США запровадили нові санкції проти олігархів РФ та чиновників Ірану

США запровадили нові санкції проти Росії та Ірану, яких вважають причетними до зловмисного впливу та системної корупції.

Які інформує Цензор.НЕТ, за даними Міністерства фінансів США, серед фізичних та юридичних осіб під санкціями є олігархи, які здобули широку популярність за захоплення, корупцію у політичних та економічних інститутів Молдови.

Серед них є особи, які підтримують інструменти російської кампанії глобального впливу для контролю над США, їхніми союзниками та партнерами, включаючи Молдову та Україну.

Зокрема, йдеться про найбільшого молдовського олігарха Володимира Плахотнюка, який брав участь у захопленні держави та контролі над ключовими секторами уряду, серед яких правоохоронні органи.

Також під нові санкції потрапив Ілан Шор – молдавський політик та очільник партії Шор. За даними Мінфіну США, перед виборами у Молдові РФ хотіла підірвати позиції Маї Санду та повернути під свій вплив країну.

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Шор співпрацював з представниками РФ, щоб створити політичний альянс для контролю над парламентом Молдови для подальшої підтримки декількох законодавчих актів на користь Росії.

До нового списку санкцій потрапив син колишнього генерального прокурора РФ Юрія Чайки. Відомо, що Ігор Чайка спільно з прессекретарем президента РФ Дмитром Пєсковим розробив детальний план для повалення влади у Молдові.

Також під обмеження потрапили чиновники з Ірану, яких США вважають відповідальними за пригнічення протестів. До списку потрапило керівництво Корпусу стражів ісламської революції, чиновники провінцій Систан та Белуджистан, іранські тюремні чиновники.

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