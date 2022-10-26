ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 на Херсонщині, - ОК "Південь"
Зенітники Одеської бригади 26 жовтня збили вертоліт окупантів на Півдні України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".
"26 жовтня, близько 17.00 години, у Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52", ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+26 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар26.10.2022 18:15
+24 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар26.10.2022 18:10
+21 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар26.10.2022 18:26
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При цьому припинилися б обстріли Миколаїва (крім ракет і шехідів).
Ексерти для того і існують, щоб обгрунтовувати те, що їм замовляють...
А Мі-28 взагалі конструкторське непорозуміння, ухвалене на озброєння завдяки корупції. Там стільки технічних ляпів що краще літати на такому собі, як продуманому Ка-52.
14 років втирали лохторату про переозброєння і другу армію світу, а самі пилили бабло і розсовували їх по панам. І тут настала справжня війна, і з'ясувалося, що друга армія була на папері.