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Новини Війна
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Розвідки України та Ізраїлю почали працювати, бачу кроки вперед, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що розвідки України і Ізраїлю почали співпрацю, але цього замало.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Ґвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Всіх бентежать наші відносини. Всі хочуть більш теплих відносин, які є між нашими суспільствами. Безумовно, я скажу чесно, я задоволений, останніми днями ми почали працювати. Я не буду казати деталі, як почали працювати наші розвідки, але я просто хочу сказати, що після великої паузи, я бачу кроки вперед", - заявив Зеленський.

"Цього сьогодні замало. Я вважаю, що Ізраїль - це держава, яка знає глибоко і в деталях, що таке війна, трагедія. І я думаю, що повинні більше підтримувати Україну. З початку повномасштабного вторгнення ми цього очікували", - додав глава держави.

Він сказав, що Україні потрібна допомога від політичного керівництва Ізраїлю.

"В останні дні це почалося. Дані, які обговорюються нашими розвідками, я не буду говорити. Але хочу сказати, що вони ще раз підтверджують те, що наша розвідка знала. Ми ще раз говоримо про те, що близько 400 іранських дронів вже було використано проти цивільного населення України", - зазначив Зеленський.

Читайте: Україна хоче справедливого миру, бо несправедливий може викликати лише нову війну, - Штайнмаєр

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Ізраїль (1640)


