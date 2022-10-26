США попередили Путіна особисто про наслідки ядерного удару по Україні, - Блінкен

Сполучені Штати Америки попередили російського президента Володимира Путіна про наслідки, з якими зіткнеться його країна у разі ядерного удару по Україні.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми дуже чітко і прямо повідомили про це росіянам, зокрема президенту Путіну", - заявив він.

Він також зазначив, що істерія з нібито "українською брудною бомбою" стала черговим російським фейком. За його словами, за Росією часто помічали, що вона приписує іншим модель поведінки, яку сама розглядає. Така риторика є безвідповідальною.

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Крім того, Блінкен заявив про подальшу підтримку України з боку США. Він додав, що для Вашингтона важливо залишатись на її боці.