США попередили Путіна особисто про наслідки ядерного удару по Україні, - Блінкен
Сполучені Штати Америки попередили російського президента Володимира Путіна про наслідки, з якими зіткнеться його країна у разі ядерного удару по Україні.
Про це державний секретар США Ентоні Блінкен сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ми дуже чітко і прямо повідомили про це росіянам, зокрема президенту Путіну", - заявив він.
Він також зазначив, що істерія з нібито "українською брудною бомбою" стала черговим російським фейком. За його словами, за Росією часто помічали, що вона приписує іншим модель поведінки, яку сама розглядає. Така риторика є безвідповідальною.
Крім того, Блінкен заявив про подальшу підтримку України з боку США. Він додав, що для Вашингтона важливо залишатись на її боці.
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А вам не подобається, що Америка за нас? Вам хочеться, щоб вони казали, як казав Трампон «хороший парєнь» на *****?
Геть з України кацап **************
Йой... геть чисто - біда бідезна!
Повiтряна тривога, перейди до таганрога, до москви та курська, самари та iркутська, смоленська та тамбова, ульяновська та пскова.
I в курган, і в магадан і в далекий тегеран.
Амінь.