Разведки Украины и Израиля начали работать, вижу шаги вперед, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что разведки Украины и Израиля начали сотрудничество, но этого недостаточно.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Всех смущают наши отношения. Все хотят более теплых отношений, которые есть между нашими обществами. Безусловно, я скажу честно, я доволен, в последние дни мы начали работать. Я не буду говорить детали, как начали работать наши разведки, но я просто хочу сказать, что после большой паузы, я вижу шаги вперед", - заявил Зеленский.

"Этого сегодня мало. Я считаю, что Израиль - это государство, которое знает глубоко и в деталях, что такое война, трагедия. И я думаю, что должны больше поддерживать Украину. С начала полномасштабного вторжения мы этого ожидали", - заявил Зеленский.

Он сказал, что Украине нужна помощь от политического руководства Израиля.

"В последние дни это началось. Данные, которые обсуждаются нашими разведками, я не буду говорить. Но хочу сказать, что они еще раз подтверждают то, что наша разведка знала. Мы еще раз говорим о том, что около 400 иранских дронов уже было использовано против гражданского населения Украины", - сказал Зеленский.

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