцы! вазьму с полки пиражок ))))
показать весь комментарий
26.10.2022 18:26 Ответить
Стреляют сруских алохаторов как уток на охоте
показать весь комментарий
26.10.2022 18:34 Ответить
Праздник каждый день.
показать весь комментарий
26.10.2022 18:35 Ответить
Это уже 4-й вертолет сбитый на Херсонщине за последние дни? Вот там видимо и работает немецкая Ирис.
показать весь комментарий
26.10.2022 18:39 Ответить
Врядли. Вертолет слишком легкая цель для ириса. Его ЗСУ и так снимают
показать весь комментарий
26.10.2022 18:44 Ответить
Или есть еще вариант. Переносной зенитный ракетный комплекс ближнего действия Chiron (KP-SAM Shin-Gung) производства Южной Кореи. Именно о его поставках в Украину, шла речь в сентябре. Доставить оружие взяла на себя Чехия.
показать весь комментарий
26.10.2022 18:43 Ответить
Куди поділись кацапські Мі-24 та Мі-28? Бояться випускати, чи якісь інші причини?
показать весь комментарий
26.10.2022 18:47 Ответить
Мі-24 - непрохідна архаїка, перебувають у такому стані що якщо один із п'яти вертольотів злетить ця подія. Мі-35 який типу модернізований Мі-24 - їх мало, і вони для парадів.
А Мі-28 взагалі конструкторське непорозуміння, ухвалене на озброєння завдяки корупції. Там стільки технічних ляпів що краще літати на такому собі, як продуманому Ка-52.
14 років втирали лохторату про переозброєння і другу армію світу, а самі пилили бабло і розсовували їх по панам. І тут настала справжня війна, і з'ясувалося, що друга армія була на папері.
показать весь комментарий
26.10.2022 20:05 Ответить
Шана й дяка нашим воїнам! Сподіваюсь вони вже знають хто, і з чийого "благословення",постачав двигуни до цих знаряддь убивства !
показать весь комментарий
26.10.2022 19:06 Ответить
Героям слава!!!
показать весь комментарий
26.10.2022 21:25 Ответить
Скоро у кацапов одни кукурузники останутся.
показать весь комментарий
26.10.2022 22:09 Ответить
 
 