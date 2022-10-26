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Новини
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США запровадили нові санкції проти олігархів РФ та чиновників Ірану

санкції

США запровадили нові санкції проти Росії та Ірану, яких вважають причетними до зловмисного впливу та системної корупції.

Які інформує Цензор.НЕТ, за даними Міністерства фінансів США, серед фізичних та юридичних осіб під санкціями є олігархи, які здобули широку популярність за захоплення, корупцію у політичних та економічних інститутів Молдови.

Серед них є особи, які підтримують інструменти російської кампанії глобального впливу для контролю над США, їхніми союзниками та партнерами, включаючи Молдову та Україну.

Зокрема, йдеться про найбільшого молдовського олігарха Володимира Плахотнюка, який брав участь у захопленні держави та контролі над ключовими секторами уряду, серед яких правоохоронні органи.

Також під нові санкції потрапив Ілан Шор – молдавський політик та очільник партії Шор. За даними Мінфіну США, перед виборами у Молдові РФ хотіла підірвати позиції Маї Санду та повернути під свій вплив країну.

Також читайте: Німеччина підтримає санкції проти Ірану за постачання дронів Росії, - Бербок

Шор співпрацював з представниками РФ, щоб створити політичний альянс для контролю над парламентом Молдови для подальшої підтримки декількох законодавчих актів на користь Росії.

До нового списку санкцій потрапив син колишнього генерального прокурора РФ Юрія Чайки. Відомо, що Ігор Чайка спільно з прессекретарем президента РФ Дмитром Пєсковим розробив детальний план для повалення влади у Молдові.

Також під обмеження потрапили чиновники з Ірану, яких США вважають відповідальними за пригнічення протестів. До списку потрапило керівництво Корпусу стражів ісламської революції, чиновники провінцій Систан та Белуджистан, іранські тюремні чиновники.

Також читайте: Російські олігархи приховують інвестиції на Заході та обходять санкції через офшори на острові Мен, – WSJ

Автор: 

Іран (2030) росія (65122) санкції (11819) США (22769)


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Топ коментарі
+4
От би у той список парочку наших "можновладців" з оп закинути, для профілактики...
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26.10.2022 19:47
+3
Чую, что скоро Додон сядет жопой на большую бутылку если за плахотнюка взялись
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26.10.2022 19:37
+2
Абрамович в дамках?))
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26.10.2022 20:09
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Кацапи, іран і білорусь мають загнутися і здохнути під світовими санкціями.
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26.10.2022 19:32 Відповісти
Чую, что скоро Додон сядет жопой на большую бутылку если за плахотнюка взялись
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26.10.2022 19:37 Відповісти
От би у той список парочку наших "можновладців" з оп закинути, для профілактики...
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26.10.2022 19:47 Відповісти
Парочки буде замало.
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26.10.2022 20:18 Відповісти
А олігархи, які сосуть соки з України в інтересах агресора святі корови?
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26.10.2022 20:25 Відповісти
Абрамович в дамках?))
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26.10.2022 20:09 Відповісти
не на часі....та то таке....кошерний же
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26.10.2022 20:46 Відповісти
ага))
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26.10.2022 21:00 Відповісти
Ой как неудобно получается, еще год назад украинские патриоты вместье с молдавскими ватниками раскачивали зраду про ДРГ ГУР похитившую Чауса-в-трусиках, и вот сегодня модлдавские лрузья украинских патриотов попали под санкции США за связи с рашкой.
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26.10.2022 20:49 Відповісти
Мабуть, пора уже і Стефанчуку- Зеленському роздуплитися та ввести таки хоть, якісь санкції проти деяких військовозобов'язаних БЗДІЖенців з батальйонів Відня, Монтекарло, Монако, Лондона, Берліну, Лазурноі Ніцци!!
Невже ж Стефанчуку-Зеленському, не соромно перед Захисникам України за саботаж таких санкцій !!!
Слава Захисникам України!
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26.10.2022 22:16 Відповісти
 
 