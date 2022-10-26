УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7809 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
4 054 12

Російські олігархи приховують інвестиції на Заході та обходять санкції через офшори на острові Мен, – WSJ

рф,олігархи

Російські олігархи, які перебувають під західними санкціями через вторгнення Росії в Україну, змогли вивести сотні мільярдів доларів і приховати західні інвестиції за допомогою мережі офшорів на острові Мен в Ірландському морі.

Як випливає із розслідування видання The Wall Street Journal, серед тих, хто користувався цією схемою - олігарх Алішер Усманов, голова "Ростеху" Сергій Чемезов, депутат Держдуми Андрій Скоч та речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Розслідувачі дійшли висновку, що зареєстрована на острові Мен компанія Bridgewaters допомагає російським олігархам обходити західні санкції, приховувати свої активи та інвестиції.

Bridgewaters створила цілу "корпоративну імперію". Вона включала інвестиції в американські технологічні компанії, такі як Meta Platforms, Twitter та Airbnb, компанію, яка продає російському уряду апаратуру для спостереження та стеження, а також нерухомість у європейських країнах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яхту російського олігарха Чемезова затримали в Барселоні

Як пише WSJ, саме за допомогою спеціально організованих Bridgewaters компаній банк ВТБ інвестував близько 300 млн дол. через DST Global у Twitter та китайського ритейлера JD.com.

За даними видання, мережею офшорів користувалися родичі члена російського парламенту Андрія Скоча, керівника "Ростеху" Сергія Чемезова та прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Так, у 2014 році Bridgewaters створила компанію для зберігання 1 млн дол. Тетяни Навки, яка стала дружиною Пєскова у 2015 році.

Крім того, мережа офшорів допомогла олігарху Алішеру Усманову приховати факт володіння літаком Airbus A340 вартістю понад 350 млн дол. Він вилетів з Мюнхена до Узбекистану невдовзі після того, як ЄС заборонив польоти російськими літаками, і через кілька годин після того, як ім’я олігарха було додано в списки санкцій ЄС. Власником літака була офшорна компанія.

Представник транспортного регулятора Німеччини у розмові з журналістами зазначив, що на той момент "зв’язок літака з Усмановим був не зрозумілий", інакше "європейське небо було б для нього закрите і він не зміг би злетіти".

Також читайте: Кремль хоче передати активи із захоплених українських земель компаніям в РФ, - Пєсков

Через мережу Bridgewaters Усманову також вдалося інвестувати 175 млн дол в американський лазерний стартап Quanery під час первинного розміщення акцій. Первинне публічне розміщення акцій проходило незадовго до початку російського вторгнення в Україну. У Міністерстві фінансів США WSJ заявили, що "звичайно, відстежують" діяльність Bridgewaters, але не надали подробиць.

Джерело журналістів, "знайоме з ситуацією", сказало, що в Офісі з контролю за іноземними активами (OFAC), який займається реалізацією санкцій, не знали про частку Усманова в Quanergy.

Bridgewaters заявила, що діяла законно, а її керуючий директор Марк Віл сказав, що торік компанія припинила відносини з кількома клієнтами. Він відмовився розкривати подробиці, посилаючись на конфіденційність клієнтів. Віл додав, що Bridgewaters "не бере участі в ухиленні від санкцій".

Представник Усманова сказав, що олігарх ніколи не намагався приховати свої активи та не зв’язаний з Кремлем. Він "категорично відкидає твердження", що Усманов використав мережу підставних компаній. "Нічого такого ніколи не відбувалося", – додав представник російського олігарха.

Читайте також: У російського олігарха Усманова в Німеччині конфіскували яйця Фаберже. Він видавав їх за сувеніри

Щоб встановити зв’язки російських олігархів та чиновників, журналісти проаналізували тисячі корпоративних документів із попередніх розслідувань Pandora, Paradise та Panama Papers. Видання також вивчило електронні листи, інвестиційні документи, реєстри акціонерів, корпоративні документи (загалом із 20 країн, включаючи США).

Автор: 

олігарх (931) Пєсков Дмитро (1617) санкції (11819) Усманов Алішер (32)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
Це пиз....ць, пані та панове...
показати весь коментар
26.10.2022 19:14
+2
Хтось заряжений , що не побачів, де ФБР це якесь позоріще, що вас так обсирають)))))))
показати весь коментар
26.10.2022 19:16
+2
девятый год санкций, которые обходят
показати весь коментар
26.10.2022 19:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ви шо думаєте? Олігархи такі йолопи,шо чекали на санкції? Вони свої статки вже давно попереводили,через 5- 10 руки..Недарма були "загадкові самогубства" чинуш рашистських різного рангу за кордоном.
показати весь коментар
26.10.2022 19:13 Відповісти
Це пиз....ць, пані та панове...
показати весь коментар
26.10.2022 19:14 Відповісти
Хтось заряжений , що не побачів, де ФБР це якесь позоріще, що вас так обсирають)))))))
показати весь коментар
26.10.2022 19:16 Відповісти
Якби то був Трамп чи інший впливовий респ то FBI би вже гупав чоботами у двері а так якійсь "опшори" то не цікаво
показати весь коментар
26.10.2022 19:54 Відповісти
Офшори по всьому світу -- хер дістанеш .
показати весь коментар
26.10.2022 19:20 Відповісти
хіба не там зелені статки?
показати весь коментар
26.10.2022 19:20 Відповісти
девятый год санкций, которые обходят
показати весь коментар
26.10.2022 19:32 Відповісти
Bridgewaters створила цілу "корпоративну імперію". Вона включала інвестиції в американські технологічні компанії, такі як Meta Platforms, Twitter та Airbnb, компанію, яка продає російському уряду апаратуру для спостереження та стеження, а також нерухомість у європейських країнах.
показати весь коментар
26.10.2022 20:07 Відповісти
Лондон должен нанести предупредительный ракетный удар по острову Мэн Тем более формально он не входит в Британию.
показати весь коментар
26.10.2022 20:17 Відповісти
судячи по іменам, це активи ізмайловських,солцевських братанів.
показати весь коментар
26.10.2022 20:29 Відповісти
В мире долгих и сложных юридических процедур на по-настоящему состязательной основе и с высокими стандартами доказательств, всегда найдутся желающие помочь укрыть большие деньги. Потому что пойди докажи, а денежки-то вот они, тута.
показати весь коментар
26.10.2022 20:31 Відповісти
Все рано чи пізно стає явним. Думаю, що тим олігархам уже не бачити тих грошиків. Журналісти то одне, а от фінансова розвідка чи хто там займається тими питаннями у штатах - то зовсім інше. До того ж, ці статки заховані не в рашці, не Північній Кореї чи Ірані.
показати весь коментар
27.10.2022 01:45 Відповісти
 
 