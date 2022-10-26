Розвідки України та Ізраїлю почали працювати, бачу кроки вперед, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що розвідки України і Ізраїлю почали співпрацю, але цього замало.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Ґвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Всіх бентежать наші відносини. Всі хочуть більш теплих відносин, які є між нашими суспільствами. Безумовно, я скажу чесно, я задоволений, останніми днями ми почали працювати. Я не буду казати деталі, як почали працювати наші розвідки, але я просто хочу сказати, що після великої паузи, я бачу кроки вперед", - заявив Зеленський.

"Цього сьогодні замало. Я вважаю, що Ізраїль - це держава, яка знає глибоко і в деталях, що таке війна, трагедія. І я думаю, що повинні більше підтримувати Україну. З початку повномасштабного вторгнення ми цього очікували", - додав глава держави.

Він сказав, що Україні потрібна допомога від політичного керівництва Ізраїлю.

"В останні дні це почалося. Дані, які обговорюються нашими розвідками, я не буду говорити. Але хочу сказати, що вони ще раз підтверджують те, що наша розвідка знала. Ми ще раз говоримо про те, що близько 400 іранських дронів вже було використано проти цивільного населення України", - зазначив Зеленський.

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