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ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 на Херсонщині, - ОК "Південь"

вертоліт,ка52

Зенітники Одеської бригади 26 жовтня збили вертоліт окупантів на Півдні України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

"26 жовтня, близько 17.00 години, у Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52",  ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третій за добу російський ударний вертоліт Ка-52 збито на Херсонщині, - ПК "Південь"

Автор: 

знищення (7216) ЗСУ (7540) вертоліт (878) Херсонська область (5744)


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Топ коментарі
+26
Каждый день на Херсонщине армия матрешечников лишается вертолета или двух. Слышал комментарии, что Украине выгодно нахождение кацапов на правом берегу Днепра, они там несут значительные большие потери, чем на других участках. А на данном этапе войны нам выгодно именно перемалывать технику и человеческий ресурс *********.
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26.10.2022 18:15
+24
Чергова гарна новина...
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26.10.2022 18:10
+21
апять алигатер?? маладцы! вазьму с полки пиражок ))))
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26.10.2022 18:26
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Чергова гарна новина...
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26.10.2022 18:10 Відповісти
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26.10.2022 18:35 Відповісти
Допи...вся, ....е.. е долітався
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26.10.2022 18:10 Відповісти
Бериславський район!!!
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26.10.2022 18:10 Відповісти
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26.10.2022 18:15 Відповісти
Каждый день на Херсонщине армия матрешечников лишается вертолета или двух. Слышал комментарии, что Украине выгодно нахождение кацапов на правом берегу Днепра, они там несут значительные большие потери, чем на других участках. А на данном этапе войны нам выгодно именно перемалывать технику и человеческий ресурс *********.
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26.10.2022 18:15 Відповісти
Тільки кацапам не кажі...
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26.10.2022 18:26 Відповісти
ппошка майже вся вибита, там їх молотять і з землі і з неба. Так, там найкраще положення
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26.10.2022 18:39 Відповісти
Чесно кажучи, нам було б вигідніше якнайшвидше вибити орків з правого берега Дніпра, скоротивши цей "херсонський фронт" довжиною у 250 км, залишити там невеличкі угрупування для прикриття вже напівзруйнованих переправ через Дніпро в районі Херсону-Антонівки і Берислава-Козацького, а сили і техніку, що висвободились, перекинути на Запоріжжя, аби загрожувати наступом на Мелітополь.
При цьому припинилися б обстріли Миколаїва (крім ракет і шехідів).
Ексерти для того і існують, щоб обгрунтовувати те, що їм замовляють...
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26.10.2022 18:49 Відповісти
Судя по всему там на эти элитные пердолеты тоже набирают уже по объявлению.Раньше ж так кучно не шли потери Аллигаторов
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26.10.2022 18:23 Відповісти
апять алигатер?? маладцы! вазьму с полки пиражок ))))
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26.10.2022 18:26 Відповісти
Стреляют сруских алохаторов как уток на охоте
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26.10.2022 18:34 Відповісти
Праздник каждый день.
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26.10.2022 18:35 Відповісти
Это уже 4-й вертолет сбитый на Херсонщине за последние дни? Вот там видимо и работает немецкая Ирис.
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26.10.2022 18:39 Відповісти
Врядли. Вертолет слишком легкая цель для ириса. Его ЗСУ и так снимают
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26.10.2022 18:44 Відповісти
Или есть еще вариант. Переносной зенитный ракетный комплекс ближнего действия Chiron (KP-SAM Shin-Gung) производства Южной Кореи. Именно о его поставках в Украину, шла речь в сентябре. Доставить оружие взяла на себя Чехия.
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26.10.2022 18:43 Відповісти
Куди поділись кацапські Мі-24 та Мі-28? Бояться випускати, чи якісь інші причини?
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26.10.2022 18:47 Відповісти
Мі-24 - непрохідна архаїка, перебувають у такому стані що якщо один із п'яти вертольотів злетить ця подія. Мі-35 який типу модернізований Мі-24 - їх мало, і вони для парадів.
А Мі-28 взагалі конструкторське непорозуміння, ухвалене на озброєння завдяки корупції. Там стільки технічних ляпів що краще літати на такому собі, як продуманому Ка-52.
14 років втирали лохторату про переозброєння і другу армію світу, а самі пилили бабло і розсовували їх по панам. І тут настала справжня війна, і з'ясувалося, що друга армія була на папері.
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26.10.2022 20:05 Відповісти
Шана й дяка нашим воїнам! Сподіваюсь вони вже знають хто, і з чийого "благословення",постачав двигуни до цих знаряддь убивства !
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26.10.2022 19:06 Відповісти
Героям слава!!!
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26.10.2022 21:25 Відповісти
Скоро у кацапов одни кукурузники останутся.
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26.10.2022 22:09 Відповісти
 
 