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Топ коментарі
+24
Поменьше кукарекай об этом ,Кеша
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26.10.2022 18:30
+21
Зачем озвучивать эту информацию?...
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26.10.2022 18:30
+13
Боневтик, эта информация для ***** и пескова? Или для кого ты ее озвучиваешь?
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26.10.2022 18:50
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високо сіжу-далекогляжу
а я поки що нічого не бачу..крім госпіталя і останків шахідів від херцога
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26.10.2022 18:24 Відповісти
в Сірії розбомбили завод де збирали шахіди, а потім в Ірані застрелили полковників відповідальних за поставки шахідів кацапам - тепер здогадуйся чиїх рук це діло
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26.10.2022 18:41 Відповісти
здогадуюсь.. це-буданов
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26.10.2022 19:18 Відповісти
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26.10.2022 19:36 Відповісти
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26.10.2022 19:42 Відповісти
точно не зебілів..... вони нуль
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26.10.2022 20:43 Відповісти
Израиль предоставил Украине суперточные системы для перехвата иранских дронов: https://focus.ua/digital/534467-izrail-predostavil-ukraine-supertochnye-sistemy-dlya-perehvata-iranskih-dronov-smi
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27.10.2022 07:54 Відповісти
тепер і я бачу.. не буданов
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27.10.2022 07:56 Відповісти
Шта?
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26.10.2022 18:27 Відповісти
Поменьше кукарекай об этом ,Кеша
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26.10.2022 18:30 Відповісти
Шось він вже побачив. А чого ми - ні?
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26.10.2022 18:30 Відповісти
вам на днях особисто донесуть інформацію
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26.10.2022 21:25 Відповісти
Зачем озвучивать эту информацию?...
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26.10.2022 18:30 Відповісти
мальчиш плахиш потому что
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26.10.2022 18:32 Відповісти
може про це не знали ти, я він, але не розвідка параші
так що ніякої секретної інфи ні хто не розкрив
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26.10.2022 19:13 Відповісти
тому що штірліц у ватнику
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26.10.2022 19:42 Відповісти
Конкурс на кращу відповідь оголошено . Надаю власну - заради піару
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26.10.2022 21:10 Відповісти
можна мальчика вытащить из Квартала - но Квартал из мальчика - нельзя
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27.10.2022 08:34 Відповісти
а навіщо це Ембало приїхало після путлера до нас? ще один миротворець?
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26.10.2022 18:33 Відповісти
какого муюьлерпа то?
дурак кривлянтся
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26.10.2022 19:15 Відповісти
Гарно "вставило"! "Зрение абастрилась да арлинава - как у стервятника!" Мабуть "кокс" свіжий підвезли
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26.10.2022 18:34 Відповісти
Ха..Про зрение-улыбнуло.
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26.10.2022 19:39 Відповісти
Це з старої юморески радянських часів - про коньяк "Шпок"
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26.10.2022 20:03 Відповісти
Ще б довбень оприлюднив прізвища всіх ізраїльських розвідників в Україні, як злили в мережу всіх розвідників, які займались планування операції по затриманню вагнерівці.
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26.10.2022 18:34 Відповісти
Квартал-95 щось побачив? А що Юзік каже?
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26.10.2022 18:35 Відповісти
Автор «Гри престолів» заявив про своє бажання спалити Кремль
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26.10.2022 18:36 Відповісти
Фраза ''бачу кроки'' відносить мене до молодісті, коли кожна така фраза руського шансопопу коробила і смішила одночасно. Основа освіти пана юриста зрозуміла
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26.10.2022 18:36 Відповісти
ашкенази с селевкидами работают...
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26.10.2022 18:39 Відповісти
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26.10.2022 18:39 Відповісти
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26.10.2022 19:40 Відповісти
якщо це й так....хто просив найвпливовішого єврея року дзвонити про це? чи веселий членограй хоче взяти ще й звання 2найтупіший єврей року2?
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26.10.2022 18:46 Відповісти
Боневтик, эта информация для ***** и пескова? Или для кого ты ее озвучиваешь?
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26.10.2022 18:50 Відповісти
Зливу вагнерівців білорусам Нелоху виявилося замало. Хто там ближче - довбаніть кришкою рояля.
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26.10.2022 18:55 Відповісти
а у лютому не бачив, ну і яка ти Ванга?
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26.10.2022 18:55 Відповісти
заткните кто нибудь рот этому балаболу 👎👎👎
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26.10.2022 18:56 Відповісти
Это он про крыло от мопеда?
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26.10.2022 19:00 Відповісти
І хто захоче щось робити і якусь інформацію надавати таким базарним бабам.
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26.10.2022 19:01 Відповісти
іноді хочеться голоснути за щось вище за метр 55,
бо ці войовничі кнопіки по всьому світу - буба, *****, ин, закоцали вже.
здержую себе...
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26.10.2022 19:06 Відповісти
"Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Ґвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало"
а... ну коли з тим то мона.
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26.10.2022 19:08 Відповісти
Шиш с маслом получила от Израиля Украина. Но надо этот факт как-то приукрасить всякой хренью.
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26.10.2022 19:16 Відповісти
Столько же и от друзей из Турции и Китая.
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26.10.2022 19:20 Відповісти
Израиль и правда лучше всех знаком с войной.Они десятилетия всех Махмудов раком ставят.
Но у них все не бегают от повесток, а переселенцы через 6 месяцев уже в Армии служат.
Там видосиками не воюют.
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26.10.2022 19:19 Відповісти
***... Да помовч вже ти, упиЗЄдень тупий.
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26.10.2022 19:19 Відповісти
кому не кричал Израиль шо нападут, так это тому что и так знал.
Зеля, поди вы на.. поди вы на... поди вы на...
.......сколько людей из-за "не хотели гробить экономику" погибло?
Почему Главномандир не призвал резервистов, не послушал то что кричали уже тупо рупорами наши ... "мешающие экономике" партнеры?
Аллах все видит. Правдаего то нет, так что Зеля ..уй.
и его командир Оманский Ермачок - на ваших холках тысячи жизней.
а, я понял, вам пох..й.
вопросов нет. просто я бы на месте Муженко..... эээ, кто здесь, да я ничего такого не писал , не трогэыпьлжфььлпввввввмь
аааааааааааааааувпдюэбдп блъэлпъэлукукц
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26.10.2022 19:21 Відповісти
А он призвал резервистов 24-го?
И где они до сих пор?
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26.10.2022 19:26 Відповісти
ну там на скотомогильнике, иди понюхай шоле?
а если хочешь то прибывай сюда, парк грамм в голову = пару десятков грамм от туловища, ватан.
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26.10.2022 19:34 Відповісти
Да,в свои 10 лет я тоже так бы написал.
Хотя лет в 8 мог бы уже тоже.
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26.10.2022 19:47 Відповісти
А по вагнеровцам , которых ты х**лу отдал - видишь, шо сидеть тебе долго?
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26.10.2022 19:36 Відповісти
Це все озвучувати було не треба.
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26.10.2022 19:39 Відповісти
А шо он озвучил,свои хотелки?
Никто ему на Украину работать не обещал.
Сказали,что сообщат о передвижении на иранских заводах.
Как всегда спи.дел почти в каждом слове.
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26.10.2022 19:51 Відповісти
"...я бачу кроки вперед", -"Зоркий сокол"ты наш
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26.10.2022 19:48 Відповісти
зе-лупо, а ізраїльська розвідка співпрацює з "мощним мєнєджаром" дєрьмаком (оперативна кличка фсб "козирь")? членограй, давай конкретніше - моссад довіряє козирю?
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26.10.2022 19:54 Відповісти
Зеленский настоящий европейский политик, молодой и решительный, не то что совковые пузатые алкаши.
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26.10.2022 19:59 Відповісти
Сипата голосова приставка до електронного суфлера. Не більше
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26.10.2022 20:18 Відповісти
Ви хотіли сказати Ермак. бо Зе - це говоряща голова
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26.10.2022 21:19 Відповісти
По-перше, яким боком африканська країна Гвінея-Бісау має відношення до єврейського міжсобойчика? По друге, після заяви зеленого генія про експорт електроенергії до Польщі, другого дня ерефія завдала удару по магістральним електромережам, що унеможливило його реалізацію. Це до реклами плідної співпраці розвідок двох держав.
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26.10.2022 20:41 Відповісти
Такими заявления Зеленский не помогает отношениям двух стран. Писькограй не нужен.
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26.10.2022 20:52 Відповісти
Ремонт доріг на окупованих територіях: що-що-кurvа?!
https://www.youtube.com/watch?v=7CtyJgEa7tM
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26.10.2022 21:03 Відповісти
Щоб ти за вкрадені гроші в чортів відкупався, а вони тебе Ермаком та Арахамією жарили!!! Дай боже!
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26.10.2022 21:15 Відповісти
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26.10.2022 23:24 Відповісти
Ти в аду зі своєю командою дороги строїть будешь зі своїми Слугами і Кварталом там тебе чекають
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26.10.2022 23:26 Відповісти
Найвеличніший лідер **********

розповідає про результати співпраці

української та міжнародних розвідок:

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27.10.2022 00:12 Відповісти
Який же бовдур, зрізати останню гілку на якій сидів. Після розвалу оркостану зможе втекти від правосуддя хіба що у Гвінею-Бісау
На місці Ізраїлю, я б негайно позбавив його громадянства.
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27.10.2022 00:31 Відповісти
От і питається -нафуя про це пиз...ти? Стратиг ти наш невїбеннний... Хто, кому , скільки, чого -про це взагалі поменше таляпати, а про дії розвідки і поготів. Так може тільки зрадник, а яка розмова із зрадниками?
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27.10.2022 06:32 Відповісти
Ежевечерний мудозвон.
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27.10.2022 07:41 Відповісти
Нормально так "Чінаріка" штирить
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27.10.2022 08:23 Відповісти
А розвідка ізраїля знає, шо ти здаєшь своїх розвідників *****? Бо будешь щей від неї ховатися, як шо шо.
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27.10.2022 08:28 Відповісти
 
 