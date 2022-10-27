Зеленський закликав українців заощаджувати електроенергію: Треба перемогти РФ в енергосфері

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян до свідомого споживання електроенергії.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні до українців, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні велику нараду щодо ситуації в енергетиці. Тематика різнопланова - це і відновлення пошкоджених об'єктів, захист генерації, забезпечення доступу людей до електроенергії", - заявив президент.

Він наголосив, що у багатьох містах та районах України відбуваються аварійні відключення, але всім треба пам'ятати, що українцям потрібна перемога над РФ і в енергетичній сфері.

"Щоб не робив ворог, наше завдання - ламати його плани та захищати Україну. І це не просто чиєсь завдання, це стосується не лише енергетиків, зараз потрібне свідоме споживання електроенергії всіма українцями", - пояснив президент.

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Зеленський закликав українців обрати свою схему обмеження споживання електрики, поки у загальній енергосистемі є дефіцит.