ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 на Херсонщині, - ОК "Південь"

Зенітники Одеської бригади 26 жовтня збили вертоліт окупантів на Півдні України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

"26 жовтня, близько 17.00 години, у Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52", ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третій за добу російський ударний вертоліт Ка-52 збито на Херсонщині, - ПК "Південь"