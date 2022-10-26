Розвідки України та Ізраїлю почали працювати, бачу кроки вперед, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що розвідки України і Ізраїлю почали співпрацю, але цього замало.
Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Ґвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Всіх бентежать наші відносини. Всі хочуть більш теплих відносин, які є між нашими суспільствами. Безумовно, я скажу чесно, я задоволений, останніми днями ми почали працювати. Я не буду казати деталі, як почали працювати наші розвідки, але я просто хочу сказати, що після великої паузи, я бачу кроки вперед", - заявив Зеленський.
"Цього сьогодні замало. Я вважаю, що Ізраїль - це держава, яка знає глибоко і в деталях, що таке війна, трагедія. І я думаю, що повинні більше підтримувати Україну. З початку повномасштабного вторгнення ми цього очікували", - додав глава держави.
Він сказав, що Україні потрібна допомога від політичного керівництва Ізраїлю.
"В останні дні це почалося. Дані, які обговорюються нашими розвідками, я не буду говорити. Але хочу сказати, що вони ще раз підтверджують те, що наша розвідка знала. Ми ще раз говоримо про те, що близько 400 іранських дронів вже було використано проти цивільного населення України", - зазначив Зеленський.
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а я поки що нічого не бачу..крім госпіталя і останків шахідів від херцога
так що ніякої секретної інфи ні хто не розкрив
дурак кривлянтся
бо ці войовничі кнопіки по всьому світу - буба, *****, ин, закоцали вже.
здержую себе...
а... ну коли з тим то мона.
Но у них все не бегают от повесток, а переселенцы через 6 месяцев уже в Армии служат.
Там видосиками не воюют.
Зеля, поди вы на.. поди вы на... поди вы на...
.......сколько людей из-за "не хотели гробить экономику" погибло?
Почему Главномандир не призвал резервистов, не послушал то что кричали уже тупо рупорами наши ... "мешающие экономике" партнеры?
Аллах все видит. Правдаего то нет, так что Зеля ..уй.
и его командир Оманский Ермачок - на ваших холках тысячи жизней.
а, я понял, вам пох..й.
вопросов нет. просто я бы на месте Муженко..... эээ, кто здесь, да я ничего такого не писал , не трогэыпьлжфььлпввввввмь
аааааааааааааааувпдюэбдп блъэлпъэлукукц
И где они до сих пор?
а если хочешь то прибывай сюда, парк грамм в голову = пару десятков грамм от туловища, ватан.
Хотя лет в 8 мог бы уже тоже.
Никто ему на Украину работать не обещал.
Сказали,что сообщат о передвижении на иранских заводах.
Как всегда спи.дел почти в каждом слове.
https://www.youtube.com/watch?v=7CtyJgEa7tM
розповідає про результати співпраці
української та міжнародних розвідок:
На місці Ізраїлю, я б негайно позбавив його громадянства.