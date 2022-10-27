Зеленский призвал украинцев экономить электроэнергию: Надо победить РФ в энергосфере

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан к сознательному потреблению электроэнергии.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении к украинцам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня большое совещание по ситуации в энергетике. Тематика разноплановая – это и восстановление поврежденных объектов, защита генерации, обеспечение доступа людей к электроэнергии", - заявил президент.

Он отметил, что во многих городах и районах Украины происходят аварийные отключения, но всем нужно помнить, что украинцам нужна победа над РФ и в энергетической сфере.

"Чтобы не делал враг, наша задача – ломать его планы и защищать Украину. И это не просто чья-то задача, это касается не только энергетиков, сейчас нужно сознательное потребление электроэнергии всеми украинцами", – пояснил президент.

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Зеленский призвал украинцев выбрать свою схему ограничения потребления электричества, пока в общей энергосистеме есть дефицит.