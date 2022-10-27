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Зеленський закликав українців заощаджувати електроенергію: Треба перемогти РФ в енергосфері

зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян до свідомого споживання електроенергії.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні до українців, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні велику нараду щодо ситуації в енергетиці. Тематика різнопланова - це і відновлення пошкоджених об'єктів, захист генерації, забезпечення доступу людей до електроенергії", - заявив президент.

Він наголосив, що у багатьох містах та районах України відбуваються аварійні відключення, але всім треба пам'ятати, що українцям потрібна перемога над РФ і в енергетичній сфері.

"Щоб не робив ворог, наше завдання - ламати його плани та захищати Україну. І це не просто чиєсь завдання, це стосується не лише енергетиків, зараз потрібне свідоме споживання електроенергії всіма українцями", - пояснив президент.

Також читайте: Віялові відключення будуть майже у всіх регіонах України, - Укренерго

Зеленський закликав українців обрати свою схему обмеження споживання електрики, поки у загальній енергосистемі є дефіцит.

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) електроенергія (6192)


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Топ коментарі
+27
ППЦ, в нас вже "вечірні відеозвернення"? Як "піонєрська зорька" кожного совєЦького ранку?Я к же гарно, що я тєлєк не дивлюся, вже б дахом поїхав, напевно, від гундосиків.
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27.10.2022 00:30
+26
Как там ресторации Коли Сракотряса энергию экономят?
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27.10.2022 00:36
+25
26 жовтня, близько 17.00 години, у Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52.

Слава Україні!

Смерть ворогам!
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27.10.2022 00:27
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Так якого хріна ви ВБИВАЄТЕ Зелену Енергетику своїми дибільними Законами?!!
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27.10.2022 00:23 Відповісти
И снова!!!с вами картавый ведущий новостей!!!так же может скрываться под кличками:янелох,бонэвтик,наркоман-уклонист,шмаркля,членограй,повелитель и гуру асфальта!!!ну как?вот такое!!!можно было выбрать???
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27.10.2022 09:07 Відповісти
А кого надо было выбрать? Дядю Васю? Который бы с-**** из страни в первый день войны. Или ZE каким то боком виноват в том, что козлоногие с болот разрушают энергетическую сеть Украины? Не виноват? Так кагого х-я вы умники его виноватым делаете? Призвал экономить? И что? Я в Англии живу, за электро и тепло плачу в 2 раза больше, за бензин 70% Нас тоже призывают не жечь понапрасну. Школы не каждый день работают, экономят. Мне кого обвинять? Украину? ZE за то что не хочет сдавать Украину Ху-лу? Или Ху-ло? Надоели Васи, Иваны, и прочие муд-звоны, которые не хотят подумать, разобраться в причино-следственных связях, а сразу начинают истерить. Такие больше похожи на ботов, с обновленными методичками.
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27.10.2022 14:06 Відповісти
А якого біса ти з Англії сюди вещаеєшь і вказуєшь українцям кого винити кого ні.
Може ти повернешся пожити і повоювати в Україну? Сумніваюсь.
Тоді сиди і не ********, радник хрєнов.
Нах
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27.10.2022 17:46 Відповісти
А какого черта, ты решил, что если ты сидишь в Украине, то точно знаешь кто виноват? С чего бы лядь такая уверенность в абсолюте своего вмения. Если у тебя мозг простыл, то я напомню, Украина и извесна прежде всего как страна, в которой человек может выражать свое мнение. Так что гуляй Нах. А то, что я сижу в Англии не роляет никак. И если бы у правительства Великобритании, и США было мнение о ZE такое же как у тебя, то боюсь их помощь выглядела бы несколько иначе чем есть. Подумай об этом, если есть чем.,
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28.10.2022 00:19 Відповісти
И вообще, твой вы-ер похож на мужской, а ник у тебя женский. И получается ту тролль под VPN Пригожинский, либо колоборант.
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28.10.2022 00:27 Відповісти
Все, що можу, чес сло
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27.10.2022 00:26 Відповісти
26 жовтня, близько 17.00 години, у Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52.

Слава Україні!

