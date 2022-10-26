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Новости Война
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Разведки Украины и Израиля начали работать, вижу шаги вперед, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что разведки Украины и Израиля начали сотрудничество, но этого недостаточно.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Всех смущают наши отношения. Все хотят более теплых отношений, которые есть между нашими обществами. Безусловно, я скажу честно, я доволен, в последние дни мы начали работать. Я не буду говорить детали, как начали работать наши разведки, но я просто хочу сказать, что после большой паузы, я вижу шаги вперед", - заявил Зеленский.

"Этого сегодня мало. Я считаю, что Израиль - это государство, которое знает глубоко и в деталях, что такое война, трагедия. И я думаю, что должны больше поддерживать Украину. С начала полномасштабного вторжения мы этого ожидали", - заявил Зеленский.

Он сказал, что Украине нужна помощь от политического руководства Израиля.

"В последние дни это началось. Данные, которые обсуждаются нашими разведками, я не буду говорить. Но хочу сказать, что они еще раз подтверждают то, что наша разведка знала. Мы еще раз говорим о том, что около 400 иранских дронов уже было использовано против гражданского населения Украины", - сказал Зеленский.

Смотрите: Белорусская пропаганда ответила ВСУ на призыв не воевать против Украины: "Не нагнетайте и не провоцируйте". ВИДЕО

Зеленский Владимир (20336) Израиль (1923)


