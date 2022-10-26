ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 на Херсонщине, - ОК "Південь"
Зенитчики Одесской бригады 26 октября сбили вертолет оккупантов на юге Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".
"26 октября, около 17:00, в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь" сбит российский ударный вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.
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+26 Михаил Сомов #454446
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При цьому припинилися б обстріли Миколаїва (крім ракет і шехідів).
Ексерти для того і існують, щоб обгрунтовувати те, що їм замовляють...
А Мі-28 взагалі конструкторське непорозуміння, ухвалене на озброєння завдяки корупції. Там стільки технічних ляпів що краще літати на такому собі, як продуманому Ка-52.
14 років втирали лохторату про переозброєння і другу армію світу, а самі пилили бабло і розсовували їх по панам. І тут настала справжня війна, і з'ясувалося, що друга армія була на папері.