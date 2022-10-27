Зеленський закликав українців заощаджувати електроенергію: Треба перемогти РФ в енергосфері
Президент України Володимир Зеленський закликав громадян до свідомого споживання електроенергії.
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні до українців, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Провів сьогодні велику нараду щодо ситуації в енергетиці. Тематика різнопланова - це і відновлення пошкоджених об'єктів, захист генерації, забезпечення доступу людей до електроенергії", - заявив президент.
Він наголосив, що у багатьох містах та районах України відбуваються аварійні відключення, але всім треба пам'ятати, що українцям потрібна перемога над РФ і в енергетичній сфері.
"Щоб не робив ворог, наше завдання - ламати його плани та захищати Україну. І це не просто чиєсь завдання, це стосується не лише енергетиків, зараз потрібне свідоме споживання електроенергії всіма українцями", - пояснив президент.
Зеленський закликав українців обрати свою схему обмеження споживання електрики, поки у загальній енергосистемі є дефіцит.
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Може ти повернешся пожити і повоювати в Україну? Сумніваюсь.
Тоді сиди і не ********, радник хрєнов.
Нах
Слава Україні!
Смерть ворогам!
нею він і закінчується.
свого ***** ростите... та шо там - вже вигодували...
так шо - светери і їбонітові паличкі? - все в дії
Забули? Ну час згадать.
Та нє - кацапам знов не спиться. Я грію на газу. А ти як і було - за кацапів? То чай вже не тобі.
Скільки можна бути в ролі жертви?
шоу, якщо сватів замало)
- принимает... как всегда...
- я имел ввиду не "как всегда", а "гостей принимает ?"
я іду за неньку дороги будувати...
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1272874-22#Text 11.3.24