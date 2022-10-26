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Новости Война
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США предупредили Путина лично о последствиях ядерного удара по Украине, - Блинкен

блінкен,путін

Соединенные Штаты Америки предупредили российского президента Владимира Путина о последствиях, с которым столкнется его страна в случае ядерного удара по Украине.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал в интервью Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы очень четко и прямо сообщили об этом россиянам, в том числе президенту Путину", - заявил он.

Он также отметил, что истерия с якобы "украинской грязной бомбой" стала очередным российским фейком. По его словам, за Россией часто замечали, что она приписывает другим модель поведения, которую рассматривает сама. Такая риторика является безответственной.

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Кроме того, Блинкен заявил о дальнейшей поддержке Украины со стороны США. Он добавил, что для Вашингтона важно оставаться на ее стороне.

путин владимир (31247) россия (95497) США (26611) ядерное оружие (1334) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+41
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26.10.2022 21:53
+22
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26.10.2022 22:06
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26.10.2022 21:59
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26.10.2022 21:53 Ответить
Та це уже настоящая а-ля манюня , а не грязная... Главное шобы в дело пошла без задоринки(в пыне-бункер).
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26.10.2022 21:57 Ответить
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27.10.2022 13:00 Ответить
***** пояснили що він буде 200.
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26.10.2022 21:55 Ответить
Нічого йому не буде. Він уже давно живе у США на власному ранчо. Зробив невелику пластику. А правлять копії.
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26.10.2022 22:08 Ответить
Все копии сразу? Или у них очередь по дням недели? А надежнейшийисточник-нетсмыславрать адресок ранчо не подскажет?
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26.10.2022 22:29 Ответить
..то людинка дуже головою вдарилася...)))) А може й наслідки споживання чогось....саморобного !!)))
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27.10.2022 09:19 Ответить
Та немає ніяких копій, це легенди інтернету глянь ролик "обманутий расиянин" 2 роки тому вийшов, в двох словах його фейс мінявся по мірі накаченого ботексу і інших операцій від того і люди вигадували "копії" а чорт той же, що і 20 років тому
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27.10.2022 10:57 Ответить
Штати дадуть ***** по кумполу і вуха відваляться.
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26.10.2022 21:57 Ответить
превентивні методи кращі...нехай судять дванадцятеро, ніж шестеро несуть..
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26.10.2022 22:01 Ответить
Ніякий бункер не врятує пиню.
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26.10.2022 21:57 Ответить
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26.10.2022 21:59 Ответить
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26.10.2022 22:06 Ответить
Краще попередження - цє скасовне й остоточне зруйнувати террораССею. Нияких допомог у харчуванні. Жай ці руССосвині жеруть один - одного... Прокляття раССєєянським АНДРОФАГАМ.
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26.10.2022 22:09 Ответить
Предупредили так же сурово как перед вторжением, или немножко суровее?
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26.10.2022 22:25 Ответить
пальчиком погрозливо потрусили..коли вже до порки ременем дійде..
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26.10.2022 22:39 Ответить
Перед вторгненням американці попереджали нас, а не *****.

А вам не подобається, що Америка за нас? Вам хочеться, щоб вони казали, як казав Трампон «хороший парєнь» на *****?
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26.10.2022 22:50 Ответить
Ощущение того что мы есть оружие все очевиднее
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26.10.2022 23:10 Ответить
Ощущеніє у тебе на пляшку у дупі очєвідноє.

Геть з України кацап **************
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26.10.2022 23:21 Ответить
Последний пердупердёж.
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27.10.2022 09:51 Ответить
Ни о чем. "Столкнется его страна" а не лично Путин. Блинкин такой Блинкин.
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26.10.2022 22:28 Ответить
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26.10.2022 22:37 Ответить
кацапи - це не ведмеді,а шакали і гієни
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27.10.2022 11:12 Ответить
Это самое озабоченное предупреждение!! ******* эти игры
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26.10.2022 23:07 Ответить
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26.10.2022 23:22 Ответить
Сарако! Як же ти, будучи вже зайобаним, на пляшкування підеш? А потім ще на швабрування...
Йой... геть чисто - біда бідезна!
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27.10.2022 02:25 Ответить
Ще б знати що той путін обере когли побачить що дійсно програє і ніяки мобілізації і лукашенки його не врятують і буде тільки опція з застосуванням ядерної зброї. Так, звісно, в памяті він тримає, що американці попередили но що так у гівні що так, тобто коли втрачати вже більше буде нічого.
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26.10.2022 23:07 Ответить
Бла бла бл б бб ла бла
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26.10.2022 23:08 Ответить
пригадую як обама проводив червоні лінії на асфальті а путін отримував оргазм коли відразу їх переходив.
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26.10.2022 23:23 Ответить
Обама, - чмо! Тут с ватопитеками можно согласиться. Самый ничтожный президент в истории США. (Трампон, - не счет, это просто путинская шлюха)
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31.10.2022 09:29 Ответить
Тобто зараз, коли обстрілюють Україну з усього чого тільки можна це ок?
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27.10.2022 06:48 Ответить
Аркадій Бабченко 27.10.2022 (без перекладу)

Повiтряна тривога, перейди до таганрога, до москви та курська, самари та iркутська, смоленська та тамбова, ульяновська та пскова.

I в курган, і в магадан і в далекий тегеран.

Амінь.
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27.10.2022 12:41 Ответить
 
 