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США попередили Путіна особисто про наслідки ядерного удару по Україні, - Блінкен

блінкен,путін

Сполучені Штати Америки попередили російського президента Володимира Путіна про наслідки, з якими зіткнеться його країна у разі ядерного удару по Україні.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми дуже чітко і прямо повідомили про це росіянам, зокрема президенту Путіну", - заявив він.

Він також зазначив, що істерія з нібито "українською брудною бомбою" стала черговим російським фейком. За його словами, за Росією часто помічали, що вона приписує іншим модель поведінки, яку сама розглядає. Така риторика є безвідповідальною.

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Крім того, Блінкен заявив про подальшу підтримку України з боку США. Він додав, що для Вашингтона важливо залишатись на її боці.

Автор: 

путін володимир (23798) росія (65122) США (22769) ядерна зброя (1153) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
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26.10.2022 21:53
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26.10.2022 22:06
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26.10.2022 21:59
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26.10.2022 21:53 Відповісти
Та це уже настоящая а-ля манюня , а не грязная... Главное шобы в дело пошла без задоринки(в пыне-бункер).
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26.10.2022 21:57 Відповісти
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27.10.2022 13:00 Відповісти
***** пояснили що він буде 200.
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26.10.2022 21:55 Відповісти
Нічого йому не буде. Він уже давно живе у США на власному ранчо. Зробив невелику пластику. А правлять копії.
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26.10.2022 22:08 Відповісти
Все копии сразу? Или у них очередь по дням недели? А надежнейшийисточник-нетсмыславрать адресок ранчо не подскажет?
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26.10.2022 22:29 Відповісти
..то людинка дуже головою вдарилася...)))) А може й наслідки споживання чогось....саморобного !!)))
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27.10.2022 09:19 Відповісти
Та немає ніяких копій, це легенди інтернету глянь ролик "обманутий расиянин" 2 роки тому вийшов, в двох словах його фейс мінявся по мірі накаченого ботексу і інших операцій від того і люди вигадували "копії" а чорт той же, що і 20 років тому
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27.10.2022 10:57 Відповісти
Штати дадуть ***** по кумполу і вуха відваляться.
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26.10.2022 21:57 Відповісти
превентивні методи кращі...нехай судять дванадцятеро, ніж шестеро несуть..
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26.10.2022 22:01 Відповісти
Ніякий бункер не врятує пиню.
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26.10.2022 21:57 Відповісти
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26.10.2022 21:59 Відповісти
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26.10.2022 22:06 Відповісти
Краще попередження - цє скасовне й остоточне зруйнувати террораССею. Нияких допомог у харчуванні. Жай ці руССосвині жеруть один - одного... Прокляття раССєєянським АНДРОФАГАМ.
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26.10.2022 22:09 Відповісти
Предупредили так же сурово как перед вторжением, или немножко суровее?
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26.10.2022 22:25 Відповісти
пальчиком погрозливо потрусили..коли вже до порки ременем дійде..
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26.10.2022 22:39 Відповісти
Перед вторгненням американці попереджали нас, а не *****.

А вам не подобається, що Америка за нас? Вам хочеться, щоб вони казали, як казав Трампон «хороший парєнь» на *****?
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26.10.2022 22:50 Відповісти
Ощущение того что мы есть оружие все очевиднее
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26.10.2022 23:10 Відповісти
Ощущеніє у тебе на пляшку у дупі очєвідноє.

Геть з України кацап **************
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26.10.2022 23:21 Відповісти
Последний пердупердёж.
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27.10.2022 09:51 Відповісти
Ни о чем. "Столкнется его страна" а не лично Путин. Блинкин такой Блинкин.
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26.10.2022 22:28 Відповісти
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26.10.2022 22:37 Відповісти
кацапи - це не ведмеді,а шакали і гієни
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27.10.2022 11:12 Відповісти
Это самое озабоченное предупреждение!! ******* эти игры
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26.10.2022 23:07 Відповісти
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26.10.2022 23:22 Відповісти
Сарако! Як же ти, будучи вже зайобаним, на пляшкування підеш? А потім ще на швабрування...
Йой... геть чисто - біда бідезна!
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27.10.2022 02:25 Відповісти
Ще б знати що той путін обере когли побачить що дійсно програє і ніяки мобілізації і лукашенки його не врятують і буде тільки опція з застосуванням ядерної зброї. Так, звісно, в памяті він тримає, що американці попередили но що так у гівні що так, тобто коли втрачати вже більше буде нічого.
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26.10.2022 23:07 Відповісти
Бла бла бл б бб ла бла
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26.10.2022 23:08 Відповісти
пригадую як обама проводив червоні лінії на асфальті а путін отримував оргазм коли відразу їх переходив.
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26.10.2022 23:23 Відповісти
Обама, - чмо! Тут с ватопитеками можно согласиться. Самый ничтожный президент в истории США. (Трампон, - не счет, это просто путинская шлюха)
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31.10.2022 09:29 Відповісти
Тобто зараз, коли обстрілюють Україну з усього чого тільки можна це ок?
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27.10.2022 06:48 Відповісти
Аркадій Бабченко 27.10.2022 (без перекладу)

Повiтряна тривога, перейди до таганрога, до москви та курська, самари та iркутська, смоленська та тамбова, ульяновська та пскова.

I в курган, і в магадан і в далекий тегеран.

Амінь.
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27.10.2022 12:41 Відповісти
 
 