Разведки Украины и Израиля начали работать, вижу шаги вперед, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что разведки Украины и Израиля начали сотрудничество, но этого недостаточно.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Всех смущают наши отношения. Все хотят более теплых отношений, которые есть между нашими обществами. Безусловно, я скажу честно, я доволен, в последние дни мы начали работать. Я не буду говорить детали, как начали работать наши разведки, но я просто хочу сказать, что после большой паузы, я вижу шаги вперед", - заявил Зеленский.
"Этого сегодня мало. Я считаю, что Израиль - это государство, которое знает глубоко и в деталях, что такое война, трагедия. И я думаю, что должны больше поддерживать Украину. С начала полномасштабного вторжения мы этого ожидали", - заявил Зеленский.
Он сказал, что Украине нужна помощь от политического руководства Израиля.
"В последние дни это началось. Данные, которые обсуждаются нашими разведками, я не буду говорить. Но хочу сказать, что они еще раз подтверждают то, что наша разведка знала. Мы еще раз говорим о том, что около 400 иранских дронов уже было использовано против гражданского населения Украины", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а я поки що нічого не бачу..крім госпіталя і останків шахідів від херцога
так що ніякої секретної інфи ні хто не розкрив
дурак кривлянтся
бо ці войовничі кнопіки по всьому світу - буба, *****, ин, закоцали вже.
здержую себе...
а... ну коли з тим то мона.
Но у них все не бегают от повесток, а переселенцы через 6 месяцев уже в Армии служат.
Там видосиками не воюют.
Зеля, поди вы на.. поди вы на... поди вы на...
.......сколько людей из-за "не хотели гробить экономику" погибло?
Почему Главномандир не призвал резервистов, не послушал то что кричали уже тупо рупорами наши ... "мешающие экономике" партнеры?
Аллах все видит. Правдаего то нет, так что Зеля ..уй.
и его командир Оманский Ермачок - на ваших холках тысячи жизней.
а, я понял, вам пох..й.
вопросов нет. просто я бы на месте Муженко..... эээ, кто здесь, да я ничего такого не писал , не трогэыпьлжфььлпввввввмь
аааааааааааааааувпдюэбдп блъэлпъэлукукц
И где они до сих пор?
а если хочешь то прибывай сюда, парк грамм в голову = пару десятков грамм от туловища, ватан.
Хотя лет в 8 мог бы уже тоже.
Никто ему на Украину работать не обещал.
Сказали,что сообщат о передвижении на иранских заводах.
Как всегда спи.дел почти в каждом слове.
https://www.youtube.com/watch?v=7CtyJgEa7tM
розповідає про результати співпраці
української та міжнародних розвідок:
На місці Ізраїлю, я б негайно позбавив його громадянства.