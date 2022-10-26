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Новости
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США ввели новые санкции против олигархов РФ и чиновников Ирана

санкції

США ввели новые санкции против России и Ирана, которых считают причастными к злонамеренному влиянию и системной коррупции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным Министерства финансов США, среди физических и юридических лиц под санкциями есть олигархи, которые получили широкую популярность за захват, коррупцию у политических и экономических институтов Молдовы.

Среди них есть лица, поддерживающие инструменты российской кампании глобального влияния для контроля над США, их союзниками и партнерами, включая Молдову и Украину.

В частности, речь идет о крупнейшем молдавском олигархе Владимире Плахотнюке, участвовавший в захвате государства и контроле над ключевыми секторами правительства, среди которых правоохранительные органы.

Также под новые санкции попал Илан Шор – молдавский политик и глава партии Шор. По данным Минфина США, перед выборами в Молдове РФ хотела подорвать позиции Маи Санду и вернуть под свое влияние страну.

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Шор сотрудничал с представителями РФ, чтобы создать политический альянс по контролю над парламентом Молдовы для дальнейшей поддержки нескольких законодательных актов в пользу России.

В новый список санкций попал сын бывшего генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Известно, что Игорь Чайка совместно с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым разработал подробный план для свержения власти в Молдове.

Также под ограничения попали чиновники из Ирана, которых США считают ответственными за подавление протестов. В список попали руководство Корпуса стражей исламской революции, чиновники провинций Систан и Белуджистан, иранские тюремные чиновники.

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Иран (1793) россия (95497) санкции (11287) США (26611)


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Топ комментарии
+4
От би у той список парочку наших "можновладців" з оп закинути, для профілактики...
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26.10.2022 19:47
+3
Чую, что скоро Додон сядет жопой на большую бутылку если за плахотнюка взялись
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26.10.2022 19:37
+2
Абрамович в дамках?))
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26.10.2022 20:09
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Кацапи, іран і білорусь мають загнутися і здохнути під світовими санкціями.
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26.10.2022 19:32 Ответить
Чую, что скоро Додон сядет жопой на большую бутылку если за плахотнюка взялись
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26.10.2022 19:37 Ответить
От би у той список парочку наших "можновладців" з оп закинути, для профілактики...
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26.10.2022 19:47 Ответить
Парочки буде замало.
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26.10.2022 20:18 Ответить
А олігархи, які сосуть соки з України в інтересах агресора святі корови?
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26.10.2022 20:25 Ответить
Абрамович в дамках?))
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26.10.2022 20:09 Ответить
не на часі....та то таке....кошерний же
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26.10.2022 20:46 Ответить
ага))
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26.10.2022 21:00 Ответить
Ой как неудобно получается, еще год назад украинские патриоты вместье с молдавскими ватниками раскачивали зраду про ДРГ ГУР похитившую Чауса-в-трусиках, и вот сегодня модлдавские лрузья украинских патриотов попали под санкции США за связи с рашкой.
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26.10.2022 20:49 Ответить
Мабуть, пора уже і Стефанчуку- Зеленському роздуплитися та ввести таки хоть, якісь санкції проти деяких військовозобов'язаних БЗДІЖенців з батальйонів Відня, Монтекарло, Монако, Лондона, Берліну, Лазурноі Ніцци!!
Невже ж Стефанчуку-Зеленському, не соромно перед Захисникам України за саботаж таких санкцій !!!
Слава Захисникам України!
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26.10.2022 22:16 Ответить
 
 