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Топ комментарии
+24
Поменьше кукарекай об этом ,Кеша
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26.10.2022 18:30
+21
Зачем озвучивать эту информацию?...
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26.10.2022 18:30
+13
Боневтик, эта информация для ***** и пескова? Или для кого ты ее озвучиваешь?
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26.10.2022 18:50
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високо сіжу-далекогляжу
а я поки що нічого не бачу..крім госпіталя і останків шахідів від херцога
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26.10.2022 18:24 Ответить
в Сірії розбомбили завод де збирали шахіди, а потім в Ірані застрелили полковників відповідальних за поставки шахідів кацапам - тепер здогадуйся чиїх рук це діло
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26.10.2022 18:41 Ответить
здогадуюсь.. це-буданов
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26.10.2022 19:18 Ответить
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26.10.2022 19:36 Ответить
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26.10.2022 19:42 Ответить
точно не зебілів..... вони нуль
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26.10.2022 20:43 Ответить
Израиль предоставил Украине суперточные системы для перехвата иранских дронов: https://focus.ua/digital/534467-izrail-predostavil-ukraine-supertochnye-sistemy-dlya-perehvata-iranskih-dronov-smi
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27.10.2022 07:54 Ответить
тепер і я бачу.. не буданов
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27.10.2022 07:56 Ответить
Шта?
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26.10.2022 18:27 Ответить
Поменьше кукарекай об этом ,Кеша
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26.10.2022 18:30 Ответить
Шось він вже побачив. А чого ми - ні?
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26.10.2022 18:30 Ответить
вам на днях особисто донесуть інформацію
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26.10.2022 21:25 Ответить
Зачем озвучивать эту информацию?...
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26.10.2022 18:30 Ответить
мальчиш плахиш потому что
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26.10.2022 18:32 Ответить
може про це не знали ти, я він, але не розвідка параші
так що ніякої секретної інфи ні хто не розкрив
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26.10.2022 19:13 Ответить
тому що штірліц у ватнику
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26.10.2022 19:42 Ответить
Конкурс на кращу відповідь оголошено . Надаю власну - заради піару
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26.10.2022 21:10 Ответить
можна мальчика вытащить из Квартала - но Квартал из мальчика - нельзя
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27.10.2022 08:34 Ответить
а навіщо це Ембало приїхало після путлера до нас? ще один миротворець?
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26.10.2022 18:33 Ответить
какого муюьлерпа то?
дурак кривлянтся
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26.10.2022 19:15 Ответить
Гарно "вставило"! "Зрение абастрилась да арлинава - как у стервятника!" Мабуть "кокс" свіжий підвезли
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26.10.2022 18:34 Ответить
Ха..Про зрение-улыбнуло.
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26.10.2022 19:39 Ответить
Це з старої юморески радянських часів - про коньяк "Шпок"
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26.10.2022 20:03 Ответить
Ще б довбень оприлюднив прізвища всіх ізраїльських розвідників в Україні, як злили в мережу всіх розвідників, які займались планування операції по затриманню вагнерівці.
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26.10.2022 18:34 Ответить
Квартал-95 щось побачив? А що Юзік каже?
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26.10.2022 18:35 Ответить
Автор «Гри престолів» заявив про своє бажання спалити Кремль
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26.10.2022 18:36 Ответить
Фраза ''бачу кроки'' відносить мене до молодісті, коли кожна така фраза руського шансопопу коробила і смішила одночасно. Основа освіти пана юриста зрозуміла
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26.10.2022 18:36 Ответить
ашкенази с селевкидами работают...
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26.10.2022 18:39 Ответить
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26.10.2022 18:39 Ответить
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26.10.2022 19:40 Ответить
якщо це й так....хто просив найвпливовішого єврея року дзвонити про це? чи веселий членограй хоче взяти ще й звання 2найтупіший єврей року2?
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26.10.2022 18:46 Ответить
Боневтик, эта информация для ***** и пескова? Или для кого ты ее озвучиваешь?
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26.10.2022 18:50 Ответить
Зливу вагнерівців білорусам Нелоху виявилося замало. Хто там ближче - довбаніть кришкою рояля.
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26.10.2022 18:55 Ответить
а у лютому не бачив, ну і яка ти Ванга?
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26.10.2022 18:55 Ответить
заткните кто нибудь рот этому балаболу 👎👎👎
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26.10.2022 18:56 Ответить
Это он про крыло от мопеда?
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26.10.2022 19:00 Ответить
І хто захоче щось робити і якусь інформацію надавати таким базарним бабам.
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26.10.2022 19:01 Ответить
іноді хочеться голоснути за щось вище за метр 55,
бо ці войовничі кнопіки по всьому світу - буба, *****, ин, закоцали вже.
здержую себе...
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26.10.2022 19:06 Ответить
"Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Ґвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало"
а... ну коли з тим то мона.
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26.10.2022 19:08 Ответить
Шиш с маслом получила от Израиля Украина. Но надо этот факт как-то приукрасить всякой хренью.
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26.10.2022 19:16 Ответить
Столько же и от друзей из Турции и Китая.
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26.10.2022 19:20 Ответить
Израиль и правда лучше всех знаком с войной.Они десятилетия всех Махмудов раком ставят.
Но у них все не бегают от повесток, а переселенцы через 6 месяцев уже в Армии служат.
Там видосиками не воюют.
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26.10.2022 19:19 Ответить
***... Да помовч вже ти, упиЗЄдень тупий.
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26.10.2022 19:19 Ответить
кому не кричал Израиль шо нападут, так это тому что и так знал.
Зеля, поди вы на.. поди вы на... поди вы на...
.......сколько людей из-за "не хотели гробить экономику" погибло?
Почему Главномандир не призвал резервистов, не послушал то что кричали уже тупо рупорами наши ... "мешающие экономике" партнеры?
Аллах все видит. Правдаего то нет, так что Зеля ..уй.
и его командир Оманский Ермачок - на ваших холках тысячи жизней.
а, я понял, вам пох..й.
вопросов нет. просто я бы на месте Муженко..... эээ, кто здесь, да я ничего такого не писал , не трогэыпьлжфььлпввввввмь
аааааааааааааааувпдюэбдп блъэлпъэлукукц
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26.10.2022 19:21 Ответить
А он призвал резервистов 24-го?
И где они до сих пор?
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26.10.2022 19:26 Ответить
ну там на скотомогильнике, иди понюхай шоле?
а если хочешь то прибывай сюда, парк грамм в голову = пару десятков грамм от туловища, ватан.
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26.10.2022 19:34 Ответить
Да,в свои 10 лет я тоже так бы написал.
Хотя лет в 8 мог бы уже тоже.
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26.10.2022 19:47 Ответить
А по вагнеровцам , которых ты х**лу отдал - видишь, шо сидеть тебе долго?
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26.10.2022 19:36 Ответить
Це все озвучувати було не треба.
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26.10.2022 19:39 Ответить
А шо он озвучил,свои хотелки?
Никто ему на Украину работать не обещал.
Сказали,что сообщат о передвижении на иранских заводах.
Как всегда спи.дел почти в каждом слове.
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26.10.2022 19:51 Ответить
"...я бачу кроки вперед", -"Зоркий сокол"ты наш
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26.10.2022 19:48 Ответить
зе-лупо, а ізраїльська розвідка співпрацює з "мощним мєнєджаром" дєрьмаком (оперативна кличка фсб "козирь")? членограй, давай конкретніше - моссад довіряє козирю?
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26.10.2022 19:54 Ответить
Зеленский настоящий европейский политик, молодой и решительный, не то что совковые пузатые алкаши.
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26.10.2022 19:59 Ответить
Сипата голосова приставка до електронного суфлера. Не більше
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26.10.2022 20:18 Ответить
Ви хотіли сказати Ермак. бо Зе - це говоряща голова
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26.10.2022 21:19 Ответить
По-перше, яким боком африканська країна Гвінея-Бісау має відношення до єврейського міжсобойчика? По друге, після заяви зеленого генія про експорт електроенергії до Польщі, другого дня ерефія завдала удару по магістральним електромережам, що унеможливило його реалізацію. Це до реклами плідної співпраці розвідок двох держав.
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26.10.2022 20:41 Ответить
Такими заявления Зеленский не помогает отношениям двух стран. Писькограй не нужен.
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26.10.2022 20:52 Ответить
Ремонт доріг на окупованих територіях: що-що-кurvа?!
https://www.youtube.com/watch?v=7CtyJgEa7tM
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26.10.2022 21:03 Ответить
Щоб ти за вкрадені гроші в чортів відкупався, а вони тебе Ермаком та Арахамією жарили!!! Дай боже!
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26.10.2022 21:15 Ответить
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26.10.2022 23:24 Ответить
Ти в аду зі своєю командою дороги строїть будешь зі своїми Слугами і Кварталом там тебе чекають
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26.10.2022 23:26 Ответить
Найвеличніший лідер **********

розповідає про результати співпраці

української та міжнародних розвідок:

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27.10.2022 00:12 Ответить
Який же бовдур, зрізати останню гілку на якій сидів. Після розвалу оркостану зможе втекти від правосуддя хіба що у Гвінею-Бісау
На місці Ізраїлю, я б негайно позбавив його громадянства.
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27.10.2022 00:31 Ответить
От і питається -нафуя про це пиз...ти? Стратиг ти наш невїбеннний... Хто, кому , скільки, чого -про це взагалі поменше таляпати, а про дії розвідки і поготів. Так може тільки зрадник, а яка розмова із зрадниками?
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27.10.2022 06:32 Ответить
Ежевечерний мудозвон.
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27.10.2022 07:41 Ответить
Нормально так "Чінаріка" штирить
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27.10.2022 08:23 Ответить
А розвідка ізраїля знає, шо ти здаєшь своїх розвідників *****? Бо будешь щей від неї ховатися, як шо шо.
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27.10.2022 08:28 Ответить
 
 