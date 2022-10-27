Зеленский призвал украинцев экономить электроэнергию: Надо победить РФ в энергосфере
Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан к сознательному потреблению электроэнергии.
Об этом он сказал в вечернем видеообращении к украинцам, сообщает Цензор.НЕТ.
"Провел сегодня большое совещание по ситуации в энергетике. Тематика разноплановая – это и восстановление поврежденных объектов, защита генерации, обеспечение доступа людей к электроэнергии", - заявил президент.
Он отметил, что во многих городах и районах Украины происходят аварийные отключения, но всем нужно помнить, что украинцам нужна победа над РФ и в энергетической сфере.
"Чтобы не делал враг, наша задача – ломать его планы и защищать Украину. И это не просто чья-то задача, это касается не только энергетиков, сейчас нужно сознательное потребление электроэнергии всеми украинцами", – пояснил президент.
Зеленский призвал украинцев выбрать свою схему ограничения потребления электричества, пока в общей энергосистеме есть дефицит.
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Може ти повернешся пожити і повоювати в Україну? Сумніваюсь.
Тоді сиди і не ********, радник хрєнов.
Нах
Слава Україні!
Смерть ворогам!
нею він і закінчується.
свого ***** ростите... та шо там - вже вигодували...
так шо - светери і їбонітові паличкі? - все в дії
Забули? Ну час згадать.
Та нє - кацапам знов не спиться. Я грію на газу. А ти як і було - за кацапів? То чай вже не тобі.
Скільки можна бути в ролі жертви?
шоу, якщо сватів замало)
- принимает... как всегда...
- я имел ввиду не "как всегда", а "гостей принимает ?"
я іду за неньку дороги будувати...
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1272874-22#Text 11.3.24