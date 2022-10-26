США ввели новые санкции против олигархов РФ и чиновников Ирана

США ввели новые санкции против России и Ирана, которых считают причастными к злонамеренному влиянию и системной коррупции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным Министерства финансов США, среди физических и юридических лиц под санкциями есть олигархи, которые получили широкую популярность за захват, коррупцию у политических и экономических институтов Молдовы.

Среди них есть лица, поддерживающие инструменты российской кампании глобального влияния для контроля над США, их союзниками и партнерами, включая Молдову и Украину.

В частности, речь идет о крупнейшем молдавском олигархе Владимире Плахотнюке, участвовавший в захвате государства и контроле над ключевыми секторами правительства, среди которых правоохранительные органы.

Также под новые санкции попал Илан Шор – молдавский политик и глава партии Шор. По данным Минфина США, перед выборами в Молдове РФ хотела подорвать позиции Маи Санду и вернуть под свое влияние страну.

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Шор сотрудничал с представителями РФ, чтобы создать политический альянс по контролю над парламентом Молдовы для дальнейшей поддержки нескольких законодательных актов в пользу России.

В новый список санкций попал сын бывшего генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Известно, что Игорь Чайка совместно с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым разработал подробный план для свержения власти в Молдове.

Также под ограничения попали чиновники из Ирана, которых США считают ответственными за подавление протестов. В список попали руководство Корпуса стражей исламской революции, чиновники провинций Систан и Белуджистан, иранские тюремные чиновники.

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