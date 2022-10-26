США предупредили Путина лично о последствиях ядерного удара по Украине, - Блинкен

Соединенные Штаты Америки предупредили российского президента Владимира Путина о последствиях, с которым столкнется его страна в случае ядерного удара по Украине.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал в интервью Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы очень четко и прямо сообщили об этом россиянам, в том числе президенту Путину", - заявил он.

Он также отметил, что истерия с якобы "украинской грязной бомбой" стала очередным российским фейком. По его словам, за Россией часто замечали, что она приписывает другим модель поведения, которую рассматривает сама. Такая риторика является безответственной.

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Кроме того, Блинкен заявил о дальнейшей поддержке Украины со стороны США. Он добавил, что для Вашингтона важно оставаться на ее стороне.