Смерть ворогам!
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27.10.2022 00:27 Відповісти
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27.10.2022 00:30 Відповісти
А чё? Из беллорусии не купишь, Вава?
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27.10.2022 00:29 Відповісти
А можно и в Бенином Центрэнерго
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27.10.2022 09:15 Відповісти
ППЦ, в нас вже "вечірні відеозвернення"? Як "піонєрська зорька" кожного совєЦького ранку?Я к же гарно, що я тєлєк не дивлюся, вже б дахом поїхав, напевно, від гундосиків.
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27.10.2022 00:30 Відповісти
Теж не дивлюся телевізор вже багато років. Слухаю тільки українське радіо. Але воно і там з'являється іноді.
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27.10.2022 00:40 Відповісти
Читай Біблію, там новини самі правдиві і вічні. Виживеш
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27.10.2022 06:26 Відповісти
купив білі тапки?
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27.10.2022 10:11 Відповісти
зелена політінформація - з неї починаеться день,
нею він і закінчується.
свого ***** ростите... та шо там - вже вигодували...
так шо - светери і їбонітові паличкі? - все в дії
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27.10.2022 00:41 Відповісти
Как там ресторации Коли Сракотряса энергию экономят?
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27.10.2022 00:36 Відповісти
заощадженням населенням е/е касапів в енергосфері не перемогти. Тільки дебіл може вважати інакше.
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27.10.2022 00:36 Відповісти
Правильно! Тореба терміново будувать "Асфальтовий купол" і захистить енергосистему України від авіанальотів! Краще, ніж "Асфальтовий купол" з цим ніщо не справиться!
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27.10.2022 05:35 Відповісти
Зеленський,пропоную усім твоїм партійцям скинутися і купити українцям бензогенератори зарядні станції та сонячні панелі з вітровими генераторами.Ви не збіднієте ,а люди почнуть економити дорогу державну електроенергію
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27.10.2022 00:38 Відповісти
шо там скумбрія, заощаджує свідомо?
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27.10.2022 00:38 Відповісти
купує по 8 і роздає по 6 грн
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27.10.2022 00:39 Відповісти
А в Кончах-Заспах і Козинах теж будуть заощаджувати електроенергію?
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27.10.2022 00:39 Відповісти
там світоілюмінація кожен вечір
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27.10.2022 09:33 Відповісти
Якщо експорт електроенергії не відновлено, то економія доречна. Однак українці не повинні потерпати, коли олігархічні генерації заробляють на експорті
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27.10.2022 00:42 Відповісти
Давайте із ЗЕ-марафоном щось рішати!!!!
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27.10.2022 00:47 Відповісти
грибної юшки об'їлись? Ви ще "сватів" забороніть.
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27.10.2022 10:04 Відповісти
Ящик краще взагалі не включать. Почитайте на ніч Біблію http://www.bible-for-you.org/Biblio/bible/by.php
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27.10.2022 06:32 Відповісти
А памʼятаєте у нас якось випустили закон який не дозволяє приватним особам на землі ставити сонячні батареї ?

Забули? Ну час згадать.
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27.10.2022 00:58 Відповісти
Я поставив старий чайник на газ, а сусід питає - "А що твій чайник, заламав? Ги-ги) "
Та нє - кацапам знов не спиться. Я грію на газу. А ти як і було - за кацапів? То чай вже не тобі.
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27.10.2022 01:08 Відповісти
Ну так нанеси ракетні удари по російським тец! Тоді переможеш рф.

Скільки можна бути в ролі жертви?
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27.10.2022 01:08 Відповісти
Боневтік може закидати російські тец асфальтом, але, асфальт до них не долетить, та ще й прибиральницю у протиядерному бункері може поранити.
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27.10.2022 01:16 Відповісти
"Чем???!!! Барабаном???!!!"
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27.10.2022 01:39 Відповісти
Можна ще атакувати кацапів байрактар-шоу, якщо сватів замало)
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27.10.2022 02:08 Відповісти
- зеленский принимает ?
- принимает... как всегда...
- я имел ввиду не "как всегда", а "гостей принимает ?"
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27.10.2022 01:15 Відповісти
любі мої друзі, рідна моя мати,
я іду за неньку дороги будувати...
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27.10.2022 01:20 Відповісти
А підприємства Коломойського заощаджують чи отримують електрику на шару зараз за кошт українців?
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27.10.2022 01:40 Відповісти
Вони якраз отримують і використовують заощадженуелектроенергію)
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27.10.2022 02:09 Відповісти
шо б це виграти треба вйобувати по ТЕЦ рашки, але асфальте летить максимум на декілька метрів
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27.10.2022 02:00 Відповісти
І то, якщо Зеля буде жбурляти за вітром, бо він охляв, видно в качалку вже не ходить )
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27.10.2022 02:10 Відповісти
та яка качалка,ви тільки гляньте на ту ряху))))
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27.10.2022 02:29 Відповісти
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27.10.2022 03:43 Відповісти
ми то заощадимо, а бєня тим часом хай майне крипту в промислових масштабах, так? зеля - ти кончений покидьок
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27.10.2022 03:45 Відповісти
По 6 годин на день без свІтла сидимо. Куди ще заощаджувати?
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27.10.2022 06:53 Відповісти
Ось питання. Якби у більшості населених пунктів були свої сонячні електростанції, щоб можна було хочаб з освітленням себе забезпечити. Як це б вплинуло на нинішню ситуацію. Але ж це комусь було невигідно. І зараз не чухаються щоб законодавчо спростити впровадження та розвиток зеленої енергетики. Краще сидіти в пітьмах, але з монополією
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27.10.2022 08:04 Відповісти
бачу, пітьма тебе накрила як і гнусавого зебіла.
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27.10.2022 10:09 Відповісти
Вовка, з твоїм підмахуванням ***** ніякої перемоги не буде.
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27.10.2022 08:15 Відповісти
Самое время Илону Маску ставить свои солнечные станции и накопители.
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27.10.2022 09:01 Відповісти
Мы выключаем лампочки а ЗЕ крутит одно и тоже лайно по десятку каналов. Кто тут должен экономить?
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27.10.2022 09:10 Відповісти
Українці закликали Зеленського заощаджувати бюджетні кошти
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27.10.2022 09:47 Відповісти
і саме для того щоб ми перемогли в енергетичній сфері, ми почнемо боротися з людьми, які продають енергію по зеленому тарифу (постанова 05.10.2022 № 1272), а саме: "Якщо обсяг загального місячного споживання електричної енергії дорівнює нулю, плата за вироблену електричну енергію не нараховується

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1272874-22#Text 11.3.24
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27.10.2022 11:23 Відповісти
Привет слишал что англичане размещали на жизненно-важних объектах пленных фашистов и немецкие лётчики облетали это обиёкти, пора возле трансформаторов ставит вагончики с рашистами тем более отличия между фашистом и расшитом только в одной букве.
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27.10.2022 18:19 Відповісти
 
 